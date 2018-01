SANOFI : poursuit ses emplettes au prix fort

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ce qui est rare est cher. Sanofi a appris de ses récents échecs d'opérations de croissance externe. Après avoir offert lundi dernier une prime de 64% pour acquérir la biotech américaine Bioverativ, le groupe pharmaceutique français a consenti une prime de 110% sur le cours de Bourse de mi-décembre (avant qu'il ne s'envole en raison de l'intérêt de Novo Nordisk) pour s'emparer de la biotech belge Ablynx. En mettant sur la table 45 euros par titre, Sanofi renvoie dans les cordes Novo Nordisk et ses 30,5 euros par titre.Le danois a d'ailleurs admis sa défaite et a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de faire de contre-offre.En Bourse, les investisseurs, qui avaient sanctionné le prix jugé trop élevé payé lundi dernier par Sanofi (-2,9% à la clôture), sont à peine moins cléments aujourd'hui : le titre recule de 1,27% à 72,55 euros.En tous cas, le marché était prévenu. Dans le sillage de la présentation de l'offre sur Bioverativ, le cinquième laboratoire mondial avait prévenu pouvoir mener d'autres acquisitions de même ampleur. L'opération du jour atteint 3,9 milliards d'euros, un montant moindre que les 11,6 milliards de dollars de Bioverativ, mais toutefois significatif.L'attrait le plus immédiat d'Ablynx, spécialiste des "nanocorps", ces "mini-anticorps", réside dans le caplacizumab, une molécule hématologique rare dont les résultats d'essai clinique de phase 3 sont positifs.Une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le traitement du purpura thrombotique thrombocytopénique acquis (PTT acquis) a d'ores et déjà été déposée dans l'Union Européenne et devrait être soumise aux Etats-Unis au premier semestre de cette année. Caplacizumab, s'il est approuvé, pourrait ainsi être le premier traitement pour cette maladie aiguë, parfois mortelle.Les maladies hématologiques rares représentent pour Sanofi un axe de développement important comme en témoigne le rachat de Bioverativ et l'obtention des droits sur le fitusiran, un traitement contre l'hémophilie développé par son partenaire américain Alnylam.Sanofi a précisé que l'acquisition d'Ablynx devrait être neutre sur son bénéfice par action en 2018 et en 2019, mais fortement créatrice de valeur sur le long terme via notamment le renforcement de son portefeuille et de ses capacités de recherche.Si Jefferies avait jugé le prix offert à Bioverativ "relativement cher", il estime que celui consenti pour Ablynx valorise correctement son potentiel.