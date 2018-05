Résultats en croissance pour Schmolz+Bickenbach au premier trimestre

Zurich (awp) - Schmolz+Bickenbach est parvenu à augmenter son chiffre d'affaires au premier trimestre, profitant d'un prix de vente légèrement plus élevé et d'une hausse plus forte qu'attendue des volumes. Le sidérurgiste lucernois a enregistré des recettes de 828,9 millions d'euros (981,5 millions de francs suisses), en hausse de 17,1% sur un an, supérieur aux attentes.

L'intégration du français Ascométal depuis le 1er février a eu des "effets significatifs", indique mardi Schmolz+Bickenbach dans un communiqué. Elle est d'une part visible au niveau des volumes, des ventes et des postes de dépense plus élevés, mais a également amené une contribution légèrement négative au niveau du bénéfice brut d'exploitation ajusté (Ebitda).

Ce dernier ressort toutefois en hausse de 5,6% sur un an à 70,3 millions d'euros. Mais les analystes interrogés par AWP l'attendaient en moyenne à 71,4 millions.

Le bénéfice net de Schmolz+Bickenbach s'est également amélioré à 59 millions d'euros, contre 16,5 millions il y a une année, précise en outre le communiqué. Les volumes ont augmenté de 11,5%, à 545 kilotonnes.

Pour la suite de l'exercice, le groupe alémanique a confirmé les objectifs affichés jusqu'ici, soit un excédant brut d'exploitation attendus dans une fourchette de 200 à 230 millions d'euros.

tn/al