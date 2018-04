Samsung Electronics: bénéfice net en hausse de 52% au 1er trimestre

Séoul (awp/afp) - Samsung Electronics a annoncé jeudi un bond de son bénéfice net de 52 % au premier trimestre 2018, et un bénéfice opérationnel record de 14,7 milliards de dollars, grâce à une forte demande de puces mémoires.

Son bénéfice net de janvier à mars atteint 11,69 milliards de won (10,8 milliards de dollars), soit 7,68 milliards de won de plus qu'un an auparavant, a précisé le groupe sud-coréen, plus gros producteur mondial de smartphones et de puces mémoires.

Le bénéfice brut opérationnel a atteint 15,64 milliards de won, conformément aux prévisions de 15,6 milliards de won publiées par le groupe au début du mois.

Ces résultats exceptionnels sont dus notamment à "une forte demande pour les puces mémoire", a confirmé le groupe dans un communiqué.

C'est le quatrième trimestre d'affilée où la firme technologique sud-coréenne bat son record de bénéfice opérationnel.

La firme sud-coréenne a vu ses profits bondir en un an grâce à la demande soutenue en puces mémoires pour téléphones portables, qui a contribué à compenser la baisse des bénéfices de sa propre division de smartphones.

Sa production de téléphones avait souffert du désastreux rappel mondial du Galaxy Note 7 dont les batteries explosaient il y a deux ans, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dollars pour la compagnie.

afp/fr