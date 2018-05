Santos : Offre définitive de Harbour Energy de 10,8 milliards de dollars sur Santos

Données financières ($) CA 2018 3 341 M EBIT 2018 966 M Résultat net 2018 455 M Dette 2018 2 084 M Rendement 2018 0,41% PER 2018 19,12 PER 2019 16,90 VE / CA 2018 3,55x VE / CA 2019 3,35x Capitalisation 9 775 M Graphique SANTOS LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SANTOS LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 4,44 $ Ecart / Objectif Moyen -5,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kevin Thomas Gallagher Chief Executive Officer, MD & Director Keith William Spence Chairman Vince Santostefano Chief Operations Officer-Operations Services Anthony Neilson Chief Financial Officer Hock Goh Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SANTOS LTD 14.68% 9 775 CONOCOPHILLIPS 28.73% 82 677 CNOOC LTD 28.88% 82 088 EOG RESOURCES 16.57% 73 023 OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 16.97% 65 979 CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 6.99% 45 996