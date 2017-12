SANDRIDGE ENERGY : renonce à racheter Bonanza Creek 0 0 29/12/2017 | 14:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires

Sandridge Energy a renoncé à son projet de rachat de Bonanza Creek alors qu'il craignait de ne pas être suivi par ses principaux actionnaires, notamment l'activiste Carl Icahn. Sandridge va rembourser à Bonanza Creek 3,7 millions de dollars correspondant aux frais déjà engagés pour préparer cette opération. Sandridge avait dévoilé son projet le 15 novembre. Ce dernier valorisait Bonanza 746 millions de dollars.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Sandridge Energy a renoncé à son projet de rachat de Bonanza Creek alors qu'il craignait de ne pas être suivi par ses principaux actionnaires, notamment l'activiste Carl Icahn. Sandridge va rembourser à Bonanza Creek 3,7 millions de dollars correspondant aux frais déjà engagés pour préparer cette opération. Sandridge avait dévoilé son projet le 15 novembre. Ce dernier valorisait Bonanza 746 millions de dollars. 0 0 Réagir à cet article Toute l'actualité sur SANDRIDGE ENERGY INC. 14:27 SANDRIDGE ENERGY : renonce à racheter Bonanza Creek