Ferragamo : la Bourse salue le départ du directeur général

28/02/2018 | 10:25

Salvatore Ferragamo, le maroquinier italien, a annoncé hier soir que son directeur général, Eraldo Poletto, quitterait ses fonctions lors du conseil d'administration qui se tiendra le 8 mars, à l'occasion de l'approbation des comptes 2017. Aucune raison n'a été invoquée, et sa succession n'a pas été évoquée à ce stade.



Cette perspective n'effraie pas les investisseurs, l'action Ferragamo prenant plus de 3% dans une Bourse de Milan en berne.



Les analystes de Bryan Garnier rappellent qu'Eraldo Poletto avait pris ses fonctions en août 2016 et qu'il avait présenté, en février 2017, 'un programme destiné à rajeunir la marque'. Soit, mais le CA du groupe a baissé de 1,4% à changes constant l'an dernier, 'l'une des pires performances parmi les groupes de luxe', écrit Bryan Garnier, qui anticipe de plus un tassement de la marge opérationnelle 'd'au moins' 500 points de base, à 13,2%.



Bref, 'il est clair que les objectifs annoncés l'an passé, tant en ce qui concerne le CA que la rentabilité, n'ont pas été atteints', sanctionne une note. Les analystes supputent que les relations entre les actionnaires familiaux et M. Poletto avaient dû se tendre, et que le départ de ce dernier en est la conséquence.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.