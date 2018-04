Savencia : Fromage & Dairy - Activité 1er trimestre 2018

Jeudi 26 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE : Activité du 1 er trimestre 2018

Données consolidées

en millions d'euros Chiffre d'affaires Variations 31/03/18 31/03/17 Total Structure Change Croissance SAVENCIA Fromage & Dairy 1 176 1 150 2,3% 1,4% -3,9% 4,9% Par activité : - Produits Fromagers 674 659 2,2% 2,5% -3,1% 2,8% - Autres Produits Laitiers 535 526 1,6% 0,0% -5,0% 7,0%

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n'ont pas évolué.Elles sont définies dans le rapport financier du groupe.

Au 31 mars 2018, le chiffre d'affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy atteint 1 176 millions d'euros en progression de 2,3% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution résulte de la combinaison de trois éléments :

un effet de structure positif de 1,4% en lien avec la consolidation à compter du 1 er janvier 2018 de Belebey en Russie,

un effet de change négatif de 3,9% dû au renforcement de l'euro vis-à-vis des monnaies sud-américaines, du dollar américain et du yuan chinois,

une croissance organique positive de 4,9% qui provient principalement d'un effet prix.

Le chiffre d'affaires des Produits Fromagers augmente de 2,8% à structure et taux de change constants. Cette évolution résulte d'un développement continu des spécialités sur la plupart des régions. L'Europe connaît cependant un certain tassement de ses volumes.

Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers est en progression organique de 7,0% à la fin du premier trimestre 2018. Il bénéficie de la hausse des cotations mondiales des produits industriels et de la dynamique des marchés internationaux tant américains qu'asiatiques.

La situation de ce début d'année reste affectée par les mêmes problématiques que celles de la fin de l'exercice précédent, avec des parts de marché solides et un développement de l'International. La forte volatilité des marchés ne permet cependant pas d'avoir une bonne visibilité sur l'ensemble de l'année 2018. Dans cet environnement, Savencia Fromage & Dairy, fidèle à ses valeurs, continuera de s'appuyer sur l'engagement de ses collaborateurs et poursuivra ses efforts de compétitivité et de développement de ses marques.

(La prochaine publication interviendra le 6 septembre 2018 à l'occasion des comptes semestriels)

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site

savencia-fromagedairy.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SAVENCIA via Globenewswire