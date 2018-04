Schlumberger: le bénéfice bondit, l'activité tirée par les Etats-Unis

Paris (awp/afp) - Le groupe de services pétroliers Schlumberger a annoncé un bond de ses bénéfices au premier trimestre, avec une activité en hausse en Amérique du Nord, soutenue par l'extraction des hydrocarbures de schiste.

Son bénéfice net a progressé de 88% à 525 millions de dollars sur les trois mois achevés au 31 mars, par rapport à la même période de 2017.

Le bénéfice par action a pour sa part progressé de 20 cents à 38 cents, a indiqué le groupe franco-américain, qui développe des technologies destinées au forage de puits pétroliers et à la construction de puits et plates-formes.

Le chiffre d'affaires a pris 14% à 7,829 milliards grâce à un bond de 52% de l'activité en Amérique du Nord, qui a plus que compensé un déclin dans le reste du monde.

Avec le rebond des cours du pétrole, la production de gaz de schiste a en effet fortement progressé aux Etats-Unis.

Le secteur dans son ensemble a connu des années difficiles à la suite de la plongée des cours du brut à partir de l'été 2014. Les grands groupe pétroliers avaient réagi en taillant dans leurs dépenses et en abandonnant certains projets.

Le PDG de Schlumberger, Paal Kibsgaard, rappelle ainsi qu'il y a eu "trois années consécutives de sous-investissement dramatique dans les dépenses mondiales d'exploration et production".

"Il devient de plus en plus probable que le secteur soit confronté à des difficultés de production croissantes sur l'année qui vient et une augmentation significative des investissements mondiaux dans l'exploration-production sera nécessaire pour minimiser le déficit qui s'annonce", estime-t-il.

"Nous restons optimistes sur les perspectives de croissance durable dans notre activité mondiale en 2018 et jusqu'en 2019", ajoute-il toutefois.

afp/jh