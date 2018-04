Sanofi : Départ à la retraite du Président Monde de la R&D de Sanofi, Elias Zerhouni ; L'entreprise nomme John Reed pour lui succéder à compter du 1er juillet

Départ à la retraite du Président Monde de la R&D de Sanofi, Elias Zerhouni ; L'entreprise nomme John Reed pour lui succéder à compter du 1er juillet



Paris - Le 24 avril 2018 - Le Dr Elias Zerhouni, Président Monde de la Recherche et Développement de Sanofi, prendra sa retraite le 30 juin 2018 après avoir servi l'entreprise avec succès pendant plus de neuf ans. Le Dr John C. Reed, M.D., Ph.D., lui succédera à compter du 1er juillet 2018.



Le Dr Zerhouni a rejoint Sanofi en 2009 au poste de Conseiller scientifique du Directeur Général et a été nommé à sa fonction actuelle en janvier 2011.



« Tout au long de son mandat chez Sanofi, Elias s'est engagé avec passion et détermination à transformer la R&D de Sanofi en une organisation ayant le potentiel de devenir l'une des meilleures du secteur. Nous lui sommes reconnaissants des contributions exceptionnelles qu'il nous a apportées et lui adressons nos meilleurs voeux pour l'avenir », a déclaré le Dr Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.



Nomination de John C. Reed



Le Dr Reed sera rattaché directement au Dr Brandicourt et sera membre du Comité Exécutif. Il rejoindra Sanofi le 30 avril de façon à assurer une transition efficace et en douceur.



« John est un médecin-chercheur accompli et très reconnu, au parcours universitaire brillant », a indiqué le Dr Brandicourt. « Il possède une solide expérience en matière de productivité de la R&D, de la constitution d'équipes hautement performantes et de l'intégration d'entreprises de biotechnologies pour fournir de nouvelles plateformes technologiques. »



Le Dr Reed était depuis cinq ans Responsable Monde de Roche Pharma Recherche et Développement Précoce (pRED). Il était à ce titre chargé de piloter les activités de recherche et développement précoce jusqu'aux études de preuve de concept de phase 2b dans tous les domaines thérapeutiques, et notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies rares, les neurosciences, l'ophtalmologie et les maladies infectieuses. Il était également membre du Comité Exécutif de Roche, rattaché à son Directeur Général.



John Reed est titulaire d'un B.A. en chimie de l'Université de Virginie à Charlottesville. Il est diplômé d'un doctorat en médecine et d'un Ph.D. de la faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie où il a débuté sa carrière universitaire en 1988, après des études postdoctorales en biologie moléculaire au Wistar Institute et un internat en pathologie et médecine biologique à l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie. En 1992, il rejoint le Burnham Institute, l'un des instituts de recherche médicale les plus renommés des États-Unis, où il exerce de multiples postes aux responsabilités croissantes dont celles de Directeur des programmes du Centre d'oncologie affilié au National Cancer Institute (NCI), puis de Directeur scientifique et enfin de Directeur de ce même centre. En 2002, il est nommé Président et Directeur Général du Sanford-Burnham Medical Research Institute.