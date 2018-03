SCHNEIDER ELECTRIC : a son nouveau siège asiatique à Singapour

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schneider Electric inaugure aujourd'hui à Singapour son nouveau siège pour l'Asie du Sud-Est et le Japon, qui regroupe toutes les activités du groupe sur l'île pour mieux répondre aux besoins de ses clients et partenaires industriels à Singapour ainsi qu'en Asie du Sud-Est et au Japon.A cette occasion, Schneider Electric inaugure également son premier showroom majeur en Asie, "l'Innovation Hub", après ceux de Boston et Paris. Grâce à cette plateforme de co-innovation dotée d'installations de classe internationale, Schneider Electric sera à même de développer des solutions personnalisées pour optimiser l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, de la santé, des centres de données, du pétrole et gaz et des utilities.D'une superficie de 18 500 mètres carrés, ce centre accueillant plus de 1 200 collaborateurs dont des ingénieurs logiciels, des architectes solutions et des scientifiques pour travailler sur EcoStruxure, l'architecture et plateforme ouverte et interopérable et compatible IoT (Internet des Objets) de Schneider Electric.EcoStruxure apporte davantage de valeur en termes de sécurité, de fiabilité, d'efficacité, de durabilité et de connectivité. EcoStruxure s'appuie sur les avancées en matière d'IdO, de mobilité, de détection, de cloud, d'analyse et de cyber-sécurité pour offrir de l'innovation à tous les niveaux, des produits connectés aux applications, outils d'analyse et services, en passant par le contrôle périphérique. EcoStruxure est présent dans plus de 480 000 installations, avec le soutien de plus de 20 000 intégrateurs de systèmes, et connecte plus de 1,5 million d'actifs.Afin de renforcer les capacités R&D et l'expertise du Hub, Schneider Electric établit à Singapour une équipe de R&D dédiée aux solutions pour machines, qui travaillera sur l'amélioration et la connectivité des contrôleurs, des modules de communication et des modules E/S. Il existe dans le monde trois autres équipes de R&D dédiées aux solutions pour machines.