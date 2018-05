SCHNEIDER ELECTRIC : se renforce en Inde en partenariat avec le fonds souverain Temasek

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schneider Electric a annoncé hier l’acquisition de la division Electrical & Automation de l'indien Larsen & Toubro. Le groupe combinera ces actifs avec ses activités Basse tension et Automatismes industriels en Inde. Temasek, un fond d’investissement dont le siège social est à Singapour, investira dans la nouvelle entité et en détiendra 35%. Le groupe fusionné génèrera plus d’un milliard d’euros de ventes et des synergies de ventes et de coûts d'environ 40 millions d’euros par an en Ebitda avec un effet progressif sur une période de cinq ans.Le deal valorise la cible environ 1,75 milliard d'euros. Schneider Electric apporterait environ 430 millions d'euros en numéraire, ainsi que ses opérations indiennes de Basse tension et d'Automatismes industriels. Pour sa part, Temasek apporterait environ 635 millions d'euros en numéraire.La coentreprise se financerait également par de la dette, pour un montant d'environ 690 millions d'euros, afin de financer le solde de l'acquisition de L&T E&A.Les coûts de l'opération devraient être compris entre 20 et 30 millions d'euros et les coûts d'intégration devraient représenter entre 1 et 1,5 fois le montant des synergies générées. A la clôture de l'opération, la nouvelle entité serait consolidée dans les comptes de Schneider Electric.