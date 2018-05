Salvatore Ferragamo : en recul après ses trimestriels

08/05/2018 | 10:29

Salvatore Ferragamo lâche 1,7% à Milan, après la publication par le fabricant de chaussures de luxe d'un bénéfice net en retrait de 19% à neuf millions d'euros et d'un EBITDA en baisse de 2% à 32 millions au titre des trois premiers mois de l'année.



A 304 millions d'euros, le chiffre d'affaires de la maison italienne s'est contracté de 1,7% en données publiées, mais a augmenté symétriquement hors effets de changes, tiré à la hausse par les ventes de gros (+5,9% à taux de changes constants).



'Les résultats du trimestre se sont montrés faibles, mais en ligne avec les attentes', note Bryan Garnier, qui garde sa recommandation 'conserver' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 21,4 euros sur le titre.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.