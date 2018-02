Samsung Electronics : SALON-Peu de fabricants de smartphones survivront-Huawei

BARCELONE. 26 février (Reuters) - Le secteur du smartphone va devoir se consolider car, au vu de l'importance des investissements nécessaires pour rester concurrentiel, seule une poignée de sociétés pourra faire de l'argent, a déclaré dimanche le directeur de la division grand public du chinois Huawei Technologies.

Richard Yu a ajouté qu'à ce stade, n'importe quel groupe dont la part de marché était inférieure à 10% perdait de l'argent.

Huawei, dont la part de marché s'élevait à 10,2% au quatrième trimestre, est le troisième fabricant mondial de smartphones derrière Samsung et Apple, selon les cabinets IDC et Strategy Analytics.

"A l'avenir, seuls trois ou quatre grands fabricants de smartphones pourront survivre, peut-être moins de quatre", a dit Richard Yu à des journalistes lors de la présentation d'un nouveau PC Notebook et de deux tablettes Android en marge du Mobile World Congress de Barcelone, qui s'ouvre lundi.

Il a ajouté que d'autres constructeurs chinois, plus petits, se rapprochaient et que la plupart disparaîtraient parce qu'ils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour investir dans la recherche et le développement et le marketing afin de se développer à l'échelle mondiale.

"Si votre part de marché est inférieure à 10%, vous ne pouvez pas être bénéficiaire". Au-dessus de 10%, au moins vous pouvez être à l'équilibre; au-delà de 15% vous pouvez être rentable", a-t-il estimé.

Richard Yu a indiqué que la division smartphone de Huawei avait connu une croissance de 30% en 2017 et qu'elle serait encore plus forte cette année au vu de sa solide performance durant le début de cette année.

Huawai pourrait devenir le numéro deux mondial du secteur cette année ou en 2019, et tôt ou tard le numéro un, a-t-il poursuivi.

(Paul Sandle Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

