SANOFI : a obtenu toutes les validations des autorités de la concurrence pour son rachat d'ABLYNX

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABLYNX 0.87% 44.14 112.07%

0 0

Sanofi a reçu l'ensemble des autorisations anti-trust dans le cadre de l'acquisition d'Ablynx. La période d'attente imposée par la loi américaine antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976 est arrivée à son terme et l'Office fédéral des ententes allemand a donné son accord à l'opération.Le 29 janvier 2018, Sanofi et Ablynx ont annoncé avoir trouvé un accord définitif en vertu duquel Sanofi lancera des offres publiques en vue d'acquérir l'intégralité des actions ordinaires en circulation (y compris les actions représentées par les American Depositary Shares), warrants et obligations convertibles d'Ablynx. Avec l'expiration de la période d'attente sous le HSR Act et l'autorisation de l'OFE, la condition relative aux approbations antitrust a été remplie.La réalisation des offres reste soumise à d'autres conditions dont l'apport d'un nombre d'actions représentant au moins 75% des actions en circulation d'Ablynx à la fin de la période initiale d'acceptation.Les offres devraient être lancées pour le début du deuxième trimestre 2018.