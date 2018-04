SAP : dépasse les attentes au 1er trimestre

24/04/2018 | 10:19

SAP s'adjuge 4,3% à Francfort, salué pour la présentation par l'éditeur de progiciels d'un profit opérationnel non IFRS en hausse de 3% à plus de 1,23 milliard d'euros pour le premier trimestre, battant ainsi un consensus de 1,17 milliard.



Le groupe allemand a ainsi amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 0,8 point à 23,5%, pour des revenus stables à près de 5,3 milliards d'euros (+9% hors effets de changes), dont pour la première fois plus d'un milliard dans le cloud.



Pour refléter l'acquisition de Callidus et une dynamique opérationnelle vigoureuse, SAP relève ses objectifs 2018, avec des revenus et un profit opérationnel ajustés attendus désormais en croissances de 5,5-7,5% et de 8,5-11%, à taux de changes constants.



