SANOFI : restructure son alliance avec ALNYLAM

Sanofi et Alnylam Pharmaceuticals, leader du développement d'agents thérapeutiques ARNi, annoncent aujourd'hui la restructuration stratégique de leur alliance portant sur le développement d'agents ARNi. Dans le cadre de cette restructuration, Sanofi obtiendra les droits mondiaux sur le développement et la commercialisation du fitusiran, un agent thérapeutique expérimental ARNi actuellement en développement pour le traitement des hémophilies A et B.La commercialisation du fitusiran à l'échelle mondiale, une fois approuvé, sera du ressort de Sanofi Genzyme, l'entité globale Médecine de spécialités de Sanofi. Alnylam percevra des redevances basées sur le chiffre d'affaires net du fitusiran (environ 30%).Durant la période de transition prévue, Alnylam prendra ces coûts à sa charge. Alnylam entend achever le transfert du fitusiran à Sanofi d'ici à la mi-2018. Sanofi versera à Alnylam un paiement d'étape d'un montant de 50 millions de dollars, après l'administration du fitusiran au premier patient dans le cadre du programme d'essais cliniques de phase 3 Atlas.Par ailleurs, Alnylam obtiendra les droits mondiaux sur le développement et la commercialisation de ses agents thérapeutiques expérimentaux ARNi dans le traitement de l'amylose héréditaire à transthyrétine, parmi lesquels figurent le patisiran et l'ALN-TTRsc02. Sanofi percevra des redevances basées sur le chiffre d'affaires net de ces produits indiqués dans le traitement de l'amylose héréditaire à transthyrétine (25 et 15% respectivement).Enfin, s'agissant des autres produits relevant de l'alliance sur les agents thérapeutiques ARNi, les dispositions de l'alliance qu'Alnylam et Sanofi Genzyme ont conclue en 2014 restent inchangées.