SAP : rehausse ses objectifs 2018 après la finalisation de l'acquisition de Callidus

SAP a relevé ses prévisions 2018 afin de prendre en compte l’acquisition de Callidus Software, éditeur spécialisé dans la gestion de la relation clients et racheté pour 2,4 milliards de dollars. L’éditeur de logiciels professionnels anticipe désormais des revenus situés entre 24,8 et 25,3 milliards d'euros, en expansion de 5,5% à 7,5%, à taux de change constants, contre de +5% à +7% auparavant. Callidus Software apportera 200 millions d’euros de chiffre d’affaires.Les ventes des abonnements à ses logiciels "dans les nuages" et leurs services afférents sont attendues entre 4,95 et 5,15 milliards, toujours à taux de change constants. Ce qui représente au mieux un bond de 36,5%. SAP visait auparavant entre 4,8 et 5 milliards de revenus dans ces domaines, toujours à taux de change constants. Callidus Software y contribuera à hauteur de 150 millions d'euros.Sur la même base, le plus important éditeur européen de logiciels vise un résultat opérationnel, hors éléments exceptionnels, compris entre 7,35 et 7,5 milliards d'euros, en progression de 8,5% à 11%, contre 7,3 et 7,5 milliards d'euros, en progression de 8% à 11% précédemment. Callidus Software contribuera à hauteur de 10 millions d'euros.Au premier trimestre, SAP a généré un chiffre d'affaires ajusté stable à 5,26 milliards. Il a progressé de 9% à taux de change constant. Le chiffre d'affaires cloud et services afférents a, lui, augmenté de 18% (+31% à taux de change constants) à 1,07 milliards d'euros. Le résultat opérationnel, hors éléments exceptionnels, a pour sa part augmenté de 3% à 1,235 milliard d'euros. Il a bondi de 14% corrigé des effets de change.