Huawei: Le bénéfice net a augmenté de 28% en 2017

Le troisième fabricant mondial de smartphones a fait état d'un bénéfice net de 47,5 milliards de yuans (6,15 milliards d'euros) en 2017, après un bénéfice de 2016 en hausse de 0,4%, la plus faible depuis cinq ans.

Le groupe de Shenzhen doit aussi ce résultat à une chute de 85% des charges financières, avec notamment moins de pertes de change.

Le chiffre d'affaires a progressé de 15,7% à 603,6 milliards de yuans, sa croissance la plus faible depuis quatre ans mais qui reste conforme à ce que Huawei avait annoncé.

Le pôle grand public de Huawei, qui engloble les smartphones, a vu son CA augmenter de 31,9% à 237,2 milliards de yuans avec 153 millions de combinés livrés en 2017. En 2016, ce pôle avait réalisé une croissance de 43,6%.

Huawei a lancé cette semaine en Europe son smartphone le plus cher qu'il ait jamais fabriqué, le P20, vendu entre 649 et 899 euros, tentant avec lui de faire jeu égal avec Samsung Electronics et Apple dans le segment haut de gamme.

Les gains de part de marché de Huawei en Europe lui ont permis de compenser en partie son exclusion des Etats-Unis, le marché le plus rentable pour les smartphones.

(Sijia Jiang et Farah Master; Wilfrid Exbrayat pour le service français)

