Schlumberger : annonce les résultats de l’exercice et du quatrième trimestre 2017

Le bénéfice d’exploitation avant impôts de 1,2 milliard USD du quatrième trimestre a augmenté de 9 % en séquentiel

La perte par action PCGR, incluant des charges de 2,11 USD par action, s’est élevée à 1,63 USD au quatrième trimestre

Le BPA au quatrième trimestre, hors charges, s’élevait à 0,48 USD

Le flux de trésorerie lié à l’exploitation, de l’exercice et du quatrième trimestre s’est élevé à 5,7 milliards USD et 2,3 milliards USD, respectivement Schlumberger Limited (NYSE : SLB) a publié le 19 Janvier 2018 ses résultats pour l’exercice 2017 et pour le quatrième trimestre 2017. Résultats de l’exercice complet (en millions, sauf montants par action) Douze mois clos au Variation 31 décembre 2017 31 décembre 2016 En glissement annuel Chiffre d’affaires 30 440 USD 27 810 USD 9 % Bénéfice d’exploitation avant impôts 3 921 USD 3 273 USD 20 % Marge d’exploitation avant impôts 12,9 % 11,8 % 111 pdb Perte nette (base PCGR) (1 505) USD (1 687) USD n/s Bénéfice net, hors charges et crédits* 2 085 USD 1 550 USD 35 % BPA dilué (perte par action) (Base PCGR) (1,08) USD (1,24) USD n/s BPA dilué, hors charges et crédits* 1,50 USD 1,14 USD 32 % *Ces mesures financières ne sont pas conformes aux PCGR. n/s = non significatif Le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 a atteint 30,4 milliards USD, soit une progression de 9 % en glissement annuel. Ce chiffre englobait les activités de Cameron pour l’ensemble de ’exercice, par rapport aux trois trimestres d’activité de 2016. Si l’on exclut l’ajout de Cameron, la croissance du chiffre d’affaires a été dynamisée par l’activité à terre en Amérique du Nord, qui a enregistré une progression de 82 % correspondant à l’augmentation du nombre d’appareils de forage. Pour l’exercice, le chiffre d’affaires du groupe Production a augmenté de 21 %, celui du groupe Caractérisation des réservoirs a progressé de 2 %, tandis que celui du groupe Forage a reculé de 2 %. Le bénéfice d’exploitation avant impôts pour l’exercice 2017 a augmenté de 20 %, et la marge d’exploitation avant impôts de 13 % a progressé de 111 points de base (pdb). Cette progression a été favorisée par une amélioration de la rentabilité en Amérique du Nord, attribuable à la croissance de l’activité à terre qui a bénéficié aux groupes Production et Forage. Résultats du quatrième trimestre (en millions, sauf montants par action) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2017 30 septembre 2017 31 décembre 2016 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d’affaires 8 179 USD 7 905 USD 7 107 USD 3 % 15 % Bénéfice d’exploitation avant impôts 1 155 USD 1 059 USD 810 USD 9 % 43 % Marge d’exploitation avant impôts 14,1 % 13,4 % 11,4 % 73 pdb 272 pdb Revenu net (perte) - Base PCGR (2 255) USD 545 USD (204) USD n/s n/s Bénéfice net, hors charges et crédits* 668 USD 581 USD 379 USD 15 % 76 % BPA dilué (perte par action) - Base PCGR (1,63) USD 0,39 USD (0,15) USD n/s n/s BPA dilué, hors charges et crédits* 0,48 USD 0,42 USD 0,27 USD 14 % 78 % *Ces mesures financières ne sont pas conformes aux PCGR. n/s = non significatif Paal Kibsgaard, Président-directeur général de Schlumberger, a déclaré : « Nous avons clôturé l’exercice avec une hausse séquentielle de 3 % du chiffre d’affaires au quatrième trimestre tandis que le bénéfice d’exploitation avant impôts a augmenté de 9 %. La croissance séquentielle est attribuable à une forte activité en Amérique du Nord, en Arabie saoudite et en Amérique latine, tandis que le chiffre d’affaires de la région Europe, CEI et Afrique a enregistré un déclin saisonnier. Le bénéfice par action de 0,48 USD, hors charges, a enregistré une hausse de 14 % par rapport au troisième trimestre. « Parmi les segments d’activité, l’augmentation du chiffre d’affaires au quatrième trimestre a été portée par le groupe Production qui a connu une progression de 7 %. La performance du groupe Production s’est appuyée sur une forte activité internationale, avec une croissance séquentielle supérieure à 20 % en Arabie saoudite, Russie et Argentine. À terre en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a enregistré une augmentation de 6 % après le redéploiement de flottes de pompage sous pression, supplémentaires, et ce, en dépit d’un léger repli séquentiel de l’activité du marché. « Le chiffre d’affaires du Groupe Cameron a progressé de 9 % en séquentiel avec une croissance de toutes les gammes de produits pilotées par OneSubsea, grâce à un volume de projets plus important et un chiffre d’affaires des services, en augmentation. Le chiffre d’affaires du groupe Forage a connu une croissance séquentielle plus modérée de 3 %, générée par les fortes ventes de M-I SWACO au Mexique et en Amérique du Nord, et par une hausse de l’activité des Services de forage intégrés, au Koweït. Le chiffre d’affaires du groupe Caractérisation des réservoirs a enregistré une baisse séquentielle de 8 %, tandis que le déclin saisonnier de l’activité Wireline en Russie et un chiffre d’affaires en repli sur un projet à long terme au Moyen-Orient ont été en partie compensés par les ventes de fin d’année de logiciels SIS et des licences sismiques multiclients de WesternGeco. « La marge d’exploitation avant impôts a augmenté de 73 pdb en séquentiel pour atteindre 14,1 %, une hausse soutenue par une amélioration de la rentabilité des groupes Production, Forage et Caractérisation des réservoirs. « Au cours des trois dernières années qui ont connu une baisse d’activité sans précédent, nous avons cherché de manière proactive à renforcer notre offre technologique et notre présence commerciale sur des marchés clés dans le monde entier. Le renforcement de notre présence dans la fracturation hydraulique à terre en Amérique du Nord en est l’exemple le plus récent. En réponse à l’environnement commercial difficile au cours de la même période, nous avons restructuré toutes les composantes pertinentes de la société, en termes de taille et de structure organisationnelle, pour maximiser notre compétitivité et notre agilité opérationnelle. « Compte tenu des changements significatifs, observés ces dernières années quant aux priorités des clients et à leurs habitudes d’achat, nous continuons également à évaluer les perspectives de rendement actuelles et futures pour toutes nos gammes de produits, l’objectif étant de maximiser sur le long terme tous les éléments de la performance financière de la société. Cette analyse approfondie nous a permis de déterminer que la seule gamme de produits qui ne répondait pas à nos attentes de rendement à l’avenir, même en tenant compte d’une éventuelle reprise des marchés, était notre activité d’acquisition sismique. Nous avons par conséquent pris la difficile décision de nous retirer du marché des acquisitions sismiques marines et terrestres, et de transformer plutôt notre gamme de produits de WesternGeco en une activité avec des actifs réduits, bâtie sur notre position de leader dans les services multiclients, de traitement des données et de modélisation géophysique. « Sur le marché pétrolier, la forte croissance de la demande devrait perdurer en 2018, avec le retour d’une économie mondiale forte. Au niveau de l’offre, l’extension des réductions de la production menées par l’OPEP et la Russie se traduit déjà par des prélèvements des stocks plus importants que prévu. En Amérique du Nord, la production d’huile de schiste en 2018 est prête à connaître une autre année de forte croissance, car les attitudes positives du marché pétrolier augmenteront probablement l’appétit des investisseurs ainsi que la disponibilité des financements. Dans le même temps, la base de production dans le reste du monde montre des signes d’essoufflement après trois années de sous-investissement sans précédent. Les signes sous-jacents de faiblesse seront probablement plus manifestes dans l’année à venir alors que les ajouts de production dus aux investissements réalisés dans le cycle de reprise précédent commencent à baisser de manière significative. Tout cela signifie que le marché pétrolier est maintenant en équilibre et que la réduction de la surproduction précédente est remplacée progressivement par une prime due aux tensions sur le marché, ce qui nous amène à être de plus en plus positifs quant aux perspectives globales pour notre activité. « Ces attitudes positives du marché pétrolier sont reflétées dans les études de dépenses E&P des tiers, qui prévoient une augmentation de 15 à 20 % des investissements en Amérique du Nord pour 2018, tandis que le marché international devrait croître pour la première fois depuis quatre ans, avec une augmentation prévue des dépenses, de 5 %. À l’heure où nous entrons dans la première année de croissance pour toutes nos opérations mondiales depuis 2014, notre organisation renoue donc avec l’enthousiasme. Nous demeurons résolus à fournir à nos clients des produits et services leaders du marché, et à nos actionnaires des rendements supérieurs. » Autres événements Au cours du trimestre, Schlumberger a racheté 1,6 million de ses actions ordinaires à un prix moyen par action de 64,82 USD, pour un montant d’achat total de 101 millions USD. Le 7 décembre 2017, Schlumberger Production Management (SPM) et Torxen Energy, société privée canadienne spécialisée dans l’E&P, ont finalisé l’achat de l’actif Palliser Block basé à Alberta, au Canada, auprès de Cenovus Energy, société pétrolière intégrée canadienne. En décembre 2017, Schlumberger a annoncé son intention d’installer un centre de production industrielle de pointe à King Salman Energy Park, en Arabie saoudite. Le centre d’une superficie de 500 000 m² fabriquera des produits pour le forage, l’exploration, la production et les opérations « midstream ». La première phase devrait être achevée au cours du deuxième trimestre 2018. Le 29 décembre 2017, Schlumberger a acquis les activités de fracture hydraulique et perforation américaines de Weatherford pour un montant de 430 millions USD. Schlumberger a acquis les sites américains de Weatherford, les actifs des champs ainsi que les contrats avec les fournisseurs et les clients, liés à ces activités. Cette transaction développera l’activité Schlumberger d’OneStimSM. Le 17 janvier 2018, le conseil d’administration de la société a approuvé un dividende trimestriel en liquidités de 0,50 USD par action ordinaire en circulation, payable le 13 avril 2018 aux actionnaires inscrits à la date du 7 février 2018. Chiffre d’affaires consolidé par zone (en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2017 30 septembre 2017 31 décembre 2016 Séquentiel En glissement annuel Amérique du Nord 2 811 2 602 USD 1 765 USD 8 % 59 % Amérique latine 1 034 952 952 9 % 9 % Europe/CEI/Afrique 1 808 1 838 1 834 -2 % -1 % Moyen-Orient et Asie 2 396 2 357 2 494 2 % -4 % Autres 130 157 62 n/s n/s 8 179 USD 7 905 USD 7 107 USD 3 % 15 % Chiffre d’affaires Amérique du Nord 2 811 USD 2 602 USD 1 765 USD 8 % 59 % Chiffre d’affaires International 5 237 USD 5 147 USD 5 280 USD 2 % -1 % n/s = non significatif Le chiffre d’affaires de 8,2 milliards USD du quatrième trimestre a augmenté de 3 % en séquentiel, le chiffre d’affaires de la région Amérique du Nord et International ayant augmenté de 8 % et 2 % respectivement. Amérique du Nord Le chiffre d’affaires de la zone Amérique du Nord a connu une augmentation séquentielle de 8 %, en réponse à une augmentation de l’activité à terre et une amélioration des prix. De son côté, le chiffre d’affaires en mer a progressé grâce aux ventes en fin d’année, des licences sismiques multiclients de WesternGeco. Le chiffre d’affaires à terre en Amérique du Nord a progressé de 5 % en séquentiel malgré un repli de 1 % du nombre total de plateformes sur le marché. Cette augmentation a été principalement portée par l’activité d’OneStim qui a été stimulée par les redéploiements supplémentaires de la flotte. Le chiffre d’affaires du groupe Forage à terre, en Amérique du Nord a augmenté en raison de la forte demande soutenue de sections latérales plus longues dans les puits d’huile de schiste. L’augmentation des ventes de produits et services des Systèmes de surface, et des Systèmes de forage, de Cameron a également contribué à une progression du chiffre d’affaires en Amérique du Nord. International Le chiffre d’affaires de la zone Amérique latine a enregistré une progression de 9 % en séquentiel, due à l’augmentation des activités des groupes Forage et Production, en Argentine et en Colombie. Le chiffre d’affaires du projet SPM en Équateur est resté essentiellement stable, tandis que le chiffre d’affaires du marché géographique du Mexique et d’Amérique centrale a décliné après les fortes ventes de licences sismiques multiclients de WesternGeco, enregistrées au troisième trimestre. L’augmentation du volume de projets pour OneSubsea a également contribué à l’augmentation du chiffre d’affaires dans la zone. Compte tenu des récents développements économiques et politiques au Venezuela, Schlumberger a décidé qu’il était approprié de déprécier ses investissements dans le pays. Par conséquent, Schlumberger a enregistré une charge de 938 millions USD durant le quatrième trimestre 2017. Le chiffre d’affaires de la zone Europe/CEI/Afrique a baissé de 2 % en séquentiel alors que le pic d’activité estivale se terminait en Russie, en mer du Nord et en Europe continentale. Ce déclin a toutefois été en partie compensé par les fortes ventes de logiciels SIS ainsi que par une progression des ventes des produits de Complétions, Ascension artificielle, et Trépans & Outils de forage, dans la zone. Le chiffre d’affaires de l’Afrique subsaharienne a décliné en séquentiel en raison d’une baisse de l’activité au Congo, et en l’absence de ventes de licences sismiques multiclients de WesternGeco au Mozambique, enregistrées au troisième trimestre. Le chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient et Asie a progressé de 2 % en séquentiel en raison d’une forte activité des projets des Services de production intégrés (IPS), sur le marché géographique de l’Arabie saoudite et du Bahreïn. Cette augmentation a été en partie compensée par la baisse du chiffre d’affaires découlant d’une modification de l’estimation d’un projet de construction à long terme au Moyen-Orient, laquelle est comptabilisée avec la méthode de pourcentage de réalisation. L’activité a été plus soutenue pour les groupes Production et Forage sur les marchés géographiques de l’Est du Moyen-Orient et de l’Extrême-Orient et Australie, avec une activité autour des projets des Services de forage intégrés (IDS) nettement plus forte au Koweït. L’augmentation des ventes de produits Valves & Mesures et la progression du volume des projets pour OneSubsea en Australie ont également contribué à la hausse du chiffre d’affaires dans la zone. Groupe Caractérisation des réservoirs (en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2017 30 septembre 2017 31 décembre 2016 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d’affaires 1 638 USD 1 771 USD 1 676 USD -8 % -2 % Bénéfice d’exploitation avant impôts 360 USD 311 USD 319 USD 16 % 13 % Marge d’exploitation avant impôts 22,0 % 17,6 % 19,0 % 441 pdb 294 pdb Le chiffre d’affaires de 1,6 milliard USD du groupe Caractérisation des réservoirs, dont 74 % provenaient des marchés internationaux, a baissé de 8 % en séquentiel. Cette chute est attribuable aux effets d’un repli saisonnier de l’activité Câbles en Russie, et à une modification des estimations concernant un projet à long terme au Moyen-Orient. Ce déclin a été en partie compensé par les ventes en fin d’année de logiciels SIS et des licences sismiques multiclients de WesternGeco. Géographiquement, une hausse des ventes de logiciels SIS a été enregistrée dans plusieurs marchés géographiques, alors que l’augmentation des ventes de licences sismiques multiclients de WesternGeco dans la partie américaine du golfe du Mexique a été en partie compensée par la baisse des ventes de licences dans le marché géographique du Mexique et de l’Amérique centrale. La marge d’exploitation avant impôts, de 22 % a été supérieure de 441 pdb en séquentiel, soutenue par l’augmentation des contributions des ventes de logiciels SIS à forte marge et des licences sismiques multiclients de WesternGeco, ainsi que par l’impact de la comptabilisation du projet à long terme au Moyen-Orient. La performance du groupe Caractérisation des réservoirs a été améliorée par les opérations de Gestion des services intégrés (ISM), et renforcée par des attributions de contrats et des déploiements de nouvelles technologies. BP a octroyé à Schlumberger un contrat ISM portant sur la construction de cinq à huit puits en développement dans le projet Mad Dog 2 dans la partie américaine du golfe du Mexique. Le cahier des charges de ce contrat d’exécution porte sur l’ensemble des services liés au forage, avec l’objectif d’obtenir des coûts de construction de puits, inférieurs tout en préservant la sécurité, la fiabilité et les exigences d’intégrité. En Indonésie, ISM a foré 13 puits pour KS ORKA dans le cadre du projet de géothermie Sorik Marapi dans le nord de Sumatra. Cela comprenait le déploiement des technologies et des services de six lignes de produits, différentes, notamment la plateforme d’enregistrement des puits haute pression, haute température Xtreme*, et le service d’analyse des systèmes dynamiques intégrés i-DRILL*. Cela s’est traduit par une efficacité opérationnelle de 99,9 % dans cet environnement à température élevée, particulièrement exigeant. Schlumberger a annoncé lors du Forum mondial des SIS à Paris, en France, que BP serait un partenaire stratégique dans le cadre de la solution de planification de construction de puits numérique DrillPlan*, et d’une solution d’exécution future axée sur le forage d’un puits. BP pilotera ces solutions pendant son développement du champ Khazzan à Oman. La solution DrillPlan est la première étape dans l’environnement E&P cognitif de DELFI*. Cette technologie offre la possibilité de fournir un programme de planification des puits en jours plutôt qu’en semaines, et fait partie de l’offre de construction de puits entièrement intégrée. En décembre, Schlumberger a inauguré le laboratoire d’analyse des roches et fluides de réservoir, récemment agrandi à Houston, au Texas. Le laboratoire permet à des spécialistes pétrotechniques de mieux exploiter les analyses physiques et numériques des roches et des fluides, pour réaliser une caractérisation des réservoirs exhaustive. L’intégration des données et des connaissances provenant des mesures des champs et des laboratoires effectuées dans ce nouveau site, dans l’environnement E&P cognitif DELFI renforcera la collaboration entre les équipes E&P. Elle permettra d’utiliser tout le potentiel de l’ensemble des données et des sciences disponibles dans l’optimisation des actifs pétrole et gaz. Dans le sud du Texas, Câble a déployé une combinaison de technologies pour Chesapeake Operating LLC afin de mener à bien le deuxième plus important projet de caractérisation de fracture microsismique, d’Amérique du Nord, dans le champ JJ Henry. Les technologies comprenaient les réseaux d’imageurs sismiques polyvalents VSI*, positionnés horizontalement par un tracteur de services de trous entubés TuffTRAC*, de manière à pouvoir réaliser une cartographie en temps réel des conceptions de simulation expérimentale de ressources non conventionnelles. L’analyse de ces données permettra au client de réduire les risques liés aux décisions portant sur la conception de simulation et le placement des puits. Groupe Forage (en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2017 30 septembre 2017 31 décembre 2016 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d’affaires 2 180 USD 2 120 USD 2 013 USD 3 % 8 % Bénéfice d’exploitation avant impôts 319 USD 301 USD 234 USD 6 % 36 % Marge d’exploitation avant impôts 14,6 % 14,2 % 11,6 % 43 pdb 300 pdb Le chiffre d’affaires du groupe Forage de 2,2 milliards USD dont 73 % provenaient des marchés internationaux, a augmenté de 3 % en séquentiel grâce aux fortes ventes de M-I SWACO à terre en Amérique du Nord et au Mexique, ainsi qu’à la hausse de l’activité IDS au Koweït. L’augmentation de l’activité de forage en Argentine et en Colombie, les démarrages de nouveaux projets de forage au Qatar et en Chine, la reprise de l’activité à terre en Libye, et la progression des ventes de trépans en Algérie ont également contribué à la croissance du chiffre d’affaires. La marge d’exploitation avant impôts, de 15 % a progressé de 43 pdb en séquentiel grâce à une meilleure rentabilité de Forage & Mesures et à l’augmentation des ventes des produits de M-I SWACO. La performance du groupe Forage au quatrième trimestre a été renforcée par les attributions de contrat, les opérations IDS et une gamme complète de technologies et de systèmes de forage intégrés ayant contribué à réduire les frais d’exploitation. Saudi Aramco a octroyé à Schlumberger deux contrats IDS pour fournir des appareils et des services de forage pour 146 puits de gaz et 128 puits de pétrole sur trois ans. IDS utilisera des procédés améliorés et les technologies les plus récentes pour augmenter les niveaux d’efficacité et améliorer la rentabilité tout en maintenant les normes de sécurité opérationnelle les plus strictes. Kuwait Energy a octroyé à Schlumberger un contrat ISD d’une durée d’un an pour quatre puits et un puits optionnel dans le champ Siba. Les services intégrés comprendront des trépans à élément diamanté conique StingBlade* de Trépans & Outils de forage, ainsi que les technologies de Forage & Mesures, M-I SWACO, Câbles, Complétions et Services de puits. En Inde, Vedanta Limited (Cairn Oil & Gas) a attribué à Schlumberger un contrat IDS de deux ans avec une extension d’un an, optionnelle, d’une valeur de 40 millions USD pour une campagne d’exploration en mer dans la baie du Bengale. Le contrat porte sur la fourniture de services et de technologies de plusieurs lignes de produits Schlumberger, notamment M-I SWACO, Forage & Mesures, Trépans & Outils de forage, Câbles, Services de puits et OneSubsea. Dans le secteur mexicain du golfe du Mexique, IDS a utilisé une association de technologies pour Hokchi Energy de manière à réduire le temps de forage de 154 jours et améliorer le taux de pénétration (TDP) de 50 % dans une campagne de quatre puits, permettant à Hokchi de forer un cinquième puits d’évaluation, le tout dans les délais et le budget prévus dans le cahier des charges du projet initial. Les technologies comprenaient la technologie de coupe PDC à fort impact et résistant à l’usure FireStorm*, l’alésoir à extension à cycle complet Rhino XS2*, le service d’analyse des systèmes dynamiques intégrés i-DRILL, de Trépans & Outils de forage, et le système orientable rotatif PowerDrive X6* de Forage & Mesures. Au large de la Russie, IDS a utilisé une combinaison de technologies pour LUKOIL-Nizhnevolzhskneft afin d’économiser 4,6 millions USD de frais d’exploitation en supprimant le besoin de trois puits pilotes dans le champ Filanovsky en mer Caspienne. La construction des puits a été effectuée avec 19 jours d’avance. Le service de cartographie en cours de forage, du réservoir de GeoSphere* a permis au client de placer avec précision le puits dans la zone cible, réduisant ainsi les risques techniques pour les opérations de complétion. Dans le secteur britannique de la mer du Nord, Forage & Mesures a utilisé le service de cartographie en cours de forage, du réservoir GeoSphere, pour permettre à Centrica Energy de supprimer le besoin d’un trou de guidage et d’opérations de forage dévié, complexes dans le champ Chestnut. Le service GeoSphere a permis des ajustements en temps réel de la trajectoire du puits tout en forant, maximisant ainsi le contact avec le réservoir du puits horizontal dans le réservoir injectite complexe. En Argentine, Forage & Mesures a utilisé une combinaison de technologies pour permettre à un important producteur de pétrole de forer la section latérale la plus longue dans la zone de schiste de Vaca Muerta. La section horizontale dans le champ Pampa de Las Yeguas atteint 3 152 mètres de long. Les technologies utilisées comprenaient le système orientable rotatif PowerDrive Orbit* et le système orientable rotatif à taux de remontée élevé PowerDrive Archer*. Dans le secteur norvégien de la mer du Nord, les technologies du groupe Forage ont permis à Statoil d’économiser 5,5 millions USD de frais d’exploitation, équivalent à 28 jours de temps d’exploitation, dans le champ Gullfaks. Une solution personnalisée a permis à Statoil d’avoir accès au réservoir avec une tige de forage de la taille du trou de forage conventionnel dans une section de puits tubé particulièrement difficile. La combinaison des technologies ayant contribué à réduire le temps d’exploitation, et à augmenter la fiabilité du système comprenait la solution de sifflet déviateur TrackMaster*, le système orientable portatif PowerDrive X6 et le système d’élimination des trous réduits à double aléseur Rhino RHE*. Groupe Production (en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2017 30 septembre 2017 31 décembre 2016 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d’affaires 3 079 USD 2 876 USD 2 203 USD 7 % 40 % Bénéfice d’exploitation avant impôts 315 USD 283 USD 128 USD 11 % 146 % Marge d’exploitation avant impôts 10,2 % 9,8 % 5,8 % 39 pdb 440 pdb Le chiffre d’affaires de 3,1 milliards USD du groupe Production, dont 54 % provenaient des marchés internationaux, a augmenté de 7 % en séquentiel. La performance a été portée par une forte activité internationale, avec une croissance séquentielle supérieure à 20 % en Arabie saoudite, Russie et Argentine. À terre en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a enregistré une augmentation de 6 % après le redéploiement des flottes de pompage sous pression, supplémentaires, en dépit d’un repli de 1 % du nombre de plateformes sur le marché. Le chiffre d’affaires SPM en séquentiel est resté essentiellement stable. La marge d’exploitation avant impôts, de 10 % a progressé de 39 pdb en séquentiel grâce à une amélioration des prix à terre en Amérique du Nord. La marge incrémentielle à terre en Amérique du Nord était de 23 %, ce qui a augmenté la marge d’exploitation avant impôts de près de 100 pdb au cours du trimestre. Le groupe Production a profité des déploiements de technologies et des attributions de contrat. Occidental Petroleum Corporation (Oxy) et Schlumberger ont signé un protocole d’accord pour un partenariat de services d’une durée de cinq ans dans le cadre du projet Aventine dans le bassin Delaware au Nouveau-Mexique. Les partenaires réduiront conjointement le coût par baril, de la manière la plus sûre et efficace possible. En attendant la négociation du contrat final, l’accord porte sur un minimum de 700 puits, une exclusivité des services et la construction d’un site Schlumberger dans les gisements d’Oxy qui servira le projet Aventine ainsi que d’autres opérateurs dans la région. En Louisiane, OneStim a utilisé le service de fracturation BroadBand Sequence* pour Aethon Energy, et a atteint une production de premier quartile dans un puits après avoir stimulé un remblai à quatre puits dans la formation de schiste de Haynesville. Le service BroadBand Sequence a injecté des bouchons afin de favoriser la diversion et stimuler toutes les grappes de perforation, tandis que l’analyse de la pression a permis de vérifier la stimulation tout au long de l’intervalle perforé. En conséquence, Aethon Energy a octroyé à Schlumberger les travaux liés à un parc de fracturation dédié dans ce bassin. À terre en Amérique du Nord, OneStim a déployé le service de fracturation BroadBand Sequence pour permettre à Encana de refracturer des puits dans deux formations de schiste. Dans la formation schisteuse d’Eagle Ford, le service Broadband Sequence a augmenté la production de pétrole d’un puits, passant d’environ 50 barils/jour à 650 barils/jour, et a augmenté la pression d’écoulement, passant de 250 psi à 5 000 psi. Dans la formation schisteuse d’Haynesville, le service BroadBand Sequence a contribué à augmenter la production de gaz d’un puits, passant de 100 Mscf/jour à 5 000 Mscf/jour, avec une augmentation de la pression de 1 500 psi à 6 000 psi. La sélection des puits pour la refracturation a été basée sur la qualité du réservoir, la complétion et l’historique de production, ainsi que l’emplacement par rapport aux puits de limite. Au Royaume-Uni, Hurricane Energy a attribué à Schlumberger un contrat portant sur la fourniture des technologies de solutions d’Ascension artificielle pour le champ de Lancaster Basement sur le plateau continental britannique situé à l’ouest des Shetland. Les technologies comprennent les systèmes de pompe submersible électrique REDA Maximus* avec des systèmes d’entraînement à vitesse variable. En Colombie-Britannique, la technologie HEAL System™ a été utilisée pour plusieurs clients pétroliers et gaziers en vue d’augmenter la productivité de 75 % en moyenne dans 25 puits horizontaux situés dans la formation schisteuse de Montney. En tant que coentreprise entre Schlumberger et Production Plus Energy Services Inc, la technologie HEAL System est conçue pour réduire les coûts de production en diminuant l’écoulement de fluide tampon multiphase et l’interférence des gaz excessifs pendant les phases de production des puits non conventionnels horizontaux. Cette technologie est désormais introduite à terre dans tous les principaux bassins schisteux riches en liquide en Amérique du Nord. Groupe Cameron (en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2017 30 septembre 2017 31 décembre 2016 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d’affaires 1 414 USD 1 297 USD 1 346 USD 9 % 5 % Bénéfice d’exploitation avant impôts 203 USD 194 USD 188 USD 5 % 8 % Marge d’exploitation avant impôts 14,4 % 14,9 % 14,0 % -58 pdb 38 pdb Le chiffre d’affaires de 1,4 milliard USD du groupe Cameron, dont 56 % provenaient des marchés internationaux, a augmenté de 9 % en séquentiel. La croissance a été enregistrée dans toutes les gammes de produits, grâce à OneSubsea et un volume de projets supérieur, ainsi qu’à la hausse du chiffre d’affaires lié aux services, en Australie et au Mexique. Le chiffre d’affaires de Systèmes de surface a progressé en raison des ventes de produits plus fortes à terre en Amérique du Nord ; le chiffre d’affaires de Systèmes de forage a augmenté quant à lui, grâce à l’augmentation du volume des produits aux États-Unis et en Norvège. Le chiffre d’affaires de Valves & Mesures a augmenté en raison d’une hausse des ventes de produits sur les marchés géographiques de l’Arabie saoudite et de l’Est du Moyen-Orient. La marge d’exploitation avant impôts de 14 % a baissé de 58 pdb en séquentiel, principalement en raison d’un changement dans la composition des Systèmes de surface et de forage. La performance du Groupe Cameron a bénéficié des synergies de Subsea Integration Alliance, des solutions efficientes en termes de capital, d’attributions de contrats, et de la commercialisation de nouvelles technologies. Ophir Equatorial Guinea Limited, une filiale d’Ophir Energy, a octroyé à la Subsea Integration Alliance (un partenariat entre OneSubsea et Subsea 7), un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction, d’installation et de mise en service (EPCIC) pour le projet Fortuna FLNG en Guinée équatoriale. Le contrat comprend des câbles ombilicaux, des tubes goulottes et des conduites sous-marins ainsi qu’un système de production sous-marin. Le projet produira 440 Mmscf/jour de gaz grâce à une infrastructure composée de quatre puits situés à une profondeur d’eau moyenne de 1 790 m. Les dépenses dans le cadre du contrat EPCIC ne commenceront qu’après le projet FID. La première livraison de gaz est prévue pour 2020. Schlumberger a installé et mis en service le premier système de forage sous pression contrôlé, de tous les OEM (MPD) du secteur, pour le prestataire de services de forage Stena Drilling. Le système MPD en boucle fermée, actuellement installé sur le navire de forage en eau ultraprofonde, Stena Carron, a dernièrement été utilisé pour forer des puits d’exploration en mer en Guyane. Ce trimestre, Schlumberger a commercialisé le clapet à bille avec technologie de cage de rotule intégrée GROVE IST* qui nécessite jusqu’à 70 % de couple en moins, réduisant ainsi l’usure des pièces en mouvement, d’où une baisse du coût total de propriété. La valve GROVE IST pèse également 40 % de moins que les clapets à billes conventionnels, ce qui représente un avantage majeur dans les environnements les plus difficiles où des clapets de plus grande taille sont généralement requis. En outre, la technologie GROVE IST utilise une conception de cage de rotule, brevetée, laquelle a dépassé de 100 fois la norme du secteur pour la performance d’étanchéité, pendant les essais de pression pour la qualification. Dans le Queensland, en Australie, Senex Energy a attribué à Schlumberger un contrat IDS pour la construction d’un puits de 30 puits de gaz de filon de charbon. Ce contrat intégré inclut les Appareils de forage Schlumberger et, pour la première fois en Australie, les têtes de puits de Systèmes de surface. Les opérations ont débuté en juin 2017 et se sont achevées en novembre 2017. Cette opération intégrée avec un seul appareil de forage a établi une référence de 3 jours et 16 heures pour forer et terminer un puits, comprenant le temps nécessaire pour déplacer l’appareil de forage. Lancées en 2014, les solutions efficientes en termes de capital d’OneSubsea élargissent la technologie de boosting sous-marin, leader du marché, et se sont imposées comme une composante intégrale de tous les projets des clients. Les solutions efficientes en termes de capital ont réduit les temps de réapprovisionnement moyen des produits sous-marins, de plus de 50 % ; permettant ainsi d’économiser jusqu’à 60 % des coûts de projet. En tant que portefeuille de conceptions normalisées qui exploitent des processus d’ingénierie et de fabrication harmonisés, les solutions efficientes en termes de capital mettent en oeuvre des systèmes de production sous-marins intégrés qui réduisent le temps de cycle et les coûts globaux des projets. Le recours à des plans de qualité, à des fournisseurs, à des matériaux et des spécifications de soudage préqualifiés a contribué à améliorer l’efficience et la fiabilité du cycle de vie de fabrication des produits. Tableaux financiers État consolidé condensé des résultats (pertes) (en millions, sauf montants par action) Quatrième trimestre Douze mois Périodes closes le 31 décembre 2017 2016 2017 2016 Chiffre d’affaires 8 179 USD 7 107 USD 30 440 USD 27 810 USD Intérêts et autres revenus 52 47 224 200 Dépenses Coût des ventes (1) 7 201 6,193 26 543 24 409 Recherche et ingénierie 192 261 787 1 012 Frais généraux et administratifs 109 99 432 403 Dépréciations et autres (1) 2 701 599 3 211 3 172 Fusion et intégration (1) 95 76 308 349 Part des actionnaires 143 139 566 570 Perte avant impôts (2 210) USD (213) USD (1 183) USD (1 905) USD Charge d’impôt (économie) (1) 62 (19) 330 (278) Perte nette (2 272) USD (194) USD (1 513) USD (1 627) USD Bénéfice net (perte) attribuable aux PASC (17) 10 (8) 60 Perte nette attribuable à Schlumberger (1) (2 255) USD (204) USD (1 505) USD (1 687) USD Perte diluée par action de Schlumberger (1) (1,63) USD (0,15) USD (1,08) USD (1,24) USD Moyenne des actions en circulation 1 385 1 391 1 388 1 357 Moyenne des actions en circulation compte tenu de la dilution 1 385 1 391 1 388 1 357 Dépréciation et amortissement inclus dans les dépenses (2) 906 USD 1 016 USD 3 837 USD 4 094 USD (1) Voir la section intitulée « Charges et Crédits » pour plus de détails. (2) Inclut la dépréciation des propriétés, des usines et des équipements, et l’amortissement des actifs incorporels, les coûts des données sismiques multiclients et les investissements SPM. Bilan consolidé condensé (en millions) 31 décembre 31 décembre Actifs 2017 2016 Actifs à court terme Encaisse et investissements à court terme 5 089 USD 9 257 USD Comptes clients 8 084 9 387 Autres actifs à court terme 5 324 5 283 18 497 23 927 Investissements à taux fixe, détenus jusqu’à maturité - 238 Immobilisations corporelles 11 576 12 821 Données sismiques multiclients 727 1 073 Écarts d’acquisition 25 118 24 990 Immobilisations incorporelles 9 354 9 855 Autres actifs 6 715 5 052 71 987 USD 77 956 USD Passif et fonds propres Passif à court terme Comptes fournisseurs et charges constatées d’avance 10 036 USD 10 016 USD Passif estimé pour les impôts sur le bénéfice 1 223 1 188 Emprunts à court terme et partie à court terme de la dette à long terme 3 324 3 153 Dividendes à distribuer 699 702 15 282 15 059 Dette à long terme 14 875 16 463 Impôts différés 1 650 1 880 Avantages postérieurs aux départs en retraite 1 082 1 495 Autres passifs 1 837 1 530 34 726 36 427 Fonds propres 37 261 41 529 71 987 USD 77 956 USD Liquidité (en millions) 31 décembre 30 septembre 31 décembre Composants de la liquidité 2017 2017 2016 Encaisse et investissements à court terme 5 089 USD 4 952 USD 9 257 USD Investissements à taux fixe, détenus jusqu’à maturité - - 238 Emprunts à court terme et partie à court terme de la dette à long terme (3 324) (1 289) (3 153) Dette à long terme (14 875) (15 871) (16 463) Dette nette (1) (13 110) USD (12 208) USD (10 121) USD Détails des variations de la liquidité : Douze Quatrième Douze Mois Trimestre Mois Périodes closes le 31 décembre 2017 2017 2016 Perte nette avant PASC (1 513) USD (2 272) USD (1 627) USD Moins-value et autres charges, après impôt avant PASC 3 624 2 945 3 237 2 111 USD 673 USD 1 610 USD Dépréciation et amortissement (2) 3 837 906 4 094 Pensions et autres avantages complémentaires postérieurs aux départs en retraite à payer 104 25 187 Dépenses de rémunération sous forme d’actions 343 82 267 Financement de pensions et autres avantages complémentaires postérieurs au départ en retraite (133) (26) (174) Changement des fonds de roulement (823) 650 416 Remboursement d’impôts fédéraux américains 685 - - Autres (461) (59) (139) Flux de trésorerie lié à l’exploitation (3) 5 663 USD 2 251 USD 6 261 USD Dépenses d’investissement (2 107) (625) (2 055) Investissements SPM (1 609) (1 117) (1 031) Données sismiques multiclients capitalisées (276) (53) (630) Flux de trésorerie disponible (4) 1 671 456 2 545 Dividendes distribués (2 778) (692) (2 647) Programme de rachat d’actions (969) (101) (778) Produit des régimes d’actionnariat des employés 297 36 415 (1 779) (301) (465) Acquisitions d’entreprises et investissements, déduction faite de la trésorerie acquise et des dettes prises en charge (847) (465) (4 022) Autres (363) (136) (87) Augmentation de la dette nette (2 989) (902) (4 574) Dette nette, début de période (10 121) (12 208) (5 547) Dette nette, exercice clos (13 110) USD (13 110) USD (10 121) USD (1) La « dette nette » représente la dette brute moins l’encaisse, les investissements à court terme et les investissements à taux fixe, détenus jusqu’à maturité. La direction estime que la dette nette fournit des informations utiles sur le niveau d’endettement de Schlumberger, en reflétant la trésorerie et les investissements qui pourraient être utilisés pour rembourser la dette. La dette nette est une mesure financière non-PCGR qui doit être prise en compte en plus de la dette totale, et non pas en remplacement ou supérieure à celle-ci. (2) Inclut la dépréciation des propriétés, des usines et des équipements, et l’amortissement des actifs incorporels, les coûts des données sismiques multiclients et les investissements SPM. (3) Inclut des indemnités de licenciement de 455 millions USD et 108 millions USD au cours des 12 mois et du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2017, respectivement, et de 850 millions USD au cours des 12 mois clos le 31 décembre 2016. Inclut également environ 100 millions USD de paiements ponctuels liés aux transactions associées à l’acquisition de Cameron durant les 12 mois clos le 31 décembre 2016. (4) Le « flux de trésorerie disponible » représente le flux de trésorerie lié à l’exploitation moins les dépenses en capital, les investissements SPM et les coûts capitalisés des données sismiques multiclients. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est une mesure importante des liquidités pour la société, et qu’il est utile aux investisseurs et à la direction comme méthode permettant de mesurer la capacité de Schlumberger à générer de la trésorerie. Une fois les obligations et les besoins commerciaux satisfaits, ces liquidités peuvent être utilisées pour réinvestir dans la société en vue d’un développement futur ou pour donner en retour à nos actionnaires par le biais de rachats d’actions ou de paiements de dividendes. Le flux de trésorerie disponible ne représente pas le flux de trésorerie résiduel disponible pour les dépenses discrétionnaires. Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non-PCGR qui doit être prise en compte en plus du flux de trésorerie lié à l’exploitation, et non pas en remplacement ou supérieure à celui-ci. Charges et Crédits Outre les résultats financiers déterminés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, ce communiqué de presse sur les résultats de l’exercice complet et du quatrième trimestre 2017 comprend également des mesures financières non-PCGR (telles que définies par le Règlement G de la SEC). Le résultat net, hors charges et crédits, ainsi que les mesures dérivées de celui-ci (y compris le BPA dilué, hors charges et crédits ; le résultat net de Schlumberger, hors charges et crédits ; et le taux d’imposition effectif, hors charges et crédits) sont des mesures financières non-PCGR. La direction estime que l’exclusion des charges et crédits de ces mesures financières permet d’évaluer plus efficacement la période d’opérations de Schlumberger au cours de l’exercice et d’identifier les tendances d’exploitation qui pourraient être masquées par les articles exclus. Ces mesures sont également utilisées par la direction comme des mesures de performance pour déterminer certains régimes d’intéressement. Les mesures financières non-PCGR doivent être envisagées en plus des autres informations financières présentées en conformité avec PCGR, et non pas en remplacement ou supérieures à celles-ci. Ce qui suit est un rapprochement de ces mesures non-PCGR aux mesures PCGR comparables. (en millions, sauf montants par action) Quatrième trimestre 2017 Intérêts Dilué Avant impôts Impôts Parts des actionnaires Net BPA * Perte nette Schlumberger (base PCGR) (2 210) USD 62 USD (17) USD (2 255) USD (1,63) USD Moins-values et autre : Restructuration de WesternGeco Seismic 1 114 20 - 1 094 0,79 Dépréciation des investissements au Venezuela 938 - - 938 0,67 Réductions des effectifs 247 13 - 234 0,17 Moins-value des données sismiques multiclients 246 81 - 165 0,12 Autres charges de restructuration 156 10 22 124 0,09 Fusion et intégration 95 26 - 69 0,05 Provision pour pertes sur projet de construction à long terme (1) 245 22 - 223 0,16 Réforme fiscale américaine (2) - (76) - 76 0,05 Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 831 USD 158 USD 5 USD 668 USD 0,48 USD Troisième trimestre 2017 Intérêts Dilué Avant impôts Impôts Parts des actionnaires Net BPA Chiffre d’affaires net Schlumberger (base PCGR) 677 USD 121 USD 11 USD 545 USD 0,39 USD Fusion et intégration 49 13 - 36 0,03 Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 726 USD 134 USD 11 USD 581 USD 0,42 USD Quatrième trimestre 2016 Intérêts Dilué Avant impôts Impôts Parts des actionnaires Net BPA * Perte nette Schlumberger (base PCGR) (213) USD (19) USD 10 USD (204) USD (0,15) USD Moins-values et autre : Réduction des effectifs 234 6 - 228 0,16 Coûts liés aux fermetures d’installations 165 40 - 125 0,09 Coûts liés à l’abandon de certaines activités 98 23 - 75 0,05 Perte de dévaluation monétaire en Égypte 63 - - 63 0,04 Coûts liés aux résiliations de contrats 39 9 - 30 0,02 Fusion et intégration 76 14 - 62 0,04 Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 462 USD 73 USD 10 USD 379 USD 0,27 USD (1) Comptabilisé dans le Coût des ventes dans l’état consolidé condensé des résultats (pertes). (2) Comptabilisé dans la charge d’impôt (économie) dans l’état consolidé condensé des résultats (pertes). * Ne totalise pas 100 % en raison de l’arrondissement. (en millions, sauf montants par action) Douze mois 2017 Avant impôts Impôts Intérêts Net Dilué Parts des actionnaires BPA * Perte nette Schlumberger (base PCGR) (1 183) USD 330 USD (8) USD (1 505) USD (1,08) USD Moins-values et autre : Restructuration de WesternGeco Seismic 1 114 20 - 1 094 0,78 Dépréciation des investissements au Venezuela 938 - - 938 0,67 Ajustement à la juste valeur des billets à ordre et autre 510 - 12 498 0,36 Réductions des effectifs 247 13 - 234 0,17 Moins-value des données sismiques multiclients 246 81 - 165 0,12 Autres charges de restructuration 156 10 22 124 0,09 Fusion et intégration 308 70 - 238 0,17 Provision pour pertes sur projet de construction à long terme (1) 245 22 - 223 0,16 Réforme fiscale américaine (2) - (76) - 76 0,05 Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 2 581 USD 470 USD 26 USD 2 085 USD 1,50 USD Douze mois 2016 Avant impôts Impôts Intérêts Net Dilué Parts des actionnaires BPA * Perte nette Schlumberger (base PCGR) (1 905) USD (278) USD 60 USD (1 687) USD (1,24) USD Moins-values et autre : Moins-values des immobilisations corporelles 1 058 177 - 881 0,65 Réduction des effectifs 880 69 - 811 0,59 Dépréciations des stocks 616 49 - 567 0,42 Moins-value des données sismiques multiclients 198 62 - 136 0,10 Coûts liés aux fermetures d’installations 165 40 - 125 0,09 Coûts liés à l’abandon de certaines activités 98 23 - 75 0,05 Perte de dévaluation monétaire en Égypte 63 - - 63 0,05 Autres charges de restructuration 55 - - 55 0,04 Coûts liés aux résiliations de contrats 39 9 - 30 0,02 Fusion et intégration 349 64 - 285 0,21 Amortissement de l’inventaire comptable en ajustement de juste valeur (1) 299 90 - 209 0,15 Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 1 915 USD 305 USD 60 USD 1 550 USD 1,14 USD (1) Comptabilisé dans le Coût des ventes dans l’état consolidé condensé des résultats (pertes). (2) Comptabilisé dans la charge d’impôt (économie) dans l’état consolidé condensé des résultats (pertes). * Ne totalise pas 100 % en raison de l’arrondissement. Groupes Produits (en millions) Trois mois clos le 31 décembre 2017 30 septembre 2017 31 décembre 2016 Résultat Résultat Résultat avant avant avant Chiffre d’affaires impôts Chiffre d’affaires impôts Chiffre d’affaires impôts Caractérisation des réservoirs 1 638 USD 360 USD 1 771 USD 311 USD 1 676 USD 319 USD Forage 2 180 319 2 120 301 2 013 234 Production 3 079 315 2 876 283 2 203 128 Cameron 1 414 203 1 297 194 1 346 188 Éliminations et autres (132) (42) (159) (30) (131) (59) Bénéfice d’exploitation avant impôts 1 155 1 059 810 Dépenses d’entreprise et autres (219) (234) (245) Intérêts créditeurs(1) 25 30 23 Intérêts débiteurs(1) (130) (129) (126) Charges et crédits (3 041) (49) (675) 8 179 USD (2 210) USD 7 905 USD 677 USD 7 107 USD (213) USD (en millions) Douze mois clos au 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Résultat Résultat avant avant Chiffre d’affaires impôts Chiffre d’affaires impôts Caractérisation des réservoirs 6 786 USD 1 251 USD 6 648 USD 1 249 USD Forage 8 392 1 151 8 561 994 Production 10 639 928 8 804 507 Cameron 5 205 733 4 211 653 Éliminations et autres (582) (142) (414) (130) Bénéfice d’exploitation avant impôts 3 921 3 273 Dépenses d’entreprise et autres (934) (925) Intérêts créditeurs(1) 107 84 Intérêts débiteurs(1) (513) (517) Charges et crédits (3 764) (3 820) 30 440 USD (1 183) USD 27 810 USD (1 905) USD (1) À l’exclusion des intérêts inclus dans les résultats des groupes Produits. Certains éléments de la période précédente ont été reclassés pour correspondre à la présentation de la période actuelle. Informations supplémentaires 1) Quelles sont les projections en termes de dépenses en capital pour l’exercice 2018 ? Les dépenses en capital (hors investissements SPM et multiclients) pour l’exercice 2018 devraient atteindre environ 2 milliards USD, un montant similaire aux niveaux de 2017 et 2016. 2) À quels montants se sont élevés le flux de trésorerie lié à l’exploitation et le flux de trésorerie disponible pour le quatrième trimestre 2017 ? Le flux de trésorerie lié à l’exploitation a atteint 2,3 milliards USD pour le quatrième trimestre 2017, et incluait 108 millions USD d’indemnités de licenciement. Le flux de trésorerie disponible a atteint 456 millions USD pour le quatrième trimestre 2017, et incluait 108 millions USD d’indemnités de licenciement et l’achat de l’actif Palliser Block. 3) À quels montants se sont élevés le flux de trésorerie lié à l’exploitation et le flux de trésorerie disponible pour l’exercice 2017 ? Le flux de trésorerie lié à l’exploitation a atteint 5,7 milliards USD pour l’exercice 2017, et incluait 455 millions USD d’indemnités de licenciement. Le flux de trésorerie disponible a atteint 1,7 milliard USD pour l’exercice 2017, et incluait 455 millions USD d’indemnités de licenciement et l’achat de l’actif Palliser Block au cours du quatrième trimestre 2017. 4) Qu’est-ce qui a été inclus dans la section « Intérêts et autres revenus » pour le quatrième trimestre 2017 ? Les « Intérêts et autres revenus » pour le quatrième trimestre 2017 étaient de 52 millions USD. Ce montant est composé des bénéfices des investissements appliquant la méthode de mise en équivalence de 22 millions USD et des intérêts créditeurs de 30 millions USD. 5) Comment les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs ont-ils évolué au cours du quatrième trimestre 2017 ? Les intérêts créditeurs de 30 millions USD sont restés stables en séquentiel. Les intérêts débiteurs de 143 millions USD sont restés essentiellement stables en séquentiel. 6) Quelle est la différence entre le bénéfice d’exploitation avant impôts et le bénéfice consolidé avant impôts, de Schlumberger ? La différence réside essentiellement dans les éléments d’entreprise, les charges et crédits, les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs non affectés aux segments, ainsi que les dépenses de rémunération à base d’actions, les charges d’amortissement associées à certains actifs incorporels (notamment les charges d’amortissement associées à certains actifs incorporels résultant de l’acquisition de Cameron), certaines initiatives gérées de manière centralisée et d’autres éléments non opérationnels. 7) Quel était le taux d’imposition effectif (TIE) pour le quatrième trimestre 2017 ? Le TIE du quatrième trimestre 2017, calculé conformément aux PCGR était de -2,8 % contre 17,9 % pour le troisième trimestre 2017. Le TIE hors charges et crédits s’est élevé à 19,0 % au quatrième trimestre 2017, contre 18,4 % au troisième trimestre 2017. 8) Quel est l’impact de la réforme fiscale américaine sur Schlumberger ? La réforme fiscale américaine a considérablement modifié les lois de l’impôt sur le revenu des sociétés américaines en, notamment, réduisant le taux d’imposition des entreprises américaines à 21 % à compter de 2018, et en créant un système fiscal territorial avec un impôt obligatoire unique sur les revenus étrangers précédemment différés des filiales américaines. Par conséquent, Schlumberger a enregistré une charge nette de 76 millions USD durant le quatrième trimestre de 2017. Ce montant, qui est inclus dans la charge d’impôts (économie), sur l’état consolidé des résultats (pertes) se compose de deux éléments : (i) une charge de 410 millions USD liée à l’impôt obligatoire unique sur les revenus précédemment différés de certaines filiales non américaines qui sont détenues intégralement ou en partie par une filiale américaine de Schlumberger, et (ii) un crédit de 334 millions USD résultant de la réévaluation de l’obligation fiscale différée nette de Schlumberger aux États-Unis sur la base du nouveau taux d’imposition des sociétés, inférieur. Après avoir pris en compte l’impact des crédits d’impôt et des pertes fiscales, étrangers, la charge d’impôt payable découlant de l’impôt obligatoire unique sur les revenus étrangers précédemment différés, de la filiale américaine de Schlumberger ne sera pas significative. En tant qu’entreprise non américaine, la structure d’entreprise de Schlumberger nous amène à payer principalement des impôts où nous menons nos activités et réalisons des bénéfices, sans avoir à encourir des niveaux d’impôts supplémentaires. Compte tenu de cette structure, l’impact principal de la réforme fiscale américaine sur Schlumberger est qu’un taux d’imposition fédéral inférieur sera appliqué sur les revenus réalisés par notre entreprise américaine. En l’absence de la réforme fiscale américaine, notre TIE augmenterait probablement d’environ de 2 à 3 points de pourcentage en 2018 par rapport à notre TIE du quatrième trimestre 2017. Toutefois, l’impact de la réforme fiscale américaine pour 2018 devrait largement compenser cette augmentation. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le TIE pour l’exercice 2018 soit proche de notre TIE du quatrième trimestre 2017 avant les charges et crédits. 9) Combien d’actions ordinaires étaient en circulation au 31 décembre 2017, et comment cela a-t-il évolué par rapport à la fin du trimestre précédent ? Au 31 décembre 2017, 1,394 milliard d’actions ordinaires étaient en circulation. Le tableau suivant représente l’évolution du nombre d’actions en circulation du 30 septembre 2017 au 31 décembre 2017. (en millions) Actions en circulation au 30 septembre 2017 1 385 Actions vendues aux titulaires d’options, moins les actions échangées - Acquisition des actions à négociation restreintes 1 Actions émises en vertu du régime d’achat d’actions pour les employés - Programme de rachat d’actions (2) Actions en circulation au 31 décembre 2017 1 384 10) Quel était le nombre pondéré moyen d’actions en circulation au quatrième trimestre 2017 et au troisième trimestre 2017, et comment cela se rapproche-t-il du nombre moyen d’actions en circulation, compte tenu de la dilution utilisée dans le calcul des bénéfices dilués par action, hors charges et crédits ? Le nombre pondéré moyen d’actions en circulation a atteint 1,385 milliard durant le quatrième trimestre 2017, et 1,385 milliard durant le troisième trimestre 2017. Ce qui suit est un rapprochement du nombre pondéré moyen d’actions en circulation, compte tenu de la dilution utilisée dans le calcul des bénéfices dilués par action, hors charges et crédits. (en millions) Quatrième trimestre Troisième trimestre 2017 2017 Moyenne pondérée des actions en circulation 1 385 1 385 Exercice présumé des options sur actions 1 1 Actions de négociation restreinte non acquises 5 6 Moyenne des actions en circulation, compte tenu de la dilution 1 391 1 392 11) Que sont les projets de gestion de la production de Schlumberger (SPM, pour Schlumberger Production Management), et comment Schlumberger comptabilise-t-elle le chiffre d’affaires issu de ces projets ? Les projets SPM se focalisent sur le développement et la cogestion de la production au nom des clients de Schlumberger, dans le cadre de contrats à long terme. Schlumberger investira ses propres services, produits, et dans certains cas, sa propre trésorerie, dans des activités et opérations de développement de gisements. Bien que dans le cadre de certains contrats, Schlumberger comptabilise le chiffre d’affaires, dans la mesure où elle perçoit une rémunération pour une partie des services ou produits fournis par la société, Schlumberger ne sera généralement pas rémunérée au moment de la prestation desdits services ou de la livraison desdits produits. En revanche, Schlumberger comptabilise le chiffre d’affaires en étant rémunérée sur la base du flux de trésorerie généré ou sur une base forfaitaire par baril. Ceci peut inclure certains contrats en vertu desquels Schlumberger est uniquement rémunérée en fonction de la production supplémentaire que la société a contribué à obtenir, sur une base mutuellement convenue. 12) De quelle manière les produits et services de Schlumberger investis dans des projets SPM sont-ils comptabilisés ? Le chiffre d’affaires et les coûts connexes sont comptabilisés dans le groupe Schlumberger respectif, au titre des services et produits que chaque groupe fournit aux projets SPM de Schlumberger. Ce chiffre d’affaires (fondé sur une tarification sans lien de dépendance) ainsi que le bénéfice connexe sont ensuite éliminés via un ajustement intersociétés qui figure au poste « Éliminations et autres ». (Il est important de souligner que le poste « Éliminations et autres » inclut d’autres éléments qui s’ajoutent aux éliminations SPM). Le coût direct lié à la fourniture de services ou produits par Schlumberger en faveur de projets SPM est ensuite capitalisé au bilan. Ces investissements capitalisés, sous forme aussi bien de trésorerie que de coûts directs, comme mentionné précédemment, sont portés en charges au compte de résultats dès que la production en question est achevée, et que le chiffre d’affaires s’y rapportant est comptabilisé. Cette charge d’amortissement est basée sur les unités de la méthode de production, selon laquelle chaque unité se voit attribuer une part au prorata des coûts non amortis en fonction de la production totale estimée. Le chiffre d’affaires SPM ainsi que l’amortissement des investissements capitalisés et autres coûts d’exploitation encourus pendant la période sont répercutés dans le groupe Production. 13) Quel était le solde non amorti de l’investissement de Schlumberger dans des projets SPM au 31 décembre 2017, et comment a-t-il évolué en termes d’investissement et d’amortissement par rapport au 30 septembre 2017 ? Le solde non amorti des investissements de Schlumberger dans des projets SPM s’élevait respectivement à environ 4,1 milliards USD et 2,8 milliards USD au 31 décembre 2017 et au 30 septembre 2017. Ces montants sont inclus dans Autres actifs, dans le bilan consolidé condensé de Schlumberger. La variation du solde non amorti de l’investissement de Schlumberger dans des projets SPM a été la suivante : (en millions) Solde au 30 septembre 2017 2 804 USD Investissements SPM 1 117 Autres ajouts 279 Amortissement de l’investissement SPM (135) Solde au 31 décembre 2017 4 065 USD 14) Quel était le montant des ventes multiclients WesternGeco au quatrième trimestre 2017 ? Les ventes multiclients, frais de transfert compris, s’élevaient à 166 millions USD au quatrième trimestre 2017, et à 127 millions USD au troisième trimestre 2017. 15) Quel était le carnet de commandes de WesternGeco à la fin du quatrième trimestre 2017 ? Le carnet de commandes de WesternGeco, qui est basé sur des contrats signés avec les clients, s’élevait à 399 millions USD à la fin du quatrième trimestre 2017. Il s’élevait à 489 millions USD à la fin du troisième trimestre 2017. 16) Quels étaient les commandes et l’arriéré des segments OneSubsea et Systèmes de forage, du groupe Cameron ? Les commandes et l’arriéré des segments OneSubsea et Systèmes de forage étaient les suivants : (en millions) Quatrième trimestre Troisième trimestre Commandes 2017 2017 OneSubsea 282 USD 347 USD Systèmes de forage 150 USD 156 USD Arriéré (en fin de période) OneSubsea 2 060 USD 2 328 USD Systèmes de forage 408 USD 523 USD 17) À quoi correspondent les 3,041 milliards USD de charges avant impôts, enregistrés au cours du quatrième trimestre 2017 ? Les 3,041 milliards USD de charges avant impôts, enregistrés au cours du quatrième trimestre 2017 se composent de ce qui suit (en millions) : Restructuration de WesternGeco Seismic 1 114 USD Dépréciation Venezuela (1) 938 Réduction des effectifs (2) 247 Moins-value des données sismiques multiclients 246 Autres (3) 496 3 041 USD (1) Compte tenu des récents développements économiques et politiques au Venezuela, Schlumberger a décidé qu’il était approprié de déprécier ses investissements dans le pays. En conséquence, Schlumberger a enregistré une charge de 938 millions USD, composée de : 469 millions USD de comptes débiteurs, 105 millions USD de charge de dépréciation autre que temporaire, se rapportant aux billets à ordre, 285 millions USD d’immobilisations corporelles, et 79 millions USD d’autres actifs. (2) Représente les réductions associées à la restructuration de nos organisations géographiques et de nos gammes de produits. (3) Autres comprend ce qui suit : une provision de 245 millions USD pour une perte estimée sur un projet de construction d’un site en surface, à long terme, et comptabilisé avec la méthode de pourcentage de réalisation ; 95 millions USD de charges de fusion et intégration, liées à Cameron et à la transaction Weatherford ; et 156 millions USD d’autres charges de restructuration. À propos de Schlumberger Schlumberger est le premier fournisseur mondial de technologie pour le traitement, la production, le forage et la caractérisation de réservoirs pour l’industrie pétrolière et gazière. Présente dans plus de 85 pays et comptant près de 100 000 employés de plus de 140 nationalités, Schlumberger offre le plus large éventail de produits et de services allant de l’exploration à la production, ainsi que des solutions intégrées allant du forage au pipeline qui optimisent la récupération des hydrocarbures pour assurer le rendement des gisements. Schlumberger Limited, dont les bureaux principaux sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d’affaires de 30,44 milliards USD en 2017. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.slb.com. *Marque de Schlumberger ou des sociétés Schlumberger. Notes Schlumberger tiendra une conférence téléphonique pour discuter du communiqué de presse sur les résultats, et des perspectives commerciales, le vendredi 19 janvier 2018. La conférence téléphonique débutera à 8 h 30, heure de l’Est. Pour accéder à la conférence téléphonique, qui est ouverte au public, veuillez contacter l’opérateur au +1 (800) 288-8967 en Amérique du Nord, ou au +1 (612) 333-4911 en dehors de l’Amérique du Nord, environ 10 minutes avant le début programmé de la conférence. Demandez la « Schlumberger Earnings Conference Call ». À la fin de la conférence téléphonique, une retransmission audio différée sera disponible jusqu’au 19 février 2018 en composant le +1 (800) 475-6701 en Amérique du Nord, ou le +1 (320) 365-3844 en dehors de l’Amérique du Nord, et en indiquant le code d’accès 433023. La conférence téléphonique sera diffusée simultanément sur le Web à l’adresse www.slb.com/irwebcast en mode audio uniquement. Une rediffusion de la transmission Web sera également disponible sur le même site Web jusqu’au 28 février 2018. Le présent communiqué sur les résultats de l’exercice complet et du quatrième trimestre 2017, ainsi que d’autres déclarations que nous formulons, contiennent des « déclarations prévisionnelles » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, qui contiennent des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques, telles que nos prévisions ou nos attentes concernant les perspectives commerciales ; la croissance de Schlumberger dans son ensemble et de chacun de ses segments (et des produits ou des zones géographiques spécifiées dans chaque segment) ; la croissance de la demande et de la production de pétrole et de gaz naturel ; les prix du gaz naturel et du pétrole ; les améliorations des procédures d’exploitation et de la technologie, y compris notre programme de transformation ; les dépenses d’investissement par Schlumberger et l’industrie du pétrole et du gaz ; les stratégies commerciales des clients de Schlumberger ; les effets de la réforme fiscale américaine ; notre taux d’imposition effectif ; le succès des projets SPM, des coentreprises et des alliances de Schlumberger ; la conjoncture économique mondiale future ; et les résultats d’exploitation futurs. Ces déclarations sont sujettes à des risques et à des incertitudes y compris, sans toutefois s’y limiter : la conjoncture économique mondiale ; les changements dans les dépenses d’exploration et de production par les clients de Schlumberger, et les changements dans les niveaux d’exploration et de développement du pétrole et du gaz naturel ; la conjoncture économique, politique et commerciale générale dans des régions clés du monde ; le risque lié aux devises étrangères ; la pression tarifaire ; les facteurs climatiques et saisonniers ; les modifications, retards ou annulations opérationnels ; les déclins de production ; les changements au niveau des réglementations gouvernementales et des exigences réglementaires, notamment celles liées à l’exploration offshore de pétrole et de gaz, aux sources radioactives, aux explosifs, aux produits chimiques, aux services de fracturation hydraulique et aux initiatives liées au climat ; l’incapacité de la technologie à relever les nouveaux défis dans l’exploration ; l’incapacité à retenir les employés clés ; ainsi que d’autres risques et incertitudes détaillés dans le présent communiqué sur les résultats de l’exercice et du quatrième trimestre 2017 et dans nos formulaires 10-K, 10-Q et 8-K les plus récents, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis ou fournis à cette dernière. En cas de concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes (ou si les conséquences d’un tel développement évoluaient), ou d’inexactitude de nos hypothèses sous-jacentes, il est possible que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats énoncés dans nos déclarations prévisionnelles. Schlumberger rejette toute intention ou obligation de publication de mise à jour ou de révision de toute déclaration prévisionnelle, que ce soit, du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison. Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi. Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180130005920/fr/

