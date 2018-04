Sartorius Stedim Biotech SA: Change du contrat de liquidite



Sartorius Stedim Biotech S.A. : Change du contrat de liquidite Aubagne, France | 20 avril, 2018 Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT Les sociétés SARTORIUS STEDIM BIOTECH et GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 3 novembre 2017. Cette résiliation a pris effet le 19 avril 2018 au soir. A cette date du 19 avril 2018 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - 432 titres - 613 104,61 EUR en espèces Conclusion d'un nouveau contrat de liquidité avec GILBERT DUPONT La société SARTORIUS STEDIM BIOTECH a conclu le 17 avril 2018 un nouveau contrat de liquidité conforme à la charte AMAFI avec GILBERT DUPONT qui prendra effet le 20 avril 2018 au matin. Pour la mise en ?uvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : - 650 000 EUR en espèces Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - 2178 titres - 475 474,10 EUR en espèces À propos de Sartorius Stedim Biotech Sartorius Stedim Biotech est l'un des principaux fournisseurs internationaux de produits et services dans l'industrie biopharmaceutique, destinés au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques en toute sécurité et efficacité. En tant que fournisseur de solutions intégrées, le portefeuille de Sartorius Stedim Biotech couvre presque toutes les étapes de la production biopharmaceutique. Avec sa forte concentration sur les technologies à usage unique et les services à valeur ajoutée, Sartorius Stedim Biotech est au c?ur de la mutation technologique fulgurante de son secteur d'activité. Basée à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est cotée sur Euronext à la Bourse de Paris. Dotée de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, Sartorius Stedim Biotech est présente dans le monde entier. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 5 100 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 081,0 millions d'euros sur l'exercice 2017. Contact

Petra Kirchhoff | Vice-présidente de la direction communication du groupe Tél: +49(0)551.308.1686 | petra.kirchhoff@sartorius.com | www.sartorius-stedim.com



