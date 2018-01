SCHLUMBERGER : dépasse les attentes au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schlumberger a fortement creusé sa perte nette au quatrième trimestre, à plus de 2 milliards de dollars contre 204 millions un an plus tôt. Elle intègre notamment des dépréciations des actifs vénézuéliens du groupe à hauteur de 938 millions de dollars ainsi que des charges de restructuration pour plus d'un milliard de dollars, notamment dans sa filiale WesternGeco spécialisée dans les études sismiques. La perte par action du groupe parapétrolier est ainsi tombé à 1,63 dollar. Hors éléments exceptionnels, Schlumberger a enregistré un bénéfice par action de 48 cents au quatrième trimestre.Le consensus Zacks était de 44 cents.Enfin, le chiffre d'affaires trimestriel de Schlumberger a progressé de 15% pour atteindre 8,179 milliards de dollars. Le consensus Zacks était à 8,12 milliards.