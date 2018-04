Communiqué de presse

Sanofi va investir 350 millions d'euros dans une unité de production de vaccins au Canada





Un agrandissement qui illustre l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et son leadership en matière de santé publique dans le monde



La nouvelle installation de Toronto est l'un des plus importants investissements que Sanofi ait consacré à un seul bâtiment



Augmentation significative des capacités de production pour répondre à la croissance de la demande en vaccins pédiatriques et rappels



PARIS - Le 12 avril 2018 - Sanofi annonce un investissement de 350 millions d'euros (500 millions de dollars canadiens) dans la construction d'une nouvelle installation de pointe dédiée à la fabrication de vaccins à Toronto (Ontario), le siège de Sanofi Pasteur au Canada. Cet investissement renforce les activités de l'entreprise au Canada et témoigne de sa volonté de faire progresser la santé publique dans le monde.



L'annonce de ce projet a eu lieu aujourd'hui, sur le site de Sanofi Pasteur à Toronto, à l'occasion d'une cérémonie à laquelle ont pris part l'honorable Navdeep Bains, Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du gouvernement canadien, l'honorable Steven Del Duca, Ministre du Développement économique et de la Croissance du gouvernement ontarien et plusieurs dirigeants de Sanofi.







« La recherche et le développement de vaccins au Canada s'inscrit dans une longue tradition. Avec cet investissement, Sanofi renouvelle son engagement de longue date au Canada et illustre sa volonté de placer ce pays au coeur des efforts qu'elle entend déployer pour protéger et améliorer la santé de la population mondiale », a déclaré David Loew, Vice-Président Exécutif et responsable de Sanofi Pasteur. « Chaque année, les vaccins sauvent trois millions de vies et cette nouvelle installation nous rapproche d'un monde où nul ne risquera de souffrir ou de mourir d'une maladie évitable par la vaccination. »







La nouvelle installation permettra à Sanofi Pasteur, l'Entité globale Vaccins de Sanofi, de répondre à la croissance de la demande en vaccins composés des cinq antigènes anticoquelucheux (5-acP). Lorsque sa construction sera achevée en 2021, le nouveau bâtiment sera également équipé pour produire les antigènes entrant dans la fabrication des vaccins contre la diphtérie et le tétanos.







« Ce projet est l'un des plus importants investissements du réseau industriel mondial de Sanofi », a indiqué Philippe Luscan, Vice-Président Exécutif, Affaires Industrielles Globales de Sanofi. « Il témoigne de notre engagement continu en matière d'excellence industrielle et de notre volonté de rendre disponible notre portefeuille de vaccins partout dans le monde. »





À propos des installation de Sanofi Pasteur au Canada



Inaugurées en 1917 sous le nom de « Connaught Antitoxin Laboratories and University Farm », les installations de Sanofi Pasteur au Canada ont contribué à de nombreuses découvertes scientifiques et apporté d'importantes contributions à la santé publique. Premier site mondial de production commerciale d'insuline à grande échelle, le site de Toronto a été jusque dans les années 1980 le seul fournisseur de traitements contre le diabète pour la population canadienne. Il a également assuré la production et la mise à disposition de l'antitoxine diphtérique au début du XXème siècle, à une époque où la diphtérie constituait la principale menace de santé publique pour les enfants au Canada, et a été un partenaire de premier plan dans l'éradication de la polio en Amérique du Nord et de la variole dans le monde.







À propos de Sanofi



La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.



Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.



Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.







