SCHNEIDER ELECTRIC : son renforcement en Inde est bien accueilli par le marché

Schneider Electric (+0,79% à 73,66 euros) surperforme le marché parisien après avoir annoncé une acquisition en Inde. En mettant la main sur l'activité Electrical & Automation de Larsen & Toubro, le groupe français renforce son propre pôle Basse tension et Automatismes industriels et fait de l'Inde son troisième marché. Avec 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, le sous-continent fera alors jeu égal avec la France en termes de contribution aux revenus, derrière les Etats-Unis et la Chine.Schneider Electric se renforce de surcroit sur un marché qui est attendu en croissance de 8 à 10% par an, et pourrait atteindre 1,1 milliard de dollars d'ici 2020."Les actifs de Larsen & Toubro sont bien exposés aux marchés des infrastructures, de la cimenterie, de l'agriculture et des mines. Cela les rend complémentaires des activités de Schneider en Inde qui adressent les marchés des data centers et du bâtiment", commente Barclays. Ce dernier apprécie le fait que Schneider Electric se renforce aux marchés de la basse tension et des automatismes industriels, et à l'Inde.Troisième élément, dans cette opération, Schneider Electric s'est mis d'accord avec le fonds souverain singapourien Temasek ce qui lui permet de partager les risques et la charge financière. Ainsi, le deal valorise la cible environ 1,75 milliard d'euros. Schneider Electric apporterait environ 430 millions d'euros en numéraire, ainsi que ses opérations indiennes de Basse tension et d'Automatismes industriels. Pour sa part, Temasek apporterait environ 635 millions d'euros en numéraire.La coentreprise issue du rapprochement se financerait également par de la dette, pour un montant d'environ 690 millions d'euros, afin de financer le solde de l'acquisition de L&T E&A.Les coûts de l'opération devraient être compris entre 20 et 30 millions d'euros et les coûts d'intégration devraient représenter entre 1 et 1,5 fois le montant des synergies générées, a précisé Schneider Electric.Au-delà de cette opération qu'il juge "intéressante d'un point de vue stratégique", Oddo BHF a maintenu sa recommandation Achat sur Schneider Electric. Il évoque "une décote de plus de 10% par rapport à ses pairs sur les multiples 2018 et 2019 et un momentum toujours favorable en termes de perspectives de marché".