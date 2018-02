Sanofi : Oddo souligne les objectifs de croissance

07/02/2018 | 16:06

Sanofi a publié ce matin au titre de 2017 un BNPA des activités de 5,54 euros (-0,4% à taux de changes constants), manquant de 10 centimes le consensus de marché.



' Sanofi a publié un T4 faible et une guidance 2018 sous les attentes, mais nous retenons une bonne nouvelle : Sanofi anticipe un retour à la croissance cette année ' indique Oddo.



' A change constant, Sanofi devrait renouer avec la croissance : prévision de BPA entre +2 et +5% '.



Oddo indique que cette croissance à tout pour s'améliorer d'année en année (maturité des lancements, diminution de la pression sur le diabète) de sorte que Sanofi devrait selon Oddo présenter une des meilleures croissances du secteur sur la période 2017-2022.



Le bureau d'analyses estime que la principale déception de la publication vient de la marge du groupe qui s'établit à 19,5% sur le trimestre contre 22,4% précédemment (et 24,0% il y a un an).



