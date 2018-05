Sanofi : succès des offres sur les titres Ablynx

14/05/2018 | 08:25

Sanofi a confirmé qu'à l'issue de la période d'acceptation initiale, intervenue le 4 mai, un total de 71.972.994 actions, 2.594.841 warrants et 975 obligations convertibles en circulation d'Ablynx ont été valablement apportés aux offres et non retirés.



En conséquence, le géant pharmaceutique détiendra 95,60% des actions d'Ablynx à la date de règlement des offres publiques dont plus de 90% ont été acquis par le biais des offres. Les titres apportés aux offres seront réglés vers le 18 mai.



Sanofi lancera des offres de reprise sur les titres non apportés, offres qui débuteront le 22 mai et prendront fin le 12 juin. A l'issue de la clôture et du règlement de l'offre de reprise, tous les titres d'Ablynx seront retirés de la cote.



