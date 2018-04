Sanofi : négocie une cession de Zentiva à Advent

17/04/2018 | 08:52

Sanofi annonce avoir entamé avec Advent des négociations exclusives en vue de lui céder Zentiva, son activité génériques européenne, pour un montant de 1,9 milliard d'euros, sur la base d'une offre d'Advent ferme, irrévocable et entièrement financée.



Société de capital-investissement forte de plus de 25 ans d'expérience dans la santé, travaillera en partenariat avec la direction de Zentiva et investira dans les activités de l'entreprise, ses installations de production et son portefeuille de R&D.



La clôture de l'opération devrait intervenir d'ici à la fin de 2018, sous réserve de la conclusion d'accords définitifs et de l'autorisation des autorités règlementaires compétentes, et après consultation des instances représentatives du personnel.



