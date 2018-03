Sanofi : place des emprunts obligataires de 8 milliards d’euros ​

BNP Paribas, Société Générale CIB et UniCredit Bank ont agi en qualité de coordinateurs globaux et chefs de file de l'opération, aux côtés de Crédit Agricole CIB, Citi, HSBC, ING, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Santander qui ont agi en tant que chefs de file.

À propos de Sanofi

La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.

