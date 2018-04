GROUPE DELACHAUX envisage une cotation à Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LEGRAND 0.96% 62.8 -2.17% REXEL 0.11% 13.64 -9.79% SPIE -1.07% 17.58 -19.00%

0 0

Groupe Delachaux, spécialisé dans l’ingénierie et les solutions industrielles sur des marchés à fortes compétences technologiques, envisage une cotation sur Euronext Paris d’ici à la fin de l’année 2018 afin d’accélérer son développement. A l’issue de l’opération, la famille Delachaux resterait actionnaire majoritaire sur le long terme. En 2017, Delachaux a réalisé un chiffre d'affaires de 841 millions d’euros, un résultat opérationnel courant de 112 millions d'euros, soit une marge de 13,3%."Le Groupe Delachaux est aujourd'hui dans une phase d'accélération de son développement grâce à une exposition à des marchés qui bénéficient de tendances de croissance structurelle telles que les investissements en infrastructures, la mobilité verte, l'efficacité énergétique et l'industrie 4.0. La stratégie de croissance du Groupe Delachaux repose notamment sur la consolidation de sa position dans ses marchés clés, des investissements constants dans l'innovation et des acquisitions ciblées afin de renforcer son leadership technologique et géographique", indique le groupe.Fondé en 1902, le Groupe Delachaux conçoit et fabrique des produits, services et systèmes à haute valeur ajoutée essentiels à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des équipements et infrastructures de ses clients. Le Groupe Delachaux sert principalement l'infrastructure du rail et les secteurs portuaire, aéronautique, logistique ou encore minier. Il dispose d'un savoir-faire incontesté sans cesse renouvelé dans ses métiers de l'ingénierie et des solutions industrielles et possède une capacité d'innovation technologique reconnue. Le Groupe Delachaux est leader mondial sur ses marchés à travers des marques de référence dans leurs secteurs d'intervention telles que Pandrol, Conductix Wampfler ou DCX Chrome.