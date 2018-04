Schlumberger : hausse de moitié du BPA ajusté

20/04/2018 | 13:45

Schlumberger publie au titre des trois premiers mois de l'année 2018 un bénéfice net ajusté en croissance de 51% en comparaison annuelle, à 525 millions de dollars. Rapporté au nombre d'actions, ce bénéfice s'est établi à 38 cents.



Toujours par rapport au premier trimestre 2017, le groupe parapétrolier basé à Houston a amélioré sa marge opérationnelle avant impôt de 145 points de base à 12,4%, pour des revenus en croissance de 14% à plus de 7,8 milliards de dollars.



'Nous restons optimistes quant à la perspective d'une croissance durable de nos activités au niveau mondial au cours de 2018 et en 2019', affirme le PDG Paal Kibsgaard, mettant en avant des gains de contrats récents au Moyen-Orient ou en Amérique Latine.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.