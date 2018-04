SARTORIUS STEDIM BIOTECH : début d'année dynamique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur les trois premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires de Sartorius Stedim Biotech a progressé de 9,8 % à taux de change constant (+ 4,6 % déclaré), passant de 268,8 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent à 281,1 millions d'euros. L'acquisition de la société de logiciels Umetrics a contribué à hauteur d'environ 1,5 point de pourcentage à la croissance externe. Sur la période considérée, les prises de commande ont progressé de 9 % à taux de change constant (+3,9 % déclaré).Au plan géographique, l'Asie|Pacifique a enregistré la plus forte croissance, portée par une solide demande de produits à usage unique. Les ventes ont progressé de 19,5 %, à 64,8 millions d'euros.Le chiffre d'affaires du premier trimestre pour la zone Amériques s'est établi à 93,8 millions d'euros, soit une hausse de 10,2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Dans la région EMEA, SSB a généré un chiffre d'affaires de 122,5 millions d'euros, soit 5,0 % de plus que pour la même période de l'exercice précédent (la croissance ventilée par zone géographique est indiquée à taux de change constant).Comparativement à la base solide de l'année précédente, l'Ebitda courant a augmenté de 3% pour atteindre 74 millions d'euros. Dilué par des effets de change défavorables d'environ 0,5 point de pourcentage, la marge correspondante du groupe est ressortie à 26,3 %, contre 26,7 % pour les trois premiers mois de l'exercice précédent.Le résultat net retraité du groupe a progressé de 7%, passant de 44millions d'euros à 47,1 millions d'euros. Le résultat par action s'est élevé à 0,51 euro (premier trimestre 2017 : 0,48 euro).Les principaux indicateurs financiers du groupe sont demeurés à des niveaux très solides, assure la société.A la fin de la période considérée, le ratio endettement net/Ebitda courant s'établissait à 0,4 et le ratio de fonds propres était de 62,8 % (31 déc. 2017 : 0,4 et 62,6 % respectivement). A 9,2 %, le ratio dépenses d'investissement/chiffre d'affaires du premier trimestre se situe dans la fourchette escomptée.Compte tenu de l'avancée positive des activités du groupe au premier trimestre 2018, la direction confirme ses prévisions pour l'exercice 2018 : à taux de change constant, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 7 % à 10 % et la marge d'Ebitda courant devrait progresser d'environ 0,5 point de pourcentage par rapport au taux de 27,3 % pour l'exercice précédent.