Sartorius Stedim : hausse de 7% du résultat net retraité

24/04/2018 | 07:40

Sartorius Stedim Biotech publie au titre du premier trimestre 2018 un résultat net retraité en progression de 7% à 47,1 millions d'euros, soit 0,51 euro par action, et une marge d'EBITDA courante de 26,3%, contre 26,7% pour les trois premiers mois de 2017.



Le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% (+9,8% à taux de change constant) à 281,1 millions d'euros, l'acquisition de la société de logiciels Umetrics ayant contribué à hauteur d'environ 1,5 point de pourcentage à la croissance externe.



La direction confirme ses prévisions pour 2018 : à taux de change constant, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 7% à 10% et la marge d'EBITDA courant devrait progresser d'environ 0,5 point de pourcentage par rapport au taux de 27,3% en 2017.



