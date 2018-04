Sanofi : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Dr Elias Zerhouni, Président Monde de la Recherche et Développement de Sanofi, prendra sa retraite le 30 juin 2018 après avoir servi l'entreprise avec succès pendant plus de neuf ans. Le Dr John C. Reed, M.D., Ph.D., lui succédera à compter du 1er juillet 2018. Le Dr Reed était depuis cinq ans Responsable Monde de Roche Pharma Recherche et Développement Précoce (pRED).Il était à ce titre chargé de piloter les activités de recherche et développement précoce jusqu'aux études de preuve de concept de phase 2b dans tous les domaines thérapeutiques, et notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies rares, les neurosciences, l'ophtalmologie et les maladies infectieuses. Il était également membre du Comité Exécutif de Roche, rattaché à son Directeur Général.