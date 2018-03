Sanofi : Dépôt du Document de Référence 2017, contenant le Rapport Financier Annuel, et du « Form 20-F » américain

Communiqué de presse

Source : Sanofi (EURONEXT : SAN) (NYSE : SNY)





Dépôt du Document de Référence 2017, contenant le Rapport Financier Annuel, et du « Form 20-F » américain



Paris (France) - Le 7 mars 2018 - Sanofi annonce avoir déposé son Document de Référence 2017 contenant le Rapport Financier Annuel auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France et son « Form 20-F » auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis.



Le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférant ; les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes ; les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ; et les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale figurent également dans le Document de Référence.



Les documents peuvent être consultés sur le site internet de la société, dans l'espace Investisseurs (www.sanofi.com/fr/investisseurs/rapports-et-publications). Le Document de Référence est également disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et le « Form 20-F » sur le site internet de la SEC (www.sec.gov). Une version imprimée de ces documents contenant les états financiers audités peut être obtenue sur simple demande et sans frais.





À propos de Sanofi



La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.



Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.



Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.





Contact Relations Presse

Laurence Bollack

Tél.: +33 (0)1 53 77 46 46

mr@sanofi.com





Contact Relations Investisseurs

George Grofik

Tél.: +33 (0)1 53 77 45 45

ir@sanofi.com





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sanofi via Globenewswire