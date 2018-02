SANOFI : pénalisé par des prévisions décevantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"Doit mieux faire" : l'appréciation du marché à la lecture des résultats annuels et des perspectives de Sanofi est sans appel. En repli de 1,73% à 66,35 euros, le titre du laboratoire pharmaceutique accuse la plus forte baisse du CAC 40. Sur l'ensemble de 2017, le bénéfice net des activités de la "big pharma" française a baissé de 2,6% à changes constants (-4,7% en données publiées) à 6,9 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires est ressorti à 35 milliards d'euros en croissance de 5,6% à changes constants. A changes et périmètres constants, il a progressé de 0,5%.Sur le seul quatrième trimestre, Sanofi a déçu. Le bénéfice net des activités (données ajustées) a atteint 1,33 milliard, en repli de 10,8% à taux de changes constants (-17,1% en données publiées). Les analystes tablaient sur 1,459 milliard. Le groupe a été notamment pénalisé par une charge de 87 millions d'euros liée aux déboires du vaccin Dengvaxia au Philippines.Le chiffre d'affaires s'est de son côté élevé 8,69 milliards d'euros, en hausse de 4,1% à changes constants. A changes et périmètre constants, il a baissé de 1,6% Le consensus visait 8,705 milliards.Pour 2018, Sanofi anticipe une croissance à changes constants de 2 à 5% pour son bénéfice net par actions des activités, en intégrant la contribution anticipée des acquisitions annoncées récemment (la biotech américaine Bioverativ pour 11,6 milliards de dollars et le belge Ablynx pour 3,9 milliards d'euros). L'effet des changes sur cet indicateur est estimé entre -3% et -4% en appliquant à 2018 les taux de change moyens de décembre 2017.Enfin, Sanofi proposera un dividende de 3,03 euros contre 2,96 euros l'année dernière.Dans une note publiée ce matin, Oddo BHF souligne les prévisions décevantes du groupe. Le BPA devrait en effet se situer cette année entre 5,32 euros et 5,37 euros, contre un consensus de 5,59 euros.En revanche observe le broker, à change constant, Sanofi devrait renouer avec la croissance avec une prévision de BPA entre +2 et +5%. C'est ce retour à la croissance qui retient l'attention de l'analyste. Pour cette raison, il maintient sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 90 euros.