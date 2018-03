SCHNEIDER ELECTRIC : Jefferies croit à l'accélération de la croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 70 euros sur Schneider Electric. Le bureau d'études souligne la forte corrélation - la plus forte du secteur - entre la croissance organique de Schneider Electric et la progression de la production industrielle. En réalisant 4,6% de croissance organique au quatrième trimestre, le groupe français est ainsi en ligne avec la prévision "basée sur la production industrielle" de Jefferies de 4,4%.Dans ce contexte, Schneider Electric devrait être en mesure d'accélérer sa croissance organique comme il le prévoit - elle devrait ressortir entre 3 et 5% - puisque Jefferies table sur une hausse de la production industrielle de même ampleur.