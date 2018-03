ABB prêt à profiter de l'embellie économique

Le spécialiste des systèmes de l'automatisation industrielle et des réseaux électriques perçoit notamment des signes positifs sur les marchés de l'énergie solaire, de la robotique et de la mobilité électrique et il s'attend à "moyen terme" au retour d'une croissance importante dans le secteur des ressources naturelles.

"La réorganisation du nouvel ABB s'est achevée au bon moment car les marchés sont en hausse et nous sommes maintenant bien positionnés pour commencer 2018 en étant pleinement concentrés sur le marché et sur nos clients à l'aide d'un ABB recentré et renforcé", a déclaré jeudi le directeur général, Ulrich Spiesshofer, selon la version écrite de son discours devant l'assemblée générale annuelle.

L'action ABB, qui a gagné plus de 21% en 2017, est en repli de 14% depuis le début de l'année, sous-performant ses concurrents comme l'allemand Siemens et le français Schneider. Le titre ABB avance de 0,71% vers 11h05 GMT à la Bourse de Zurich.

ABB s'est réorganisé en quatre divisions, a cédé son pôle de câbles à haute tension et s'est retiré des activités d'ingénierie et de construction à faible marge et à haut risque.

"Nous avons terminé nos devoirs: tous les programmes de productivité stratégique sont maintenant achevés", a déclaré Peter Voser, le président du groupe.

"Avec sa base solide et son portefeuille recentré et renforcé, ABB est bien placé pour continuer à se développer positivement dans l'année à venir", a-t-il ajouté.

(John Revill; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABB LTD 0.80% 22.67 -13.94% SIEMENS 0.88% 103.18 -11.92%