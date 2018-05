mise à jour: Sanofi et Ablynx annoncent le succès des offres publiques d'acquisition sur Ablynx et le lancement d'offres de reprise

Communiqué de presse

Source : Sanofi (EURONEXT: SAN) (NYSE: SNY)





Sanofi et Ablynx annoncent le succès des offres publiques d'acquisition sur Ablynx et le lancement d'offres de reprise















Paris, France et Gand, Belgique - Le 14 mai, 2018 - Sanofi [Euronext: SAN; NYSE: SNY] et Ablynx [Euronext Brussels and Nasdaq: ABLX] annoncent aujourd'hui le résultat de la période d'acceptation initiale des offres publiques d'acquisition annoncées précédemment en vue de l'acquisition, par Sanofi, de l'intégralité des actions (en ce compris les actions représentées par les American Depositary Shares ("ADSs")), warrants et obligations convertibles en circulation (ensemble, les "Titres") d'Ablynx.







Les offres publiques d'acquisition sont faites en vertu du Heads of Agreement conclu entre Sanofi et Ablynx le 28 janvier 2018. Elles comprennent deux offres publiques distinctes mais simultanées : (i) une offre publique d'acquisition régie par le droit belge pour la totalité des actions, warrants et obligations convertibles d'Ablynx en circulation (l'"Offre d'Acquisition Belge") et (ii) une offre publique d'acquisition régie par le droit américain pour toutes les actions en circulation détenues par des actionnaires américains et toutes les ADSs en circulation (l'"Offre d'Acquisition U.S.", et avec l'Offre d'Acquisition Belge, les « Offres »).







Sanofi a confirmé qu'à l'issue de la période d'acceptation initiale, intervenue le 4 mai 2018, un total de 71.972.994 actions (y compris 7.446.312 actions représentées par des ADSs), 2.594.841 warrants et 975 obligations convertibles en circulation ont été valablement apportés aux offres et non retirés. En conséquence, Sanofi détiendra 95,60% des actions d'Ablynx à la date de règlement des offres publiques dont plus de 90% ont été acquis par le biais des Offres. Sanofi a par ailleurs confirmé que la Condition d'Apport Minimum ainsi que les autres conditions aux Offres ont été satisfaites.







Les Titres apportés aux offres seront réglés vers le 18 mai 2018.







Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Ablynx chez Sanofi, ce qui nous permettra de continuer à progresser dans la transformation stratégique de notre R&D, en élargissant notre portefeuille de produits en développement avancé et en renforçant notre plateforme dédiée aux maladies hématologiques rares. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit par ailleurs dans la continuité d'une collaboration réussie et nous confortons notre ancrage en Belgique, où nous avons investi de manière significative au cours de ces dernières années. »







Edwin Moses, Directeur Général d'Ablynx, a pour sa part indiqué : « Nous sommes impatients de rejoindre Sanofi et de pouvoir ainsi développer ensemble des thérapies basées sur les Nanobodies® pour le traitement des patients. Au cours de ces 17 dernières années, nous avons constitué à Gand une équipe de rang mondial dédiée au développement de la plateforme spécialisée dans les Nanobodies. Nous pensons qu'ensemble, grâce aux compétences, ressources et capacités commerciales de Sanofi, nous contribuerons de manière effective à l'amélioration des soins de santé. »



Procédure d'Offre de Reprise



Sanofi lancera des offres de reprise sur les Titres non apportés dans le cadre de la période d'acceptation initiale, conformément aux réglementations belge et américaine applicables. Ces offres débuteront le 22 mai 2018 et prendront fin à 17h00, heure de New York / 23h00 CET le 12 juin 2018. Les détenteurs de Titres d'Ablynx peuvent apporter leurs Titres en suivant les modalités décrites dans le Prospectus ou dans la déclaration d'Offre Publique sur Formulaire TO.



Les Titres non détenus par Sanofi à l'issue de la période d'acceptation de l'Offre de Reprise seront réputés de plein droit transférés à Sanofi. Les fonds nécessaires au paiement des Titres ainsi transférés seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit des anciens détenteurs de Titres qui n'auront pas dûment signé ou remis en temps utile le bulletin d'acceptation.



A l'issue de la clôture et du règlement de l'offre de reprise, tous les Titres d'Ablynx seront retirés de la cote (i) d'Euronext Bruxelles (actions ordinaires), (ii) du NASDAQ (ADSs) et (iii) du Frankfurt MTF (obligations convertibles).



Une version électronique du Prospectus et de son résumé est disponible sur les sites internet des Banques-Guichets Centralisatrices (pour BNP Paribas Fortis NV/SA, https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais) et https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais); pour KBC Securities NV/SA en collaboration avec KBC Bank SA,

https://www.kbcsecurities.com/prospectus-documents-overviews/prospectus-overview, https://www.kbc.be, https://www.cbc.be et https://www.bolero.be), Sanofi (https://www.sanofi.com/en/investors/tender-offers-ablynx et https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/offres-ablynx) et Ablynx (http://www.ablynx.com/investors/sanofi-takeover-bid/).







Le Prospectus est disponible en anglais et en néerlandais. Des traductions en français du résumé du Prospectus et des formulaires sont également disponibles.







Le Mémoire en Réponse est repris en annexe du Prospectus et peut également être obtenu gratuitement en version papier en s'adressant au siège social d'Ablynx (Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde (Belgique)). Le Mémoire en Réponse est disponible en anglais et en néerlandais.







À propos d'Ablynx







Ablynx est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement de Nanobodies®, agents thérapeutiques développés en propre sur la base de fragments d'anticorps, qui combinent les bénéfices thérapeutiques des anticorps traditionnels et ceux des petites molécules. La mission d'Ablynx est de créer des médicaments susceptibles d'apporter de véritables améliorations pour la société. A ce jour, Ablynx a un portefeuille de plus de 45 candidats-médicaments, en propre et au travers de collaborations, dans de nombreuses aires thérapeutiques, notamment l'inflammation, l'hématologie, l'immuno-oncologie, l'oncologie ou encore les maladies respiratoires. Ablynx a conclu des accords de collaboration avec de nombreuses entreprises pharmaceutiques parmi lesquelles AbbVie ; Boehringer Ingelheim ; Eddingpharm ; Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey (Etats-Unis) ; Merck KGaA ; Novo Nordisk ; Sanofi et Taisho Pharmaceuticals. Le siège d'Ablynx est situé à Gand, en Belgique. Pour plus de renseignements, consultez le site : www.ablynx.com.









À propos de Sanofi







La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d'une maladie chronique.







Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.







Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.







Contacts Sanofi







Relations Médias

Laurence Bollack

Tel.: +33 (0)1 53 77 46 46

mr@Sanofi.com







Contacts Ablynx







Relations Médias

Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji

t: +44 (0)20 3709 5700

e: ablynx@consilium-comms.com























Relations Investisseurs

George Grofik

Tel.: +33 (0)1 53 77 45 45

ir@Sanofi.com















Relations Investisseurs

Lies Vanneste

Director IR

t: +32 (0)9 262 0137

m: +32 (0)498 05 35 79

e: lies.vanneste@ablynx.com