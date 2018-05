Saint-Gobain : Oddo plus que jamais à l'achat

14/05/2018 | 10:09

Oddo réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre Saint-Gobain, ainsi que son objectif de cours à 60 euros, dans un contexte marqué par la fin du conflit qui opposait, depuis des années, le groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux à Sika.



Saint-Gobain a en effet acquis Schenker-Winkler Holding (SWH) auprès de la famille Burkard pour un prix de 3,22 milliards de francs suisses, et Sika a racheté auprès de Saint-Gobain, 6,97% de son propre capital moyennant 2,08 milliards de francs. Saint-Gobain s'est par ailleurs engagé à conserver, à travers SWH, une participation de 10,75% dans Sika pour une durée minimale de deux ans.



'Ce nouvel accord, très différent de celui initialement envisagé, présente l'avantage de mettre fin à l'ensemble des procédures judiciaires en cours et lève ainsi les incertitudes qui continuaient d'entourer Saint-Gobain. Il permet par ailleurs un gain supérieur à 1 euro par titre Saint-Gobain', indique le broker.





