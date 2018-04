Sanofi : Advent International entre en négociations exclusives pour acquérir Zentiva, l’activité Génériques de Sanofi en Europe ​

Advent va investir dans Zentiva pour créer un nouveau leader indépendant des génériques en Europe

Céder les Génériques en Europe, activité non cœur de cible, fait partie de la stratégie de simplification et de remodelage de l'entreprise.

La transaction devrait être conclue avant la fin de l'année, après consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve des autorisations habituelles.

PARIS - Le 17 avril 2018 - Advent International (« Advent ») et Sanofi ont entamé des négociations exclusives en vue de l'acquisition, par Advent, de Zentiva, l'activité Génériques européenne de Sanofi, pour un montant de €1,9 milliard[1]. L'offre d'Advent est ferme, irrévocable et entièrement financée.

Advent est une société internationale de capital-investissement forte de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la santé. Elle possède une vaste expérience des opérations de dissociation d'entreprises (« carve-out ») et collaborera avec Sanofi pour former une nouvelle activité indépendante. Advent travaillera en partenariat avec les équipes de direction de Zentiva et investira dans les activités de l'entreprise, ses installations de production et son portefeuille de R&D.

« Zentiva est une activité solide dotée de collaborateurs très talentueux et nous estimons qu'elle a prouvé son potentiel de croissance. A la suite d'un examen complet des options stratégiques pour notre activité de génériques en Europe, nous avons conclu que transférer cette activité à Advent constituait la meilleure option pour assurer son succès à long-terme », a indiqué Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.

« Nous avons toujours accordé beaucoup d'intérêt aux fabricants de médicaments génériques car ils permettent au plus grand nombre d'avoir accès à des traitements de grande qualité et à moindre coût. Nous pensons que Zentiva est une excellente société, riche de talents, dans laquelle nous pouvons investir pour bâtir un nouveau leader indépendant du marché européen des génériques », ont déclaré Tom Allen, Directeur associé et Responsable de l'équipe Santé Europe d'Advent International et Cédric Chateau, Directeur associé et Responsable du bureau d'Advent International en France.

La clôture de l'opération devrait intervenir d'ici à la fin de 2018, sous réserve de la conclusion d'accords définitifs et de l'autorisation des autorités règlementaires compétentes, et après consultation des instances représentatives du personnel. L'opération sera menée dans le strict respect du dialogue social avec les partenaires sociaux de Sanofi.

À propos de Zentiva

Acteur dynamique de la santé, Zentiva propose un vaste portefeuille de médicaments génériques aux marchés européens dans de multiples domaines thérapeutiques. Au service de plus de 40 millions patients dans 25 pays d'Europe, Zentiva, dont le siège social est à Prague, intervient sur un vaste marché présentant des perspectives de croissance à court et moyen terme attractives. Zentiva se distingue par son expertise, son agilité et sa capacité à développer des solutions adaptées aux besoins de ses clients et aux trois configurations qui caractérisent le marché européen des génériques (officines, médecins et appels d'offres/grossistes). Sa chaîne de valeur intégrée et son empreinte commerciale pan-européenne en font l'un des plus grands acteurs du marché des génériques en Europe. Les usines flexibles de Zentiva à Prague et Bucarest collaborent avec divers partenaires pour produire et distribuer plus de 350 millions d'unités de médicaments chaque année, dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

À propos d'Advent International

Fondée en 1984, Advent International compte parmi les sociétés de capital-investissement les plus importantes et les plus expérimentées au monde. Elle a déjà investi dans plus de 330 opérations de capital-investissement dans 40 pays et gérait 35 milliards d'euros d'actifs au 31 décembre 2017. Présente sur quatre continents, Advent a mis en place une plate-forme mondiale unique constituée de plus de 190 professionnels de l'investissement répartis en Amérique du Nord, Europe, Amérique latine et Asie. Advent se concentre sur cinq secteurs phares : services aux entreprises et services financiers ; santé ; industrie ; distribution, biens de consommation et loisirs ; technologie, média et télécom. Après plus de 30 ans dédiés à l'investissement international, Advent reste engagé aux côtés des dirigeants des sociétés de son portefeuille pour poursuivre la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices.

