Sanofi : Hausse de 1,4% du BNPA des activités(1) à taux de change constants au premier trimestre 2018

Les ventes au T1 2018 reflètent la forte performance de la Médecine de Spécialités compensée par les pertes d'exclusivité de Lantus® et sevelamer aux États-Unis



Le chiffre d'affaires s'est élevé à €7 898 millions, en baisse de 8,7% à données publiées, de 0,4% (3) à TCC et de 1,1% à TCC/PC (4) .

Sanofi Genzyme a enregistré une forte progression de 16,2% (5) , soutenue par la nouvelle franchise Immunologie.

Le chiffre d'affaires des Vaccins a affiché un léger recul (-0,9%), lié aux contraintes d'approvisionnement escomptées de Pentaxim ® en Chine qui ont compensé la forte performance dans l'UE.

Le chiffre d'affaires de la Santé Grand Public a progressé de 2,0% grâce à une croissance à deux chiffres des ventes dans les Marchés Émergents (6) .

Le chiffre d'affaires de l'entité globale Diabète & Cardiovasculaire a reculé de 15,7%. Le chiffre d'affaires total de la franchise Diabète a diminué de 10,0%.

Les ventes des Marchés Émergents(6) ont progressé de 8,3% grâce à une croissance à deux chiffres en Chine et en Amérique latine. Perspectives 2018 confirmées



BNPA des activités (1) de €1,28 au T1 2018, en hausse de 1,4% à TCC.

BNPA IFRS de €0,81 au T1 2018, en baisse de 82,0% en raison de la plus-value liée à la cession de la Santé animale en 2017.

Sanofi continue d'anticiper que l'évolution du BNPA en 2018 sera comprise entre +2% et +5% à TCC(7), sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2018 est estimé à environ -7%, en appliquant les taux de change moyens d'avril 2018. Annonce d'un programme de rachat d'actions de €1,5 Md(8) qui devrait être achevé mi-2019



Renforcement du leadership dans la Médecine de Spécialités avec la franchise Maladies hématologiques rares



L'acquisition de Bioverativ a été finalisée et ses résultats ont été consolidés à compter du 9 mars.

Le premier patient a été inclus dans l'étude de phase 3 ATLAS, évaluant fitusiran, agent thérapeutique ARNi, dans l'hémophilie,

L'acquisition d'Ablynx(9) apportera caplacizumab dans le PTTacquis(10), (soumis dans l'UE), et une plateforme innovante spécialisée dans les Nanocorps®. Soutenir l'innovation en R&D Praluent ® a été associé à une réduction significative des événements cardiovasculaires chez les patients à haut risque dans l'étude ODYSSEY OUTCOMES ainsi qu'à une diminution du taux de mortalité.

Demande d'homologation (BLA) supplémentaire aux États-Unis, au Japon et dans l'UE pour Dupixent ® dans l'asthme modéré à sévère chez l'adulte et l'adolescent.

Demande d'homologation du cemiplimab dans l'UE dans le carcinome épidermoïde cutané métastatique.

Demande d'homologation de sotagliflozin aux États-Unis et dans l'UE dans le diabète de type 1. Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi, a fait les commentaires suivants :



« Au premier trimestre, la performance de l'ensemble de nos activités ainsi qu'une gestion disciplinée des dépenses opérationnelles, nous ont permis de compenser l'impact des pertes d'exclusivité de Lantus® et sevelamer aux États-Unis. De plus, grâce à la consolidation de Bioverativ et à l'acquisition d'Ablynx(9), nous avons posé les fondations d'une franchise mondiale dans les maladies hématologiques rares, qui renforcera notre leadership dans la Médecine de Spécialités. Parallèlement, nous continuons à travailler à la mise en oeuvre de nos priorités stratégiques qui permettra à l'entreprise d'entrer dans une nouvelle période de croissance à partir du second semestre 2018. » (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 8). Le compte de résultats consolidés du T1 2018 figure à l'Annexe 3. Le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités est en Annexe 4 ; (2) Hors plus-value liée à la cession de la Santé Animale, le résultat net IFRS publié a baissé de 19,9% et le BNPA IFRS publié a baissé de 19,8% ; (3) Sauf indication contraire, l'évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir définition à l'Annexe 8) ; (4) : PC :Périmetre Constant : Ajusté de l'acquisition de Bioverativ ;

(5) Ajusté de l'acquisition de Bioverativ : +11,2% à TCC/PC ; (6) Voir définition page 7 ; (7) Le BNPA des activités en 2017 était de €5,52 ; (8) Sous réserve du renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions lors de l'assemblée général des actionnaires du 2 mai 2018 ; (9) Sous réserve de la finalisation de l'acquisition ;

(10) Purpura thrombotique thrombocytopénique acquis. Relations Investisseurs : (+) 33 1 53 77 45 45 - E-mail : IR@sanofi.com - Relations presse : (+) 33 1 53 77 46 46 - E-mail : MR@sanofi.com

Site web : www.sanofi.com Application mobile : SANOFI IR, disponible sur App Store et Google Play Chiffre d'affaires de Sanofi du premier trimestre 2018 Sauf indication contraire, les taux d'évolution du chiffre d'affaires sont exprimés à TCC(11). Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires de Sanofi s'est établi à 7 898 millions d'euros, soit un recul de 8,7% à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un impact négatif de 8,3 points de pourcentage, résultant essentiellement de l'évolution du dollar américain, du real brésilien, du yuan chinois, du yen japonais et du peso argentin. À TCC, le chiffre d'affaires enregistre un léger recul (-0,4%). Entités commerciales globales (Global Business Units, GBUs) Le tableau ci-dessous présente le chiffre d'affaires des entités commerciales globales (Global Business Units, GBUs). Il est à noter que les ventes de la Médecine de spécialités et du Diabète & Cardiovasculaire réalisées dans les Marchés Émergents sont incluses dans la GBU Médecine Générale & Marchés Émergents. Chiffre d'affaires net par GBU

(en M€) T1 2018 Var.

à TCC Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités)(a) 1 460 +16,2% Diabète & Cardiovasculaire(a) 1 088 -15,7% Médecine Générale & Marchés Émergents(b) 3 401 -1,5% Total Pharmacie 5 949 -0,9% Santé Grand Public 1 238 +2,0% Sanofi Pasteur (Vaccins) 711 -0,9% Total chiffre d'affaires 7 898 -0,4% (a) N'inclut pas les Marchés Émergents - voir définition page 8 ; (b) Inclut les Marchés Émergents pour le Diabète & Cardiovasculaire et la Médecine de Spécialités





Franchises globales Les tableaux ci-dessous présentent le chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 par franchise globale, incluant les ventes des Marchés Émergents, afin de faciliter les comparaisons. L'Annexe 1 fournit une réconciliation des ventes par franchise et par GBU. Chiffre d'affaires par franchise

(en M€) T1 2018 Var.

à TCC Marchés

Développés Var.

à TCC Marchés

Émergents Var.

à TCC Médecine de Spécialités 1 710 +16,3% 1 460 +16,2% 250 +16,9% Diabète & Cardiovasculaire 1 484 -8,7% 1 088 -15,7% 396 +17,9% Produits de prescription établis 2 320 -6,4% 1 327 -16,1% 993 +9,7% Santé Grand Public 1 238 +2,0% 829 -3,5% 409 +14,4% Génériques 435 +0,9% 256 -0,8% 179 +3,0% Vaccins 711 -0,9% 471 +10,9% 240 -18,4% Total chiffre d'affaires 7 898 -0,4% 5 431 -4,1% 2 467 +8,3% Activité pharmaceutique Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de l'activité pharmaceutique s'est établi à 5 949 millions d'euros, soit un recul de 0,9% dû essentiellement à la baisse des ventes du Diabète et des Produits de prescription établis. Franchise Maladies Rares Chiffre d'affaires (en M€) T1 2018 Var.

à TCC Myozyme® / Lumizyme® 196 +11,1% Cerezyme® 175 +10,2% Fabrazyme® 170 +6,8% Aldurazyme® 51 +5,7% Cerdelga® 36 +25,8% Autres Maladies Rares 67 -14,9% Total Maladies Rares 695 +6,9% (11) Voir en Annexe 8 les définitions des indicateurs financiers.



Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Maladies rares a atteint 695 millions d'euros, soit une hausse de 6,9% reflétant la performance des Marchés Émergents (+20,8%, à 129 millions d'euros) et de l'Europe (+7,4%, à 246 millions d'euros). Aux États-Unis, les ventes de la franchise ont progressé de 3,3% au premier trimestre, à 246 millions d'euros. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Maladie de Gaucher (Cerezyme® et Cerdelga®) s'est élevé à 211 millions d'euros, soit une hausse de 12,6% sous l'effet de la pénétration croissante de Cerdelga® aux États-Unis et en Europe ainsi que de la poursuite de la croissance de Cerezyme® dans les Marchés Émergents. Au premier trimestre, les ventes de Cerdelga® ont atteint 36 millions d'euros, soit une hausse de 25,8% reflétant la performance de l'Europe (+100%, à 10 millions d'euros). Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Myozyme®/Lumizyme® a atteint 196 millions d'euros, soit une hausse de 11,1% sous l'effet favorable du nombre de nouveaux patients non initialement traités. Sur cette même période, les ventes de Myozyme®/Lumizyme® ont augmenté de 14,6% (à 93 millions d'euros) en Europe et de 10,4% (à 64 millions d'euros) aux États-Unis. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Fabrazyme® a atteint 170 millions d'euros, soit une progression de 6,8%. Aux États-Unis et en Europe, le chiffre d'affaires du produit a progressé respectivement de 6,5% (à 86 millions d'euros) et de 5,0% (à 42 millions d'euros). Franchise Sclérose en plaques Chiffre d'affaires (en M€) T1 2018 Var.

à TCC Aubagio® 371 +11,6% Lemtrada® 105 -8,8% Total Sclérose en plaques 476 +6,5% Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de la franchise Sclérose en plaques a progressé de 6,5%, à 476 millions d'euros, soutenu par la croissance d'Aubagio®. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Aubagio® a atteint 371 millions d'euros, soit une progression de 11,6% soutenue par les États-Unis (+13,1%, à 254 millions d'euros) et l'Europe (+4,4%, à 95 millions d'euros). En 2017, Sanofi a signé un accord transactionnel avec l'ensemble des 20 premiers fabricants de génériques ayant déposé une demande d'approbation pour Aubagio® garantissant à chacun une licence sans redevance afin d'entrer sur le marché américain le 12 mars 2023. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Lemtrada® s'est établi à 105 millions d'euros, soit une baisse de 8,8% due à un recul des ventes aux États-Unis (-17,9%, à 47 millions d'euros) reflétant une concurrence accrue ainsi que le régime d'administration unique du médicament et la persistance de son efficacité thérapeutique. En Europe, le chiffre d'affaires de Lemtrada® a augmenté de 4,4%, à 47 millions d'euros. Franchise Immunologie Chiffre d'affaires (en M€) T1 2018 Var.

à TCC Dupixent® 107 - Kevzara® 10 - Total Immunologie 117 - Dupixent® (collaboration avec Regeneron) a été lancé en avril 2017 aux États-Unis dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère chez l'adulte, en Allemagne en décembre 2017 et au premier trimestre 2018 aux Pays-Bas, au Canada et au Danemark. Le chiffre d'affaires de Dupixent® a atteint 107 millions d'euros au premier trimestre dont 95 millions d'euros générés aus Etats-Unis. La demande aux Etats-Unis est restée forte avec des prescriptions totales en augmentation de 25% par rapport au précédent trimestre (source : IQVIA weekly TRx data). L'évolution des ventes aux États-Unis a été impactée négativement par la réduction des stocks chez les grossistes ainsi que par une augmentation habituelle de la contribution aux programmes de soutien aux patients en début d'année (effet combiné d'environ 30 millions d'euros). Kevzara® (collaboration avec Regeneron) a été lancé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde aux États-Unis en juin 2017, puis en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas au cours du second semestre 2017. Au premier trimestre, les ventes de Kevzara® ont atteint 10 millions d'euros, dont 8 millions d'euros générés aux Etats-Unis où le produit est remboursé pour plus de 80% des vies couvertes dans le secteur privé. Franchise Maladies hématologiques rares Chiffre d'affaires (en M€) T1 2018 Var.

à TCC Eloctate® 43 - Alprolix® 21 - Total Maladies hématologiques rares 64 - Sanofi a annoncé la finalisation de l'acquisition de Bioverativ, qui a été consolidée à compter du 9 mars 2018. Les ventes consolidées de la franchise Maladies hématologiques rares totalisent 64 millions d'euros au premier trimestre et incluent des ventes hors Etats-Unis de 13 millions d'euros, principalement au Japon. Après la Colombie au premier trimestre de 2018, d'autres lancements dans les Marchés Emérgents devraient avoir lieu cette année. Les ventes consolidées d'Eloctate® (protéine de fusion recombinante composée du facteur VIII de coagulation humain lié au fragment Fc de l'IgG1, indiquée dans le traitement de l'hémophilie A) ont totalisé 43 millions d'euros. Sur une base pro forma, les ventes d'Eloctate® ont affiché une croissance de 27%(12) au premier trimestre. Les ventes consolidées d'Alprolix® (protéine de fusion recombinante composée du facteur IX de coagulation lié au fragment Fc de l'IgG1, indiquée dans le traitement de l'hémophilie B) ont totalisé 21 millions d'euros. Sur une base pro forma, les ventes d'Alprolix® ont affiché une croissance de 12%(12) au premier trimestre. Franchise Oncologie Chiffre d'affaires (en M€) T1 2018 Var.

à TCC Jevtana® 99 +10,3% Thymoglobuline® 70 +8,3% Eloxatine® 44 +6,7% Taxotere® 43 -2,1% Mozobil® 38 +5,0% Zaltrap® 22 +43,8% Autres 42 -52,6% Total Oncologie 358 -5,6% Au premier trimestre, les ventes de la franchise Oncologie se sont établies à 358 millions d'euros, en recul de 5,6%. En ligne avec sa stratégie de recentrage du portefeuille, Sanofi a cédé Leukine® au 31 janvier 2018. Hors Leukine®, les ventes de la franchise Oncologie ont augmenté de 3,5% au premier trimestre. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Jevtana® s'est élevé à 99 millions d'euros, soit une hausse de 10,3% portée par la performance enregistrée aux États-Unis (+17,5%, 41 millions d'euros). Au premier trimestre, les ventes de Thymoglobuline® et d'Eloxatine® ont été portées par la performance de la Chine, avec une augmentation respective de 8,3% (à 70 millions d'euros) et de 6,7% (à 44 millions d'euros). Au premier trimestre, les ventes de Zaltrap® ont atteint 22 millions d'euros, soit une hausse de 43,8% portée par la performance du Japon. (12) Taux de croissance des ventes entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2018, à taux de change constants. Données non auditées. Franchise Diabète Chiffre d'affaires (en M€) T1 2018 Var.

(TCC) Lantus® 911 -17,7% Toujeo® 197 +13,8% Total insulines glargine 1 108 -13,5% Apidra® 91 +1,0% Amaryl® 83 +2,2% Insuman® 24 -7,4% BGM (surveillance de la glycémie) 13 -23,5% Lyxumia® 5 -14,3% Soliqua® 9 +175,0% Total Diabète 1 356 -10,0% Au premier trimestre, le chiffre d'affaires global du Diabète s'est établi à 1 356 millions d'euros, soit un recul de 10,0% reflétant la baisse des ventes des insulines glargine (Lantus® et Toujeo®) aux États-Unis. Sur cette même période, le chiffre d'affaires du Diabète aux États-Unis a été de 534 millions d'euros, soit un recul de 26,6% reflétant l'évolution de la couverture du programme Part D et la baisse continue des prix nets moyens des insulines glargine aux États-Unis. Au premier trimestre, les ventes dans les Marchés Émergents ont progressé de 17,7%, à 392 millions d'euros. Les ventes en Europe sur la période ont reculé de 0,9%, à 323 millions d'euros, malgré la croissance des ventes de Toujeo®. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des insulines glargine (Lantus® et Toujeo®) a reculé de 13,5%, à 1 108 millions d'euros. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires des insulines glargine s'est établi à 498 millions d'euros, soit un recul de 28,7% reflétant l'évolution déjà mentionnée de la couverture du programme Part D et la baisse continue des prix nets moyens des insulines glargine aux États-Unis. En Europe, le chiffre d'affaires des insulines glargine a atteint 248 millions d'euros, soit une progression de 1,2% portée par la solide performance de Toujeo®, malgré la concurrence d'un biosimilaire de Lantus® dans plusieurs pays. Au premier trimestre, les ventes de Lantus® ont reculé de 17,7%, à 911 millions d'euros. Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de Lantus® s'est établi à 413 millions d'euros, soit un recul de 31,0% reflétant essentiellement la diminution du prix net moyen et l'évolution de la couverture du programme Part D. En Europe, le chiffre d'affaires de Lantus® s'est établi à 181 millions d'euros (-9,0%) en raison de la concurrence d'un biosimilaire de l'insuline glargine et du transfert de patients à Toujeo®. Dans les Marchés Émergents, le chiffre d'affaires de Lantus® a progressé de 8,6%, à 248 millions d'euros. Au premier trimestre, les ventes de Toujeo® ont progressé de 13,8%, à 197 millions d'euros. Aux États-Unis, les ventes de Toujeo® au premier trimestre 2018 ont totalisé 85 millions d'euros, soit un recul de 14,8% par rapport au premier trimestre 2017. En Europe et dans les Marchés Émergents, les ventes de Toujeo® ont atteint respectivement 67 millions d'euros (+45,7%) et 28 millions d'euros (contre 13 millions d'euros au premier trimestre 2017). Soliqua® 100/33 et Suliqua(TM) (insuline glargine 100 unités/ml & lixisénatide 33 mcg/ml injectable) ont été lancés respectivement aux États-Unis en janvier 2017 et dans certains pays européens en 2017. Les ventes de Soliqua® 100/33 / Suliqua(TM) ont totalisé 9 millions d'euros au premier trimestre 2018. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Amaryl® a progressé de 2,2%, à 83 millions d'euros, dont 72 millions d'euros générés dans les Marchés Émergents (+9,7%). Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Apidra® a atteint 91 millions d'euros, soit une progression de 1,0%. La baisse des ventes aux États-Unis (-17,2%, à 21 millions d'euros) a été compensée par une forte croissance dans les Marchés Émergents (+29,2%, à 27 millions d'euros). Franchise Cardiovasculaire Au premier trimestre, les ventes de Praluent® (collaboration avec Regeneron) ont augmenté de 55,9%, à 49 millions d'euros, dont 26 millions d'euros générés aux États-Unis et 19 millions d'euros en Europe, des chiffres reflétant toujours les restrictions significatives des payeurs aux États-Unis et l'accès limité au marché en Europe. En mars, Sanofi et Regeneron ont présenté les résultats positifs de l'essai ODYSSEY OUTCOMES. Ces résultats montrent que Praluent® permet une réduction significative du risque d'événements cardiovasculaires chez les patients à haut risque et que, pour la première fois, l'ajout d'un traitement hypolipémiant à des statines à la dose maximale tolérée est associé à une réduction de la mortalité toutes causes confondues(13). Sanofi et Regeneron ont également annoncé des mesures pour rendre Praluent® plus accessible et économiquement abordable aux patients à risque élevé présentant d'importants besoins non satisfaits. Au premier trimestre, les ventes de Multaq® se sont établies à 79 millions d'euros (-9,2%). Produits de prescription établis Chiffre d'affaires (en M€) T1 2018 Var.

à TCC Lovenox® 391 -0,7% Plavix® 387 +8,9% Renvela®/Renagel® 101 -54,1% Aprovel®/Avapro® 172 -3,1% Synvisc® /Synvisc-One® 68 -15,6% Myslee®/Ambien®/Stilnox® 61 -8,2% Allegra® 52 -16,2% Autres 1 088 -2,5% Total Produits de prescription établis 2 320 -6,4% Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des Produits de prescription établis a diminué de 6,4%, à 2 320 millions d'euros. Cette baisse des ventes reflète la concurrence des génériques de Renvela®/Renagel® (sevelamer) aux États-Unis, qui a plus que compensé la forte hausse des ventes dans les Marchés Émergents (+9,7%, à 993 millions d'euros). Les ventes de Lovenox® ont enregistré un recul de 0,7%, à 391 millions d'euros au premier trimestre, traduisant une concurrence accrue en Europe (-5,1%, à 244 millions d'euros), qui a compensé la croissance enregistrée dans les Marchés Émergents (+9,2%, à 115 millions d'euros). Des biosimilaires sont disponibles au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Plavix® a atteint 387 millions d'euros, soit une hausse de 8,9% soutenue par la solide performance des Marchés Émergents (+22,1%, à 297 millions d'euros) sous l'impulsion de la Chine. Au Japon, le chiffre d'affaires a été de 37 millions d'euros, soit une baisse de 37,5% reflétant la concurrence des génériques. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Renvela®/Renagel® (sevelamer) a été de 101 millions d'euros, soit une baisse de 54,1% due à la concurrence des génériques aux États-Unis (-66,2%, à 61 millions d'euros). Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Aprovel®/Avapro® s'est établi à 172 millions d'euros, soit un recul de 3,1% reflétant la baisse des ventes à notre partenaire au Japon, qui a compensé la forte performance de la Chine. Génériques Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des Génériques a atteint 435 millions d'euros, soit une progression de 0,9% reflétant la hausse des ventes dans les Marchés Émergents (+3,0%, à 179 millions d'euros) partiellement compensée par la baisse des ventes en Europe (-6,1%, à 184 millions d'euros). En avril, Advent International et Sanofi ont entamé des négociations exclusives en vue de l'acquisition, par Advent, de Zentiva, l'activité Génériques européenne de Sanofi, pour une valeur d'entreprise de 1,9 milliard d'euros. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2018, sous réserve de la finalisation des accords définitifs, de l'achèvement des processus sociaux appropriés et de l'approbation des autorités de régulation concernées. (13) HR = 0,85; IC : 0,73-0,98; valeur p nominale = 0,026 Santé Grand Public Les ventes des produits de Santé Grand Public par région et par catégorie sont consultables en Annexe 1. Chiffre d'affaires (en M€) T1 2018 Var.

à TCC Allergie, toux et rhume 341 -8,1% dont Allegra® 130 +2,1% dont Muscosolvan® 27 -6,5% dont Xyzal® 14 -62,8% Douleur 324 +8,9% dont Doliprane® 84 +2,4% dont Buscopan® 54 +45,2% Santé digestive 248 +15,0% dont Dulcolax® 53 +23,4% dont Enterogermina® 49 +12,8% dont Essentiale® 43 +15,0% dont Zantac® 31 +33,3% Suppléments nutritionnels 164 +3,4% Autres 161 -5,3% dont Gold Bond® 49 +12,0% Total Santé Grand Public 1 238 +2,0% Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de la Santé Grand Public s'est élevé à 1 238 millions d'euros, soit une hausse de 2,0% portée par les Marchés Émergents (+14,4%, à 409 millions d'euros), notamment l'Amérique latine. En Europe, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public s'est établi à 382 millions d'euros, soit un recul de 5,0% dû à une base de comparaison élevée, à savoir un premier trimestre 2017 ayant bénéficié de pathologies hivernales précoces. Par conséquent, les ventes des catégories Allergie, toux et rhume et Douleur ont reculé de respectivement 4,7% et 5,0%. Aux États-Unis, les ventes des produits de Santé Grand Public ont atteint 287 millions d'euros, soit un recul de 4,9% comparativement au premier trimestre 2017. Cette baisse reflète la constitution de stocks en vue du lancement de Xyzal® Allergy 24HR aux Etats-Unis au premier trimestre 2017 ainsi que la concurrence des marques distributeurs notamment sur les pulvérisations intranasales contre les allergies. Dans les Marchés Émergents, le chiffre d'affaires de l'activité Santé Grand Public a atteint 409 millions d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 14,4% portée par la performance solide des catégories Douleur (+30,4%) et Santé digestive (+23,7%) soutenues principalement par le Brésil et l'Argentine. Vaccins Chiffre d'affaires (en M€) T1 2018 Var.

à TCC Vaccins Polio/Coqueluche/Hib

(Hexaxim® / Hexyon® Pentacel®, Pentaxim® et Imovax® inclus) 380 -4,6% Vaccins pour voyageurs et vaccins endémiques 102 +2,8% Vaccins Rappels adultes (Adacel® inclus) 92 +26,6% Vaccins Méningite/Pneumonie

(Menactra® inclus) 89 +7,4% Vaccins grippe

(Vaxigrip®, Fluzone HD® & Fluzone® inclus) 29 -15,8% Autres vaccins (incluantDengvaxia®) 19 -35,3% Total Vaccins 711 -0,9% Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins a reflété l'effet attendu des contraintes d'approvisionnement de Pentaxim® en Chine et la baisse des ventes de Dengvaxia® (1 million d'euros contre 17 millions d'euros au premier trimestre 2017) consécutive à l'annonce de la mise à jour de sa notice en novembre 2017. Ainsi, au premier trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins enregistre une baisse de 0,9 %, à 711 millions d'euros, et de 18,4%, à 240 millions d'euros, dans les Marchés Émergents. Aux États-Unis, les ventes des Vaccins au premier trimestre ont augmenté de 4,2%, à 259 millions d'euros. En Europe, les ventes de Vaccins au premier trimestre ont atteint 137 millions d'euros, soit une hausse de 38,0% portée par les performances des franchises Polio/Coqueluche/Hib et Rappels adultes. Comme annoncé précédemment, les ventes des Vaccins sont attendues en baisse au premier semestre en raison de la poursuite des contraintes d'approvisionnement de Pentaxim® en Chine et d'une base de comparaison élevée pour Menactra® au deuxième trimestre. Au premier trimestre, les ventes des Vaccins Polio/Coqueluche/Hib (PPH) se sont établies à 380 millions d'euros, soit un recul de 4,6% sous l'effet des contraintes d'approvisionnement de Pentaxim® en Chine. Dans les Marchés Émergents, les ventes de la franchise PPH ont ainsi diminué de 17,6%, à 157 millions d'euros, malgré la bonne performance des combinaisons pédiatriques AcXim dans certains autres pays. En Europe, les ventes de la franchise PPH se sont établies à 71 millions d'euros, soit une hausse de 26,3% portée par le succès d'Hexyon®, vaccin pédiatrique prêt à l'emploi 6-en-1. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins pour voyageurs et vaccins endémiques a progressé de 2,8%, à 102 millions d'euros. Au premier trimestre, les ventes de Vaccins Rappels adultes se sont élevées à 92 millions d'euros, soit une hausse de 26,6% soutenue par la performance en Europe (+117,6%, à 37 millions d'euros) grâce à la fin des limitations d'approvisionnement de Repevax®. Aux États-Unis, les ventes des Vaccins Rappels adultes ont augmenté de 4,4%, à 41 millions d'euros. Au premier trimestre, les ventes de Menactra® ont atteint 89 millions d'euros, soit une hausse de 13,3 %. Les ventes du vaccin aux États-Unis ont augmenté de 8,5%. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des Vaccins contre la grippe s'est établi à 29 millions d'euros (-15,8%) en raison d'un retard des livraisons pour la campagne dans l'hémisphère Sud. En avril, Sanofi a annoncé un investissement de 350 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle unité de fabrication à Toronto. Cette nouvelle unité permettra à Sanofi Pasteur de répondre à la demande croissante de vaccins combinant cinq antigènes contre la coqueluche (5-acP). À son achèvement en 2021, le nouveau bâtiment sera également équipé pour produire les antigènes entrant dans la fabrication des vaccins contre la diphtérie et le tétanos. Chiffre d'affaires de Sanofi par zone géographique Chiffre d'affaires de Sanofi (en M€) T1 2018 Var.

à TCC États-Unis 2 198 -8,2% Marchés Émergents(a) 2 467 +8,3% dont l'Amérique latine 650 +13,6% dont l'Asie (b) 1 000 +9,3% dont l'Afrique et le Moyen-Orient 491 -0,7% dont l'Eurasie(c) 290 +11,0% Europe(d) 2 416 +0,5% Reste du monde(e) 817 -3,4% dont le Japon 445 -7,6% Chiffre d'affaires total 7 898 -0,4% (a) Monde hors États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest et Europe de l'Est (sauf Eurasie), Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Puerto Rico

(b) Inde, Bangladesh et Sri Lanka

(c)Russie, Ukraine, Géorgie, Biélorussie, Arménie et Turquie

(d) Europe de l'Ouest + Europe de l'Est (sauf Eurasie)

(e) Japon, Corée du Sud, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Puerto Rico



Les ventes du premier trimestre aux États-Unis ont atteint 2 198 millions d'euros, soit une diminution de 8,2% reflétant la baisse des ventes du Diabète (-26,6%) et la concurrence des génériques de sevelamer, qui ont été partiellement compensées par la performance de Dupixent® et la consolidation des ventes d'Eloctate® et Alprolix®. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 2 467 millions d'euros dans les Marchés Émergents, soit une hausse de 8,3% soutenue par les Produits de prescription établis (+9,7%), le Diabète (+17,7%), la Santé Grand Public (+14,4%) et les Maladies rares (+20,8%). En Asie, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 1 milliard d'euros, soit une progression de 9,3% reflétant la solide performance de la Chine (+13,6%, à 641 millions d'euros) malgré les contraintes locales d'approvisionnement de Pentaxim®. En Amérique latine, le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 650 millions d'euros, soit une hausse de 13,6% portée par les performances du Brésil (+12,2%, à 301 millions d'euros), de l'Argentine et du Mexique. Les performances des franchises Santé Grand Public et Vaccins ont été particulièrement fortes en Amérique latine au premier trimestre avec une hausse respective des ventes de 31,3% et 22,5%. En Afrique et au Moyen-Orient, le chiffre d'affaires du premier trimestre a été de 491 millions d'euros, soit un recul de 0,7% et une hausse de 4,0% en excluant les ventes de Maphar au Maroc (conformémement à sa stratégie de simplification de la société, Sanofi a cédé sa participation majoritaire dans Maphar à la fin du deuxième trimestre 2017, dont les ventes ne sont, par conséquent, plus consolidées). Dans la région Eurasie, le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 290 millions d'euros, soit une progression de 11,0% soutenue par une forte croissance en Turquie. En Russie, le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 4,7%, à 139 millions d'euros. En Europe, le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 2 416 millions, soit une progression de 0,5% essentiellement soutenue par les Vaccins (+38,0%) et les Maladies rares (+7,4%), qui ont compensé la baisse des ventes des Produits de prescription établis (-4,3%) et de la Santé Grand Public (-5,0%). Au Japon, le chiffre d'affaires du premier trimestre a été de 445 millions, soit un recul de 7,6% sous l'effet de la concurrence des génériques de Plavix® et de la baisse des ventes d'Aprovel® et d'Allegra®. Recherche et Développement : Mise à jour Le portefeuille de R&D de Sanofi se trouve en Annexe 6 Mise à jour règlementaire Depuis le 7 février 2018, les évolutions au niveau réglementaire ont été les suivantes : En mars, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté d'examiner la demande d'autorisation de mise sur le marché du cemiplimab (collaboration avec Regeneron) dans le traitement du carcinome épidermoïde cutané (CEC) métastatique ou localement avancé chez des patients non candidats à une chirurgie.

En mars, l'EMA a accepté d'examiner une demande d'autorisation de mise sur le marché de Dupixent ® comme traitement d'entretien complémentaire de l'asthme modéré à sévère inadéquatement contrôlé, chez certaines catégories d'adultes et d'adolescents. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a également accepté d'examiner une demande supplémentaire d'homologation de produit biologique pour Dupixent ® en tant que traitement d'entretien complémentaire de l'asthme modéré à sévère chez certaines catégories d'adultes et d'adolescents. Conformément à la Prescription Drug User Fee Act , la FDA rendra sa décision le 20 octobre 2018.

En mars, l'EMA a accepté d'examiner la demande d'autorisation de mise sur le marché de la sotagliflozin (développée en partenariat avec Lexicon) dans le traitement du diabète de type 1 chez l'adulte. Une demande d'homologation de la sotagliflozin a également été déposée aux États-Unis dans le traitement du diabète de type 1.



Fin avril 2018, le portefeuille de R&D comportait 74 projets, dont 37 nouvelles entités moléculaires ; 28 projets sont en phase 3 ou ont fait l'objet de demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires. Mise à jour du portefeuille Phase 3 : Le programme ATLAS de phase 3 évaluant fitusiran a repris. Le premier patient de l'étude ATLAS-INH évaluant le bénéfice du fitusiran chez des patients adultes et adolescents atteints d'hémophilie A ou B avec inhibiteurs, a démarré son traitement.

En mars, les résultats de l'essai ODYSSEY OUTCOMES ont été présentés dans le cadre d'une session de dernière minute à l'American College of Cardiology. Cet essai a atteint son critère d'évaluation principal, à savoir que Praluent® (collaboration avec Regeneron) a permis une réduction significative du risque d'événements cardiovasculaires majeurs chez les patients ayant présenté récemment un événement coronarien aigu. Praluent® a également été associé à une réduction du risque global de décès ou de la « mortalité toutes causes confondues »(1) ainsi qu'à un moins grand nombre de décès par maladie coronarienne(2). D'après les résultats d'une analyse préspécifiée, Praluent® a eu un effet plus prononcé sur les patients dont le taux initial de cholestérol LDL (LDL-C) était supérieur ou égal à 100 mg/dl, ce qui s'est traduit par une réduction de 24% de leur risque d'événement cardiovasculaire majeur(3). L'analyse post-hoc des données de ce groupe de patient a fait ressortir une réduction de 29% du risque de mortalité toutes causes confondues(4).

(1) HR = 0,85 ; IC : 0,73-0,98 ; valeur p nominale = 0,026 ; (2) HR = 0,92; IC : 0,76-1,11 ; p = 0,38 ; (3) HR = 0,76; IC : 0,65-0,87 ; (4) HR = 0,71 ; IC : 0,56-0,90 BIVV009, en phase 3 de développement, est entré dans le portefeuille de Sanofi via l'acquisition de Bioverativ. BIVV009 est évaluée dans la maladie des agglutinines froides, trouble hématologique rare. Le premier patient de l'étude a démarré son traitement. Phase 2 : Les résultats de l'étude de preuve de concept de phase 2, évaluant le double agoniste ( SAR425899 ) chez des patients diabétiques de type 2 en surpoids et obèses ont confirmé que le SAR425899 est un agent hypoglycémique efficace et peut induire une perte de poids significative. Cependant, la tolérabilité gastro-intestinale observée en augmentant les doses utilisées dans l'étude n'est pas considérée comme acceptable pour une utilisation clinique. Une étude supplémentaire a été lancée au cours du premier trimestre pour explorer d'autres schémas de titration afin de faciliter la tolérance et l'adhérence du produit. Les résultats de cette étude sont attendus en 2018.

SAR440340 (collaboration avec Regeneron), anticorps monoclonal anti-IL33, est entré en phase 2 dans le traitement de l'asthme. Alliances/Collaboration En mars, Evotec et Sanofi ont entamé des négociations exclusives concernant l'accélération de la R&D d'Evotec dans le domaine des maladies infectieuses via la création d'une plateforme d'innovation à proximité de Lyon. Résultats financiers du premier trimestre 2018(14) Résultat net des activités(14) Au premier trimestre 2018, Sanofi a enregistré un chiffre d'affaires de 7 898 millions d'euros, en recul de 8,7% (-0,4% à TCC). Au premier trimestre, les autres revenus ont reculé de 8,4% (+4,4% à TCC), à 228 millions d'euros dont 169 millions d'euros (+12,7% à TCC) de ventes de produits non-Sanofi distribués par VaxServe. La marge brute au premier trimestre a diminué de 9,6%, à 5 611 millions d'euros (-0,8% à TCC). Le ratio de marge brute a atteint 71,0% (71,5% à TCC) contre 71,7% au premier trimestre 2017. L'effet positif du mix produit lié à la Médecine de Spécialités a été plus que compensé par la baisse des prix nets du Diabète aux États-Unis, les restrictions de l'approvisionnement de Pentaxim® en Chine, la concurrence des génériques de sevelamer ainsi que les effets de change. Au premier trimestre, le ratio de marge brute des segments a été de 74,3% pour l'activité pharmaceutique (baisse de 0,7 point de pourcentage), de 67,8% pour le CHC (baisse de 0,2 point de pourcentage) et de 57,1% pour les vaccins (baisse de 1,4 point de pourcentage). Sanofi prévoit que son ratio de marge brute sera compris entre 70% et 71% à TCC en 2018. Les dépenses de Recherche et Développement (R&D) ont diminué de 2,2%, à 1 280 millions d'euros. À TCC, les dépenses de R&D ont progressé de 4,5%, reflétant principalement les dépenses dans les programmes en immuno-oncologie et des investissements médicaux liés à la franchise immunologie qui ont été partiellement compensés par la fin de la collaboration de recherche avec Regeneron sur les anticorps monoclonaux. Au premier trimestre, les frais commerciaux et généraux ont diminué de 6,9%, à 2 310 millions d'euros. À TCC, les frais commerciaux et généraux ont affiché une augmentation de 1,0% reflétant les investissements en immunologie, des dépenses supplémentaires en Chine et la consolidation des dépenses opérationnelles de Bioverativ depuis le 9 mars, qui ont été atténués par la baisse des dépenses liées au Diabète aux États-Unis. Au premier trimestre, les frais généraux ont diminué sous l'effet des mesures de contrôle des coûts. Au premier trimestre 2018, le ratio des frais commerciaux et généraux sur le chiffre d'affaires a été de 29,2%, soit une augmentation de 0,5 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2017. Au premier trimestre 2018, les autres produits d'exploitation nets de charges ont représenté -31 millions d'euros contre 34 millions d'euros au premier trimestre 2017 et inclut le partage des profits de l'Alliance avec Regeneron sur les anticorps monoclonaux. Au premier trimestre 2018, ils intègrent également les frais d'acquisition de Bioverativ. Au premier trimestre 2018, la contribution des sociétés mises en équivalence a été de 74 millions d'euros contre 24 millions d'euros au premier trimestre 2017 et reflète notamment la progression de la quote-part de résultat liée à la participation dans Regeneron. Au premier trimestre 2018, la part attribuable aux intérêts non contrôlants a été de -30 millions d'euros contre

-35 millions d'euros au premier trimestre 2017. Au premier trimestre, le résultat opérationnel des activités a reculé de 16,5%, à 2 034 millions d'euros. À TCC, le résultat opérationnel des activités a diminué de 6,5%. Le ratio du résultat opérationnel des activités sur le chiffre d'affaires a été de 25,8%, soit un recul de 2,4 points de pourcentage par rapport au premier trimestre 2017. Au premier trimestre 2018, le ratio du résultat opérationnel des segments a été de 37,5% pour l'activité pharmaceutique (en baisse de 1,5 point de pourcentage), de 34,2% pour l'activité Santé Grand Public (en baisse de 1,2 point de pourcentage) et de 18,0% pour les vaccins (en baisse de 2,8 points de pourcentage). Au premier trimestre 2018, les charges financières nettes de produits correspondent à un produit de 2 millions d'euros contre une charge de 63 millions d'euros au premier trimestre 2017. Au premier trimestre 2018, elles intégrent un gain de 76 millions d'euros relatif à la participation dans Impact Biomedicines qui a été acquis par Celgene. Au premier trimestre 2018, le taux d'imposition effectif a été de 22,0% contre 24,5% au premier trimestre 2017, reflétant l'effet favorable net de la réforme fiscale américaine et de la réduction des taux d'imposition dans différents pays. Au premier trimestre, le résultat net des activités(14) s'est établi à 1 598 millions d'euros, soit une baisse de 10,7% et une hausse de 0,4% à TCC. Le ratio du résultat net des activités sur le chiffre d'affaires a été de 20,2%, soit un recul de 0,5 point de pourcentage par rapport à la même période de 2017.



(14) Voir l'Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du premier trimestre 2018 ; voir l'Annexe 8 pour les définitions des indicateurs financiers et l'Annexe 4 pour le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités. Au premier trimestre 2018, le bénéfice net par action(14) (BNPA) des activités s'est établi à 1,28 euro, en recul de 9,9% à données publiées et en hausse de 1,4% à TCC. Le nombre moyen d'actions en circulation a été de 1 248,2 millions au premier trimestre 2018 contre 1 262,4 millions au premier trimestre 2017. Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités (voir Annexe 4) Au premier trimestre 2018, le résultat net IFRS a été de 1 016 millions d'euros. Les principaux éléments exclus du résultat net des activités sont : Une charge d'amortissement des immobilisations incorporelles de 458 millions d'euros, liée d'une part à la mise à leur juste valeur lors de l'acquisition de sociétés (principalement Aventis, pour un montant de 73 millions d'euros, Genzyme pour un montant de 194 millions d'euros, l'activité Santé Grand Public de Boehringer Ingelheim pour 60 millions d'euros et Bioverativ pour un montant de 37 millions d'euros) et d'autre part liée aux immobilisations incorporelles acquises (licences/produits, pour un montant de 33 millions d'euros). Ces éléments n'ont pas d'impact sur la trésorerie de Sanofi.



Une charge de 56 millions d'euros reflétant principalement une augmentation des paiements éventuels dus à Bayer relatifs à Lemtrada ® (une charge de 14 millions d'euros) et une augmentation de la juste valeur des compléments de prix liée à la dissolution de la joint-venture Sanofi Pasteur MSD (une charge de 33 millions d'euros).



191 millions d'euros de coûts de restructuration et assimilés principalement liés aux initiatives de simplification aux Etats-Unis et au Japon.



185 millions d'euros d'impact fiscal lié aux éléments susmentionnés, dont principalement 122 millions d'euros d'impôts différés liés à la charge d'amortissement et de dépréciation des immobilisations incorporelles, 52 millions d'euros liés aux coûts de restructuration et assimilés. (voir Annexe 4).



66 millions d'euros d'impact fiscal principalement lié à la réforme fiscale américaine.



Au niveau de la contribution des sociétés mises en équivalence, un revenu de 44 millions d'euros après impôt lié aux coûts de restructuration des sociétés mises en équivalence et des joint-ventures et des charges associées à l'impact des acquisitions sur les sociétés mises en équivalence et les joint-ventures. Allocation du capital Au premier trimestre 2018, Sanofi a généré un cash-flow opérationnel de 915 millions d'euros après prise en compte des acquisitions d'immobilisations corporelles de 332 millions d'euros et d'une augmentation du besoin en fonds de roulement de 445 millions d'euros. Ce cash-flow opérationnel a permis de financer les coûts de restructuration et assimilés (170 millions d'euros) ainsi que les rachats d'actions (603 millions d'euros). Sur la période, les acquisitions et partenariats nets des cessions ont atteint 8 888 millions d'euros (incluant l'aquisition de Bioverativ pour 8 979 millions d'euros). Ainsi, la dette nette a augmenté, passant de 5 229 millions d'euros à fin décembre 2017 à 14 142 millions d'euros au 31 mars 2018 (montant net de 12 799 millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie).



(14) Voir l'Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du premier trimestre 2018 ; voir l'Annexe 8 pour les définitions des indicateurs financiers et l'Annexe 4 pour le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités. Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et/ou à obtenir les autorisations réglementaires, les risques associés à la propriété intellectuelle et les litiges en cours ou futurs y relatifs ainsi que leur issue, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'instabilité des conditions économiques, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2017 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning ForwardLooking Statements » du rapport annuel 2017 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Annexes Liste des annexes Annexe 1: Premier trimestre 2018 - Chiffre d'affaires consolidé par GBU, par franchise, par produit et zone géographique



Annexe 2: Résultat net des activités du premier trimestre 2018



Annexe 3: Compte de résultats consolidés du premier trimestre 2018



Annexe 4: Passage du résultat net consolidé - Part attribuable aux actionnaires de Sanofi au résultat net des activités



Annexe 5: Sensibilité aux devises



Annexe 6: Portefeuille de R&D



Annexe 7: Prochaines étapes de R&D attendues



Annexe 8: Définitions des indicateurs non-GAAP







Appendix 1: Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 par entité opérationnelle mondiale, franchise, région et produit T1 2018

(millions d'euros) Total

Entité

Opéra-

tionn-

elle

Mon-

diale Var.

TCC Var.

Pub-

liée Eu-

rope Var.

TCC Etats-

Unis Var.

TCC Reste du monde Var.

TCC Mar-

chés

émer-

gen-

tss Var.

TCC Total

Fran-

chi-

ses Var.

TCC Var.

Pub-

liée Aubagio 359 10,2% -1,1% 95 4,4% 254 13,1% 10 -7,7% 12 75,0% 371 11,6% 0,0% Lemtrada 100 -10,0% -16,7% 47 4,4% 47 -17,9% 6 -25,0% 5 20,0% 105 -8,8% -16,0% Total Sclérose en plaques 459 5,2% -5,0% 142 4,4% 301 6,7% 16 -14,3% 17 53,8% 476 6,5% -4,0% Cerezyme 116 -0,8% -7,2% 66 -2,9% 41 4,3% 9 -9,1% 59 37,3% 175 10,2% -0,6% Cerdelga 36 25,8% 16,1% 10 100,0% 24 8,0% 2 100,0% 0 - 36 25,8% 16,1% Myozyme 170 11,0% 4,3% 93 14,6% 64 10,4% 13 -7,1% 26 11,1% 196 11,1% 3,2% Fabrazyme 152 6,3% -3,8% 42 5,0% 86 6,5% 24 8,0% 18 10,5% 170 6,8% -4,0% Aldurazyme 34 2,9% -2,9% 19 0,0% 10 9,1% 5 0,0% 17 11,1% 51 5,7% -3,8% Total maladies rares 566 3,9% -3,9% 246 7,4% 246 3,3% 74 -3,6% 129 20,8% 695 6,9% -2,7% Taxotere 8 -20,0% -20,0% 1 0,0% 0 0,0% 7 -25,0% 35 2,7% 43 -2,1% -8,5% Jevtana 94 13,5% 5,6% 40 8,1% 41 17,5% 13 16,7% 5 -25,0% 99 10,3% 2,1% Eloxatine 7 0,0% -12,5% 1 -50,0% 0 - 6 16,7% 37 8,1% 44 6,7% -2,2% Thymo-

globulin 51 1,8% -10,5% 9 -10,0% 37 4,9% 5 0,0% 19 33,3% 70 8,3% -2,8% Mozobil 36 2,6% -5,3% 12 9,1% 21 -4,0% 3 50,0% 2 50,0% 38 5,0% -5,0% Total Oncologie 254 -10,1% -17,3% 89 1,1% 122 -22,7% 43 23,7% 104 7,6% 358 -5,6% -13,1% Dupixent 107 - - 10 - 95 - 2 - 0 - 107 - - Kevzara 10 - - 2 - 8 - 0 - 0 - 10 - - Total Immunologie 117 - - 12 - 103 - 2 - 0 - 117 - - Eloctate 43 - - 0 - 35 - 8 - 0 - 43 - - Alprolix 21 - - 0 - 16 - 5 - 0 - 21 - - Total maladies hémato-

logiques rares 64 - - 0 - 51 - 13 - 0 - 64 - - Sanofi Genzyme (Médecine de spécialités) 1 460 16,2% 5,9% 489 7,9% 823 21,4% 148 14,7% 250 16,9% 1 710 16,3% 5,4% Lantus 663 -24,5% -31,9% 181 -9,0% 413 -31,0% 69 -8,2% 248 8,6% 911 -17,7% -25,9% Toujeo 169 4,0% -4,0% 67 45,7% 85 -14,8% 17 20,0% 28 146,2% 197 13,8% 4,2% Apidra 64 -8,1% -13,5% 35 0,0% 21 -17,2% 8 -10,0% 27 29,2% 91 1,0% -7,1% Amaryl 11 -29,4% -35,3% 4 -20,0% 0 -100,0% 7 -27,3% 72 9,7% 83 2,2% -6,7% Soliqua / Suliqua 9 175,0% 125,0% 0 - 9 150,0% 0 - 0 - 9 175,0% 125,0% Total diabète 964 -18,0% -25,3% 323 -0,9% 534 -26,6% 107 -4,8% 392 17,7% 1 356 -10,0% -18,5% Multaq 77 -9,4% -19,8% 11 0,0% 66 -8,4% 0 -100,0% 2 0,0% 79 -9,2% -19,4% Praluent 47 54,5% 42,4% 19 137,5% 26 25,0% 2 100,0% 2 100,0% 49 55,9% 44,1% Total Cardio-

vasculaire 124 7,0% -3,9% 30 57,9% 92 -0,9% 2 -33,3% 4 33,3% 128 7,6% -3,0% Diabète & Cardio-

vasculaire 1 088 -15,7% -23,4% 353 2,3% 626 -23,7% 109 -5,4% 396 17,9% 1 484 -8,7% -17,3% Plavix 387 8,9% 1,8% 38 -2,6% 0 - 52 -29,1% 297 22,1% 387 8,9% 1,8% Lovenox 391 -0,7% -5,6% 244 -5,1% 12 -6,7% 20 0,0% 115 9,2% 391 -0,7% -5,6% Renagel / Renvela 101 -54,1% -58,9% 16 -11,1% 61 -66,2% 9 11,1% 15 41,7% 101 -54,1% -58,9% Aprovel / Avapro 172 -3,1% -10,4% 28 -9,7% 2 0,0% 20 -52,3% 122 17,5% 172 -3,1% -10,4% Allegra 52 -16,2% -23,5% 2 0,0% 0 - 50 -16,7% 0 - 52 -16,2% -23,5% Myslee / Ambien / Stilnox 61 -8,2% -16,4% 11 10,0% 10 -20,0% 22 -17,2% 18 5,3% 61 -8,2% -16,4% Synvisc / Synvisc One 68 -15,6% -24,4% 6 -25,0% 45 -22,4% 4 -25,0% 13 36,4% 68 -15,6% -24,4% Depakine 114 6,2% 0,9% 42 0,0% 0 - 3 -25,0% 69 11,9% 114 6,2% 0,9% Tritace 57 -3,2% -8,1% 36 -7,7% 0 - 1 0,0% 20 4,5% 57 -3,2% -8,1% Autres produits prescrits 917 -3,4% -9,9% 448 -3,4% 50 1,7% 95 -7,8% 324 -2,9% 917 -3,4% -9,9% Total autres produits prescrits 2 320 -6,4% -12,7% 871 -4,3% 180 -42,5% 276 -19,3% 993 9,7% 2 320 -6,4% -12,7% Génériques 435 0,9% -6,7% 184 -6,1% 23 -27,0% 49 60,6% 179 3,0% 435 0,9% -6,7% Total Marchés Emergents Médecine de spécialités 250 16,9% 2,9% 0 - 0 - 17 53,8% 250 16,9% Total Marchés Emergents Diabète & Cardio-

vasculaire 396 17,9% 5,6% 396 17,9% Médecine Générale et Marchés Emergents 3 401 -1,5% -9,1% 1 055 -4,6% 203 -41,0% 325 -12,8% 1 818 11,6% 2 755 -5,3% -11,8% Total Pharma 5 949 -0,9% -9,0% 1 897 -0,4% 1 652 -10,4% 582 -5,6% 1 818 11,6% 5 949 -0,9% -9,0% Allergie, toux et rhume 341 -8,1% -16,2% 100 -4,7% 105 -20,8% 54 3,6% 82 2,2% 341 -8,1% -16,2% Douleur 324 8,9% -0,3% 132 -5,0% 37 -2,3% 27 7,4% 128 30,4% 324 8,9% -0,3% Santé digestive 248 15,0% 6,0% 84 -1,2% 48 25,0% 13 25,0% 103 23,7% 248 15,0% 6,0% Suppléments nutri-

tionnels 164 3,4% -5,7% 33 3,1% 9 0,0% 58 0,0% 64 7,5% 164 3,4% -5,7% Santé Grand Public 1 238 2,0% -6,9% 382 -5,0% 287 -4,9% 160 2,9% 409 14,4% 1 238 2,0% -6,9% Vaccins Polio / Pertussis / Hib 380 -4,6% -12,0% 71 26,3% 111 0,8% 41 0,0% 157 -17,6% 380 -4,6% -12,0% Vaccins Rappel adultes 92 26,6% 16,5% 37 117,6% 41 4,4% 7 12,5% 7 -22,2% 92 26,6% 16,5% Vaccins Méningite / Pneumonie 89 7,4% -6,3% 0 -100,0% 67 8,5% 4 150,0% 18 -4,8% 89 7,4% -6,3% Vaccins contre la grippe 29 -15,8% -23,7% 1 - 4 66,7% 5 -50,0% 19 -16,0% 29 -15,8% -23,7% Vaccins pour voyageurs et vaccins endémiques 102 2,8% -3,8% 27 22,7% 22 -13,8% 15 21,4% 38 -2,4% 102 2,8% -3,8% Vaccins 711 -0,9% -9,3% 137 38,0% 259 4,2% 75 1,2% 240 -18,4% 711 -0,9% -9,3% Total Sanofi 7 898 -0,4% -8,7% 2 416 0,5% 2 198 -8,2% 817 -3,4% 2 467 8,3% 7 898 -0,4% -8,7%



Annexe 2 : Résultat net des activités 1er trimestre 2018 Pharmacie Santé Grand Public Vaccins Autres(2) Total

Groupe En millions d'euros T1

2018 T1

2017(1) Var. T1

2018 T1

2017(1) Var. T1

2018 T1

2017(1) Var. T1

2018 T1

2017(1) Var. T1

2018 T1

2017(1) Var. Chiffre d'affaires 5

949 6

539 (9,

0%) 1

238 1

330 (6,

9%) 711 784 (9,

3%) - - - 7

898 8

653 (8,

7%) Autres revenus 58 76 (23,

7%) - - - 170 173 (1,

7%) - - - 228 249 (8,

4%) Coût des ventes (1

587) (1

710) (7,

2%) (399) (425) (6,

1%) (475) (498) (4,

6%) (54) (64) (15,

6%) (2

515) (2

697) (6,

7%) En % du chiffre d'affaires (26,

7%) (26,

2%) (32,

2%) (32,

0%) (66,

8%) (63,

5%) (31,

8%) (31,

2%) Marge brute 4

420 4

905 (9,

9%) 839 905 (7,

3%) 406 459 (11,

5%) (54) (64) (15,

6%) 5

611 6

205 (9,

6%) En % du chiffre d'affaires 74,

3% 75,

0% 67,

8% 68,

0% 57,

1% 58,

5% 71,

0% 71,

7% Frais de recherche

et déve-

loppement (978) (1

000) (2,

2%) (28) (22) 27,

3% (126) (123) 2,

4% (148) (164) (9,

8%) (1

280) (1

309) (2,

2%) En % du chiffre d'affaires (16,

4%) (15,

3%) (2,

3%) (1,

7%) (17,

7%) (15,

7%) (16,

2%) (15,

1%) Frais commer-

ciaux

et généraux (1

254) (1

385) (9,

5%) (389) (436) (10,

8%) (153) (170) (10,

0%) (514) (491) 4,

7% (2

310) (2

482) (6,

9%) En % du chiffre d'affaires (21,

1%) (21,

2%) (31,

4%) (32,

8%) (21,

5%) (21,

7%) (29,

2%) (28,

7%) Autres produits et charges d'exploi-

tation (7) 33 5 32 2 (3) (31) (28) (31) 34 Quote-part du résultat des sociétés mises en équi-

valence* 75 24 - - (1) - - - 74 24 Part attribuable aux intérêts non contrô-

lants (26) (27) (4) (8) - - - - (30) (35) Résultat opératio-

nnel des acti-

vités 2

230 2

550 (12,

5%) 423 471 (10,

2%) 128 163 (21,

5%) (747) (747) - 2

034 2

437 (16,

5%) En % du chiffre d'affaires 37,

5% 39,

0% 34,

2% 35,

4% 18,

0% 20,

8% 25,

8% 28,

2% Produits et charges financiers 2 (63) Charges d'impôts (438) (584) Taux d'impôts** 22,0% 24,5% Résultat net des activités 1 598 1 790 (10,7%) En % du chiffre d'affaires 20,2% 20,7% Résultat des activités par Action (en euros)*** 1,28 1,42 (9,9%)

* Net d'impôts. ** Déterminé sur la base du résultat des activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non contrôlants. *** Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 248,2 millions au premier trimestre 2018 et 1 262,4 millions au premier trimestre 2017. (1) Y compris les impacts de la nouvelle norme IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus applicable à partir du 1er janvier 2018. (2) Les activités « Autres » comprennent les coûts globaux des fonctions supports (Medical Affairs, External Affairs, Finance, Human Resources, Information Solution & Technologies, Sanofi Business Services, etc.). Annexe 3 : Compte de résultats consolidés En millions d'euros T1 2018 T1 2017(1) Chiffre d'affaires 7 898 8 653 Autres revenus 228 249 Coût des ventes (2 545) (2 785) Marge brute 5 581 6 117 Frais de recherche et développement (1 280) (1 309) Frais commerciaux et généraux (2 312) (2 482) Autres produits d'exploitation 25 60 Autres charges d'exploitation (56) (26) Amortissements des incorporels (458) (503) Dépréciations des incorporels (3) - Ajustement de la juste valeur des compléments de prix (56) (36) Coûts de restructuration et assimilés (191) (119) Autres gains et pertes, litiges (49) - Résultat opérationnel 1 201 1 702 Charges financières (95) (111) Produits financiers 97 48 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 1 203 1 639 Charges d'impôts (187) (336) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 30 - Résultat net de l'ensemble consolidé hors activité Santé animale 1 046 1 303 Résultat net de l'activité Santé animale destinée à être échangée(2) (1) 4 427 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 045 5 730 Part attribuable aux Intérêts Non Contrôlants 29 34 Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires de Sanofi 1 016 5 696 Nombre moyen d'actions en circulation (en millions) 1 248,2 1 262,4 Bénéfice net par action hors activité Santé animale (en euros) 0,81 1,01 Bénéfice net par action (en euros) 0,81 4,51

(1) Y compris les impacts de la nouvelle norme IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus applicable à partir du 1er janvier 2018. (2) En 2017, le gain réalisé sur la cession de l'activité Santé Animale est présenté séparement en application de la norme IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Annexe 4 : Passage du résultat net consolidé - Part attribuable aux actionnaires de Sanofi au résultat net des activités En millions d'euros T1 2018 T1 2017 (1) Variation Résultat net consolidé - Part attribuable aux Actionnaires de Sanofi 1 016 5 696 (82,2%) Amortissement des incorporels (2) 458 503 Dépréciation des incorporels 3 - Ajustement de la juste valeur des compléments de prix 56 36 Charges résultant des conséquences des acquisitions sur les stocks 30 88 Autres charges relatives aux acquisitions 2 - Coûts de restructuration et assimilés 191 119 Autres gains et pertes, et litiges (3) 49 - Effet d'impôts sur les éléments ci-dessus : (185) (248) liés aux amortissements et dépréciations des incorporels (122) (182) liés aux ajustements de la juste valeur des compléments de prix (6) (6) liés aux charges résultant des conséquences des acquisitions sur les stocks (6) (28) liés aux autres charges relatives aux acquisitions (1) - liés aux coûts de restructuration et assimilés (52) (43) autres effets d'impôt 2 11 Autres éléments d'impôts (4) (66) - Quote-part revenant aux intérêts non contrôlants sur les éléments ci-dessus (1) (1) Coûts de restructuration et charges résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises en équivalence 44 24 Eléments relatifs à l'activité Santé Animale (5) 1 (4 427) Résultat net activité 1 598 1 790 (10,7%) Bénéfice net consolidé par action (6) (en euros) 0,81 4,51

(1) Y compris les impacts de la nouvelle norme IFRS 15 sur la reconnaissance des revenus applicable à partir du 1er janvier 2018.

(2) Dont charge d'amortissement liée à l'impact de la comptabilisation des regroupements d'entreprises: 425 millions d'euros au premier trimestre 2018 et 466 millions d'euros au premier trimestre 2017.

(3) En 2018, coûts liés au désinvestissement de l'activité générique en Europe.

(4) En 2018, cette ligne comprend principalement l'impact de la réforme fiscale aux États-Unis.

(5) En 2017, le gain réalisé sur la cession de l'activité Santé Animale est présenté séparement en application de la norme IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

(6) Calculé sur un nombre moyen d'actions en circulation de 1 248,2 millions au premier trimestre 2018 et 1 262,4 millions au premier trimestre 2017. Annexe 5 : Sensibilité aux devises Sensibilité aux devises du BNPA des activités 2018 Devises Variation Sensibilité du BNPA des activités Dollar U.S. +0.05 USD/EUR -EUR 0,10 Yen japonais +5 JPY/EUR -EUR 0,01 Yuan chinois +0.2 CNY/EUR -EUR 0,02 Real brésilien +0.4 BRL/EUR -EUR 0,02 Rouble russe +10 RUB/EUR -EUR 0,03 Chiffre d'affaires du T1 2018 : Exposition aux devises Currency T1 2018 US $ 28,9% Euro € 26,4% Yuan chinois 7,8% Yen japonais 5,3% Real brésilien 3,7% Livre Sterling 2,1% Rouble russe 1,8% $ australien 1,5% $ canadien 1,5% Peso mexicain 1,3% Autres 19,7% Taux de change moyens T1 2017 T1 2018 Change €/$ 1,06 1,23 +15,4% €/Yen 121,12 133,16 +9,9% €/Yuan 7,32 7,81 +6,8% €/Real 3,35 3,99 +19,3% €/Rouble 62,53 69,93 +11,8%



Annexe 6 : Portefeuille R&D O : Produits pour lesquels Sanofi a des droits d'option mais ne les a pas encore exercés

R : Etude d'enregistrement (autre que Phase 3) Immunologie et inflammation Troubles sanguins rares Cardiovasculaire & metabolisme Oncologie Sclérose en plaques, neurologie, thérapie génique Maladies infectieuses Maladies rares Diabètes Vaccins

Nouvelles entités moléculaires(*) Phase 1

(Total : 14) Phase 2

(Total : 15) Phase 3

(Total : 6) Soumissions

(Total : 2) SAR439794

Agoniste TLR4

Allergie aux arachides SAR442168(3)

Inhibiteur BTK

Sclérose en plaques SAR440340(**)

Anticorps monoclonal anti-IL33

Asthme SAR425899

Agoniste double des récepteurs

du GLP-1 / GCG

Diabète de type 2 isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple récidivant et réfractaire (ICARIA) - 3éme ligne cemiplimab(10)(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer épidermoide cutané (EU) SAR408701

Anticorps monoclonal anti-CEACAM5 chargé en maytansin

Tumeurs solides SAR438335

Agoniste double des récepteurs du GLP-1 / GIP

Diabète de type 2 SAR156597

Anticorps monoclonal IL4/IL13 bi-spécifique

Sclérodermie systémique mavacamten(7)(**)

Inhibiteur de la myosine

Cardiomyopathie hypertrophique avalglucosidase alfa

Neo GAA

Maladie de Pompe sotagliflozin(**)

Inhibiteur oral du SGLT-1&2

Diabète de type 1 (U.S./EU) SAR439459

Anticorps monoclonal anti-TGFß

Tumeurs solides avancées SAR440181(4)(**)

Activation de la myosine

Cardiomyopathie dilatée GZ389988

TRKA antagoniste

Arthrose SAR407899

rho kinase

Angine microvasculaire fitusiran(9)

siRNA ciblant l'antithrombine

Hémophilie A et B O REGN3767(1)

Anti LAG-3 mAb

Cancers avancés SAR247799

Agoniste des récepteurs S1P1

Indication cardiovasculaire R SAR566658

Maytansin-loaded anti-CA6 mAb

Cancer du sein triple négatif Combinaison

ferroquine / OZ439(**)

Antipaludéen BIVV009

Anticorps monoclonal anti Complément C1s

Maladie des agglutinines froides SAR439859

SERD

Cancer du sein métastatique Herpes Simplex Virus Type 2

Vaccin HSV-2 R olipudase alfa

rhASM - Déficience en sphingomyélinase acide(5) Tuberculosis

Vaccin recombinant sous-unitaire SAR341402

Insuline à action rapide

Diabète de type 1 et 2 BIVV001

rFVIIIFc - vWF - XTEN(2)

Hémophilie A Virus respiratoire syncytial

Nourrissons - Vaccins O SAR339375(6)

miRNA-21

Syndrôme Alport VIH

Vecteur viral primaire & vaccin rappel rgp120 efpeglenatide(**)

Agoniste des récepteurs du GLP-1 à longue durée d'action

Diabète de type 2 UshStat®

Thérapie génique myosine 7A

Maladie d'Usher de type 1B venglustat

Inhibiteur oral GCS

Maladie de Parkinson liée à Gaucher SP0232(8) mAb(**)

Virus respiratoire syncytial

Anticorps monoclonal SAR228810

Anticorps monoclonal anti proto-fibrillaire AB

Maladie d'Alzheimer SAR422459

Thérapie génique ABCA4

Maladie de Stargardt

(1) Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits d'option (8) Egalement connu sous MEDI8897 (2) Facteur VIII recombinant fusionné au fragment Fc - Facteur von Willebrand - Protéine de fusion XTEN (9) A la suite de la restructuration stratégique de leur alliance portant sur le développement d'agents ARNi dans le traitement de maladies rares, Sanofi a maintenant les droits mondiaux sur fitusiran (3) Egalement connu sous PRN2246 (10) Egalement connu sous SAR439684 and REGN2810 (4) Egalement connu sous MYK491 (*) Les données relatives à toutes les études publiées sont sur clinicaltrials.gov (5) Egalement connu sous Niemann Pick type B (**) En partenariat et/ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces produits (6) Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits d'option (7) Egalement connu sous SAR439152 and MYK461 Indications Supplémentaires(*) Phase 1

(Total : 5) Phase 2

(Total : 12) Phase 3

(Total : 16) Soumissions

(Total : 4) SAR439459 + cemiplimab(1)(**)

Anti-TGFb mAb + Inhibiteur PD-1

Tumeurs solides avancées dupilumab(**)

Anti-IL4Ralpha mAb

Oesophagite éosinophilique sotagliflozin(**)

Inhibiteur SGLT 1 & 2

Aggravation de l'insuffisance cardiaque dans le diabète dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Asthme 6 - 11 ans isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple réfractaire récidivant (IKEMA) - 1-3ème ligne dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Asthme 12ans+ (U.S./EU) isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38+ CyBord(2)

Myélome multiple nouvellement diagnostiqué R sarilumab(**)

Anti-IL6R mAb

Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire Rabies VRVg

Vaccin contre la rage (cellules VERO) dupilumab(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Polypose nasale sotagliflozin(**)

Oral SGLT-1&2 inhibitor

Type 2 Diabetes VaxiGrip® QIV IM

Vaccin anti grippal inactivé

quadrivalent 6-35 mois O cemiplimab(1)(**) + REGN3767(3)

Inhibiteur PD-1 + anti LAG-3 mAb

Cancers avancés sarilumab(**)

Anti-IL6R mAb

Arthrite juvénile systémique Adacel+

Vaccin rappel Tdap Dupixent®(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Dermatite atopique 12 - 17 ans Aubagio®

teriflunomide

Sclérose en plaques récurrente - Pediatrique PR5i

DTP-HepB-Polio-Hib

Vaccin pédiatrique hexavalent (U.S.) SAR439859

SERD + Palbociclib

Cancer du sein métastatique R cemiplimab(1)(**)

Inhibiteur PD-1

Carcinome basocellulaire avancé



Shan 6

DTP-HepB-Polio-Hib

Vaccin hexavalent pédiatrique Dupixent®(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Dermatite atopique 6 - 11 ans Lemtrada®

alemtuzumab

Sclérose en plaques rémittente récurrente - Pediatrique Fluzone® 0,5 mL QIV

Vaccin grippal

quadrivalent inactivé - 6 mois+ BIVV009

Anticorps monoclonal anti Complément C1s

Thrombocytopénie Immune isatuximab + cemiplimab(1)(**)

Anticorps monoclonal anti-CD38+ Inhibiteur PD-1

Myélome multiple réfractaire récidivant Dupixent®(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Dermatite atopique 6 mois - 5 ans Praluent®(**)

Anticorps monoclonal Anti-PCSK9 - Réduction des attaques cardiovasculaires isatuximab + cemiplimab(1)(**)

Anticorps monoclonal anti-CD38+ Inhibiteur PD-1

Pathologies malignes avancées cemiplimab(1)(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer du poumon non à petites cellules - 1ère ligne Fluzone® QIV HD

Vaccin grippal

quadrivalent inactivé - Haute dose venglustat

Inhibiteur oral GCS

Maladie de Gaucher de type 3 cemiplimab(1)(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer de l'utérus - 2ème ligne Men Quad TT

Vaccin méningococcique conjugué

ACYW avancé venglustat

Inhibiteur oral GCS

Maladie de Fabry isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple nouvellement diagnostiqué (IMROZ) - 1ère ligne Pediatric pentavalent vaccine

DTP-Polio-Hib

Japon

(1)

(2)

(3)

(*)

(**) Egalement connu sous SAR439684 et REGN2810

Cyclophosmamide + bortezomib (Velcade®) + dexamethasone

Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits d'option

Les données relatives à toutes les études publiées sont sur clinicaltrials.gov

En partenariat ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces produits

Agenda des soumissions attendues(1) Nouvelles entités moléculaires Indications Supplémentaires 2018



isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple récidivant et réfractaire (ICARIA) - 3éme ligne - U.S.



cemiplimab(2)(**)

Inhibiteur PD-1

Carcinome cutané à cellules squameuses en phase avancée - U.S./EU dupilumab(3)(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Asthme adultes et adolescents - EU Dupixent®(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Dermatite atopique 12 - 17 ans - U.S./EU



sotagliflozin(**)

Inhibiteur oral SGLT-1&2

Diabète de type 1 - U.S./EU



Praluent®(*)

Anticorps monoclonal Anti-PCSK9

Réduction des attaques cardiovasculaires - U.S./EU 2019 SAR341402

Insuline d'action rapide

Diabète de type 1 et 2 - EU(4) Dupixent®(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Dermatite atopique 6 - 11 ans - U.S./EU dupilumab(3)(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Polypose nasale adultes - U.S./EU



cemiplimab(2)(**)

Inhibiteur PD-1

Carcinome basocellulaire avancé - U.S./EU



cemiplimab(2)(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer du poumon non à petites cellules - 1ère ligne - U.S./EU sotagliflozin(**)

Inhibiteur oral SGLT-1&2

Diabète de type 2 - EU(5) Men Quad TT

Vaccin méningococciques de nouvelle génération

Etats-Unis & Europe - 10 ans+ Fluzone® QIV HD

Vaccin grippal

quadrivalent inactivé - Haute dose 2020



olipudase alfa

rhASM

ASD(6) - U.S./EU



Fitusiran(7)

Inhibiteur siRNA

Hémophilie A/B - U.S./EU sarilumab(**)

Anti-IL6R mAb

Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire U.S./EU isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

Myélome multiple réfractaire récidivant (IKEMA) - 1-3ème ligne - U.S./EU



avalglucosidase alfa

NeoGAA

Maladie de Pompe - U.S./EU



cemiplimab(2)(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer de l'utérus - 2ème ligne - U.S./EU Aubagio®

teriflunomide

Sclérose en plaques récidivante - Pediatrique - U.S./EU BIVV009(8)

Anticorps monoclonal anti Complément C1s

Maladie des agglutinines froides - U.S./EU Shan 6

DTP-HepB-Polio-Hib

Vaccin pédiatrique hexavalent Pediatric pentavalent vaccine

DTP-Polio-Hib (Japon)

Nouvelles entités moléculaires Indications Supplémentaires 2021



efpeglenatide(**)

GLP1-R agoniste d'action longue

Diabète de type 2 - U.S./EU Dupilumab(3)(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Asthme 6 - 11 ans - U.S./EU sotagliflozin(**)

Inhibiteur SGLT 1/2

Aggravation de l'insuffisance cardiaque dans le diabète - U.S./EU isatuximab

Anticorps monoclonal anti-CD38

MM nouvellement diagnostiqué - 1ère ligne (IMROZ) - U.S./EU 2022

and beyond



GZ389988

Antagnosite TRKA

Arthrose - U.S./EU



SAR156597

Anticorps monoclonal bi-specifique anti- IL4/IL13

Sclérodermie systémique - U.S./EU Dupixent®(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Dermatite atopique 6 mois - 5 ans - U.S./EU sarilumab(**)

Anti-IL6R mAb

Arthrite juvénile systémique - U.S./EU SAR440340(**)

Anticorps monoclonal anti-IL33

Asthme - U.S./EU SAR566658

Maytansin-loaded anti-CA6 mAb

Cancer du sein triple négatif dupilumab(3)(**)

Anticorps monoclonal anti-IL4Ralpha

Oesophagite éosinophilique - U.S./EU venglustat

Oral GCS inhibitor

Maladie de Fabry - U.S./EU



SAR422459

ABCA4 gene therapy

Maladie de Stargardt - U.S./EU



venglustat

Inhibiteur oral GCS

GrPD(9) - U.S./EU venglustat

Inhibiteur oral GCS

Maladie de Gaucher de type 3 - U.S./EU Adacel+

Vaccin rappel Tdap SAR425899

GLP-1/GCG dual agonist

Obésité/Surpoids dans le diabète de type 2 U.S./EU SAR407899

rho kinase

Angine microvasculaire - U.S./EU Rabies VRVg

Vaccin contre la rage (cellules VERO) Combination

ferroquine / OZ439(**)

Antipaludéen - U.S./EU SP0232 mAbs(**)(10)

Virus respiratoire syncytial

U.S.



VIH

Vecteur viral primaire & vaccin rappel rgp120



Tuberculosis

Vaccin recombinant sous-unitaire

(1) Excluant la Phase 1 - Les données relatives à toutes les études publiées sont sur clinicaltrials.gov (2) Egalement connu sous SAR439684 et REGN2810 (3) Egalement connu sous SAR231893 (4) Stratégie de soumission pour les États-Unis en cours d'évaluation (5) Soumission pour les Etats - Unis attendue en 2020 (6) Déficit en Sphingomyélinase acide (7) A la suite de la restructuration stratégique de leur alliance portant sur le développement d'agents ARNi dans le traitement de maladies rares, Sanofi a maintenant les droits mondiaux sur fitusiran (8) Divisions actuellement gérées séparément. Les dates publiées sont basées sur des dates de fin d'étude précédemment fournies par Bioverativ (9) Maladie de Parkinson liée à Gaucher (10) Egalement connu sous MEDI8897 (**) En partenariat ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces produits Mouvements de portefeuille depuis le T4 2017 Ajoutés au portefeuille Retirés du portefeuille Phase 1 BIVV001

rFVIIIFc - vWF - XTEN(2)

Hémophilie A lumasiran(3)

RNAi therapeutique

Hyperoxalurie primaire de type 1



BIVV009

Anticorps monoclonal anti Complément C1s

Thrombocytopénie Immune







Phase 2 SAR440340(**)

Anticorps monoclonal anti-IL33

Asthme isatuximab + cemiplimab(2)(**)

Anticorps monoclonal anti-CD38+ Inhibiteur PD-1

Myélome multiple réfractaire récidivant



isatuximab + cemiplimab(2)(**)

Anticorps monoclonal anti-CD38+ Inhibiteur PD-1

Pathologies malignes avancées Phase 3 BIVV009

Anticorps monoclonal anti Complément C1s

Maladie des agglutinines froides







Registration cemiplimab(2)(**)

Inhibiteur PD-1

Cancer épidermoide cutané (EU) Fluzone® 0,5 mL QIV

Vaccin grippal

quadrivalent inactivé - 6 mois+ sotagliflozin(**)

Inhibiteur oral du SGLT-1&2

Diabète de type 1 (U.S./EU)

(1) Facteur VIII recombinant fusionné au fragment Fc - Facteur von Willebrand - Protéine de fusion XTEN (2) Egalement connu sous SAR439684 et REGN2810 (3) Sanofi Genzyme a décidé, en mars 2018, de ne pas exercer ses droits d'option sur le développement et la commercialisation de lumasiran (ALN-GO1) (**) En partenariat ou en collaboration - Sanofi peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces produits



Annexe 7 : Etapes de R&D attendues Produits Evénement attendu Timing Praluent® Dépôt sBLA aux Etats-Unis incluant les résultats de l'étude ODYSSEY OUTCOMES T2 2018 cemiplimab (anti-PD1 mAb) Dépôt BLA aux Etats-Unis dans le carcinome épidermoïde cutané avancé T2 2018 mavacamten Début de l'étude de Phase 3 dans la cardiomyopathie hypertrophique obstructive T2 2018 fitusiran Début de l'étude de phase 3 pour le traitement prophylactique dans les hémophilies A et B T2 2018 efpeglenatide Début de l'étude de Phase 3 cardiovasculauire T2 2018 isatuximab (anti-CD38 mAb) Début de l'étude de Phase 3 dans le myélome multiple - 1ère ligne - chez les

patients éligibles et inéligibles à la transplantation de cellules souches (GMMG) T3 2018 venglustat Début de l'étude pivot dans la maladie rénale polykystique autosomique dominante T3 2018 sotagliflozin Début de l'étude de Phase 3 dans le traitement contre l'aggravation de l'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques T3 2018 dupilumab Décision réglementaire américaine dans l'asthme chez les patients adultes et adolescents T4 2018 dupilumab Début de l'étude de Phase 3 dans l'oesophagite éosinophilique T4 2018 dupilumab Début de l'étude de Phase 3 dans la maladie pulmonaire obstructive chronique T4 2018 isatuximab (anti-CD38 mAb) Résultats de l'étude de Phase 3 dans le myélome multiple en combinaison PomDex (ICARIA) T4 2018 isatuximab (anti-CD38 mAb) Soumission réglementaire américaine dans le myélome multiple en combinaison PomDex T4 2018 dupilumab Résultats de l'étude de Phase 3 dans la dermatite atopique chez les patients âgés de 12 à 17 ans T4 2018 dupilumab Résultats de l'étude de Phase 3 dans la polypose nasale T4 2018 alemtuzumab Début de l'étude de Phase 3 dans la sclérose en plaques primaire progressive S2 2018 efpeglenatide Début de l'étude de Phase 3 comme complément aux insulines basales dans le diabète de type 2 T1 2019 efpeglenatide Début de l'étude de Phase 3 comme complément à la metformine contre la dulaglutide dans le diabète de type 2 T1 2019 sotagliflozin Décision attendue du CHMP Européen dans le diabète de type 1 T1 2019 cemiplimab (anti-PD1 mAb) Décision attendue du CHMP Européen dans le carcinome épidermoïde cutané avancé T1 2019 Annexe 8 : Définitions des indicateurs financiers non-GAAP Sanofi « Sanofi » correspond à Sanofi et ses filiales Chiffre d'affaires de Sanofi à taux de change constants (TCC) Lorsqu'il est fait référence aux variations du chiffre d'affaires à taux de change constants, cela signifie que l'impact des variations de taux de change a été exclu. L'impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l'exercice considéré sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice précédent. Tableau de passage du chiffre d'affaires publié de Sanofi au chiffre d'affaires à taux de change constants au premier trimestre 2018 En millions d'euros T1 2018 Chiffre d'affaires 7,898 Impact de l'écart de conversion (719) Chiffre d'affaires à taux de change constants (TCC) 8,617 Résultat net des activités Sanofi publie un important indicateur non-GAAP, le « Résultat net des activités ».

Le Résultat net des activités correspond au Résultat net consolidé - Part attribuable aux actionnaires de Sanofi

avant : amortissement des incorporels,

dépréciation des incorporels,

ajustement de la juste valeur des compléments de prix liés à des regroupements d'entreprises ou à des cessions,

autres impacts résultant des conséquences des acquisitions (y compris les impacts concernant les sociétés mises en équivalence),

coûts de restructuration et assimilés (1) ,

, autres gains et pertes (y compris plus ou moins-values de cessions majeures d'immobilisations (1) ),

), coûts ou provisions sur litiges (1) ,

, effets fiscaux sur les éléments ci-dessus ainsi que les impacts des litiges fiscaux majeurs,

la part attribuable aux Intérêts Non Contrôlants sur les éléments ci-dessus. (1) Présentés sur les lignes du compte de résultat consolidé Coûts de restructuration et assimilés et Autres gains et pertes, litiges (voir note B.20. aux états financiers consolidés) T1 2018 Resultats





