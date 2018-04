SAVENCIA S.A : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES

SAVENCIA S.A.

Société Anonyme

au capital de 14 032 930 euros

Siège Social : 42 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY

847 120 185 RCS VERSAILLES

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT PAR SAVENCIA S.A.

DE SES PROPRES ACTIONS APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 26 AVRIL 2018

Date de l'Assemblée Générale des actionnaires ayant autorisé le programme

Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2018.

Répartition par objectifs

Au 23 avril 2018, sur un total de 115.538 titres auto-détenus directement par SAVENCIA S.A.

113.007 titres sont affectés à la mise en oeuvre des programmes de stock-options

2.531 titres sont affectés à l'animation du cours dont la totalité dans le cadre du contrat de liquidité.

Objectifs du présent programme de rachat

l'attribution de ces actions aux cadres dirigeants et/ou mandataires sociaux et/ou salariés de la Société ou des sociétés affiliées dans le cadre de plans d'option d'achat d'actions, ou l'attribution d'actions gratuites aux salariés et /ou mandataires sociaux de la société ou des sociétés affiliées,

la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,

l'annulation de tout ou partie de ces actions,

l'animation du marché des titres de la Société, cette animation étant réalisée par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers,

la conservation de ces actions et leur remise ultérieure en échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dans la limite de 5% du capital.

Part maximale du capital susceptible d'être acquise, nombre maximal et caractéristiques des titres, prix maximum d'achat

La présente opération concerne les actions de la Société SAVENCIA S.A.

(code ISIN FR 0000120107) cotées à la Bourse d'Euronext Paris.

La part maximale du capital que SAVENCIA S.A. est susceptible de détenir est de 10 %. Compte tenu des actions déjà auto détenues, le nombre maximal susceptible d'être acquis est de 1.287.755 actions. Le prix maximum d'achat autorisé est de 140 euros.

Durée du programme de rachat

La durée du programme de rachat d'actions est de 18 mois à compter de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2018, soit jusqu'au 26 octobre 2019. Le présent programme annule et remplace le précédent programme autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2017.

