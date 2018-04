Samsung: Bénéfice record au 1er trimestre, forte demande pour les puces

Le premier fabricant mondial de mémoires, de smartphones et de téléviseurs prévoit également une demande plus faible pour les écrans OLED pour smartphones au deuxième trimestre, tandis que son activité lucrative dans les puces devrait rester solide.

"Générer une croissance globale des bénéfices à l'échelle de l'entreprise constituera un défi en raison de la faiblesse du segment des écrans et de la baisse de la rentabilité dans l'activité mobile due à une concurrence accrue dans le segment haut de gamme", déclare le groupe sud-coréen dans un communiqué.

L'action Samsung progressait de 3,25% à la Bourse de Séoul vers 06h10 GMT, entraînant l'indice local KOSPI alors en hausse de 1,13%. "Le titre progresse car les prévisions de Samsung pour le segment des mémoires semblent plus positives que ce qu'on a pu entendre d'autres groupes", explique Greg Roh, analyste chez HMC Investment & Securites.

Le sud-coréen SK Hynix et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ont fait état ces derniers jours d'un ralentissement de la croissance dans les ventes de puces pour smartphones. TSMC, un des grands fournisseurs d'Apple, a revu à la baisse la semaine dernière son objectif de chiffre d'affaires.

Mais Samsung, également fournisseur d'Apple, prévoit de solides ventes de puces tant pour le segment des serveurs que pour celui des appareils mobiles.

Sewon Chun, vice-président de l'activité mémoires de Samsung, a estimé que la tendance aux puces "haute densité", offrant une plus grande puissance de traitement et une plus grande capacité de stockage, soutiendrait la demande pour les puces DRAM et NAND cette année.

Le bénéfice d'exploitation de Samsung au premier trimestre s'est élevé à 15.600 milliards de wons (12 milliards d'euros), en hausse de 58% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 60.600 milliards de wons, en progression de 19,8%. Ces deux chiffres sont conformes aux prévisions du groupe.

LUCRATIVES MÉMOIRES

Le bénéfice d'exploitation de la division mémoires, la plus rentable du groupe, a atteint un record sur la période janvier-mars à 11.600 milliards de wons, contre 10.900 milliards le trimestre précédent.

Samsung a évoqué un potentiel de hausse supplémentaire après l'interdiction faite aux entreprises américaines de traiter avec le fabricant de smartphones et équipementier télécoms chinois ZTE.

ZTE pourrait être contraint en conséquence de s'approvisionner ailleurs que chez son principal fournisseur Qualcomm.

A la question de savoir si cette interdiction favoriserait la ventes de puces de Samsung en Chine, Ben Hur, le vice-président de la division System LSI, concurrente de Qualcomm, a déclaré qu'il "répondrait activement" à de nouveaux clients.

L'activé mobile a affiché un bénéfice trimestriel de 3.800 milliards de wons, en hausse de 82% sur un an, soutenu le lancement en mars du Galaxy S9, le smartphone vedette du groupe.

Selon le cabinet d'études GfK, le marché mondial des smartphones a baissé de 2% à 347 millions d'unités au premier trimestre de 2018, avec une demande particulièrement faible en Chine et en Amérique du Nord.

Led prix de vente moyen a cependant augmenté de 21% sur la période en rythme annuel. Le chiffre d'affaires généré par le marché mondial des smartphones a ainsi progressé de 18% à 129,8 milliards de dollars.

(Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Véronique Tison)

par Joyce Lee