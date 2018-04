Schneider Electric : EcoStruxure™ Machine Advisor par Schneider Electric maximise la valeur des données pour les fabricants d’équipements industriels

Communiqué de presse

EcoStruxure™ Machine Advisor par Schneider Electric maximise la valeur des données pour les fabricants d'équipements industriels

• Grâce à EcoStruxure™ Machine Advisor, les fabricants de machines peuvent suivre, surveiller et réparer leurs machines à distance

• Les opérateurs peuvent anticiper et exécuter des calendriers de maintenance préventifs, améliorant la disponibilité des équipements

Hanovre (Allemagne), le 23 avril 2018 - La numérisation rapide du secteur manufacturier impose aux fabricants de machines (OEMs) d'améliorer leurs services pour permettre à leurs clients de gagner en agilité et en réactivité. Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, présente EcoStruxure Machine Advisor™, une plateforme qui permet aux fabricants de machines de suivre, surveiller et réparer leurs machines à distance et qui apporte des avantages significatifs aux opérateurs.

La vision opérationnelle en temps réel est un avantage concurrentiel

La numérisation du secteur manufacturier par l'adoption rapide de la connectivité, de la mobilité, du cloud informatique et de l'analyse big data comporte un potentiel considérable. Selon une étude McKinsey publiée en 2015, à l'horizon 2025 la numérisation aura permis de diminuer de 20 à 25 % le time to market, d'optimiser l'expertise de 45 à 55% et de réduire jusqu'à 50 % les temps d'arrêt des machines.

Dans cet environnement ultra-compétitif, les fabricants de machines ont besoin de solutions qui améliorent la connectivité de leurs machines et leur offrent vision opérationnelle et accès en temps réel. L'objectif est d'optimiser leur efficacité opérationnelle tout en développant de nouvelles opportunités d'affaires, par exemple dans leurs activités de services. Ces bénéfices vont pouvoir profiter aux opérateurs, tout en garantissant la sécurité et la protection des données.

Maximiser la valeur des données avec EcoStruxure Machine Advisor

S'appuyant sur sa grande connaissance du segment des fabricants de machines, Schneider Electric présente EcoStruxure™ Machine Advisor, pour atteindre des nouveaux inégalés d'efficacité et de croissance en transformant les données en informations clés pour les OEMs. « Avec EcoStruxure Machine Advisor, les fabricants de machines bénéficient d'un accès à leurs machines à distance et en temps réel. Cela leur permet d'ajouter et de modifier de nouveaux services dans chaque machine installée, sur n'importe quel site de production dans le monde », explique Ali Haj-Fraj, Directeur de Schneider Electric. EcoStruxure Machine Advisor fournit un framework totalement connecté garantissant la fiabilité des machines grâce à trois fonctionnalités-clés :

• Suivi (Track) : Les fabricants de machines peuvent visualiser la situation de chaque machine par un accès en temps réel à la documentation et à l'historique, comme les factures liées au matériel, les manuels, les journaux de maintenance et les calendriers de gestion des tâches ;

• Surveillance (Monitor) : ce logiciel dans le cloud permet de collecter et de visualiser les données machines en temps réel pour fournir une analyse complète du taux de rendement global (TRG), des widgets pour mesurer la performance sur des indicateurs clés et sur d'autres tendances, et des tableaux de bord pour surveiller la disponibilité des machines et la qualité des sorties ;

• Réparation (Fix) : Une application mobile en réalité augmentée facilite la maintenance et les opérations par de l'information contextuelle, l'accès aux procédures étape par étape et l'expertise à distance. De plus, elle fournit un accès à distance au logiciel cloud d'ingénierie permettant aux techniciens service d'accès en permanence à la dernière version de la documentation grâce à Software-as-a-Service.

Si ces fonctionnalités permettent aux fabricants de machines d'améliorer la satisfaction client et d'innover avec de nouvelles offres de service, EcoStruxure™ Machine Advisor apporte également des bénéfices immédiats aux opérateurs grâce à l'application EcoStruxure Augmented Operator Advisor. EcoStruxure Augmented Operator Advisor rend disponible l'information en temps réel, où que l'on soit et quel que soit le moment où l'on en a besoin. Cette application sur mesure améliore l'efficacité opérationnelle grâce à la réalité augmentée, permettant aux opérateurs de superposer les données courantes et les objets virtuels à une armoire, une machine ou une usine.

EcoStruxure™ Machine Advisor fait partie du portefeuille Applications, Analytiques et Services de l'architecture IoT de Schneider Electric : EcoStruxure Machine. EcoStruxure™ est l'architecture et la plateforme de système ouverte, interopérable et compatible IoT (Internet des Objets) de Schneider Electric. EcoStruxure™ apporte davantage de valeur en termes de sécurité, de fiabilité, d'efficacité, de durabilité et de connectivité. EcoStruxure™ s'appuie sur les avancées en matière d'IoT, de mobilité, de détection, de cloud, d'analyse et de cybersécurité pour offrir de l'innovation à tous les niveaux, des produits connectés aux applications, outils d'analyse et services, en passant par le contrôle périphérique. EcoStruxure™ est présente dans plus de 480 000 installations, avec le soutien de plus de 20 000 intégrateurs de systèmes, et connecte plus de 1,6 million d'actifs grâce à plus de 40 services digitaux.

Les projet-pilotes EcoStruxure Machine Advisor

EcoStruxure Machine Advisor a été testé avec succès auprès de nombreux fabricants en Europe et en Asie. Leadermac, un fabricant de machines à fraiser sur 4 axes à Taïwan, souhaitait déployer des solutions digitalisées pour améliorer son offre de services et apporter des bénéfices à ses clients. Leadermac est désormais capable d'effectuer des diagnostics précoces et de la maintenance préventive sur ses machines, et de vendre des machines mieux connectées, plus flexibles, plus efficaces et plus sûres.

« EcoStruxure Machine Advisor c'est l'avenir, déclare Michael Chang, Président de Leadermac. Il aide les fabricants de machines comme nous-mêmes à fournir de meilleurs services tels que la maintenance préventive à distance, la surveillance des alarmes, la manipulation des machines et les applications basées sur l'Internet des Objets. »

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et Énergie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant

Découvrez Life Is On

Découvrez EcoStruxure

