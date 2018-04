Schneider Electric : Sustainability Impact 2018-2020 remplace le baromètre Planète & Société et atteint 3,56/10 au T1 2018

Schneider Sustainability Impact 2018-2020 remplace le baromètre Planète & Société et atteint 3,56/10 au T1 2018

 21 indicateurs composent le nouveau Schneider Sustainability Impact 2018-2020, le plan de transformation et outil de pilotage du développement durable de Schneider Electric pour les trois prochaines années

 Les 2/3 des indicateurs sont de nouveaux programmes à mettre en œuvre

 11 des indicateurs publient un premier résultat ce trimestre

Rueil-Malmaison (France), le 19 avril 2018 - Schneider Electric,le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, publie, comme depuis quatre ans, ses résultats financiers et extra-financiers, pour le premier trimestre 2018. Grâce au Schneider Sustainability Impact qui remplace le baromètre Planète & Société, le Groupe se fixe des objectifs ambitieux et mesure ses résultats liés au développement durable sur une période de trois ans (2018 à 2020) à travers 21 indicateurs mis à jour chaque trimestre. Avec une note de 3,56/10 à fin mars 2018, le Schneider Sustainability Impact dépasse son objectif prévu à cette date de 3,50/10. L'objectif fixé pour fin 2018 est de 5/10.

Les résultats extra-financiers par indicateurs se décomposent comme suit :

Relations Media Relations Investisseurs ISR Schneider Electric Schneider Electric Véronique Roquet-Montegon Emilienne Lepoutre Tel:.+33 (01) 41 29 70 76 Tel.: +33 (1) 41 39 60 51 veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com emilienne.lepoutre@schneider-electric.com Ref. Number : PR_G_2018Q1ISR_FR

Gilles Vermot Desroches, Directeur du Développement durable de Schneider Electric, commente : « La mise en œuvre des axes stratégiques de Schneider Electric s'accompagne d'engagements tangibles et ambitieux pour piloter au quotidien la transformation du Groupe et œuvrer pour une croissance durable à long terme. Le bilan du baromètre 2015-2017 supérieur aux attentes nous a permis de lancer un nouveau « Schneider Sustainability Impact » plus large et ambitieux, avec 21 engagements forts à atteindre d'ici 2020. Ceux-ci contribuent aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies et à nos objectifs à l'horizon 2025, 2030 et 2050. Il constitue le plan de transformation et l'outil de pilotage du développement durable chez Schneider Electric, renouvelé tous les 3 ans. Nous visons la note de 5/10 à la fin de l'année 2018, l'objectif le plus élevé jamais fixé pour une première année de plan triennal depuis le lancement de notre baromètre Planète & Société en 2005. Avec une note de 3,56/10 à fin mars 2018, le Schneider Sustainability Impact affiche un démarrage en bonne voie vers son objectif. »

A noter ce trimestre

Sur le Climat :

-L'indicateur « 25 % de croissance pour notre entité Energy & Sustainability Services » présente 4,3 % de croissance du chiffre d'affaires de l'entité au T1 2018 par rapport au T1 2017, en ligne avec son objectif. Energy & Sustainability Services de Schneider Electric est une entité de conseil combinant services et solutions, qui répond aux besoins des entreprises en gestion de l'énergie, transition énergétique, ou encore conception et déploiement de stratégies de développement durable. Ses clients vont des entreprises régionales aux plus grandes entreprises internationales.

Sur l'Economie circulaire :

-L'indicateur « 100 000 tonnes de consommations de ressources primaires évitées grâce aux programmes EcoFitTM, de recyclage et de reprise des produits » présente un premier résultat de 5 743 tonnes de matières récupérées et recyclées ce trimestre. Les processus de reporting se mettent en place pour ce nouvel indicateur du Schneider Sustainability Impact dans tous les pays où le programme est présent. Grâce à la collecte d'équipements usagés, obsolètes, ou en fin de vie par les équipes Field Services (services de terrain) de Schneider Electric, le Groupe est en mesure de recycler des quantités importantes de matières chaque année. L'offre EcoFit™, par exemple, propose la mise à niveau d'installations, en remplaçant les appareils usagés par de nouveaux appareils plus performants, ou encore en remplaçant uniquement certains composants clés plutôt que le système entier. En plus de prolonger la durée de vie de l'équipement pour un moindre coût qu'un remplacement, ce service renforce ses fonctionnalités, ajoute des capacités de communication et permet la mise en réseau, en conservant, voire en augmentant, son utilité pour les années à venir.

Sur la Santé et l'équité :

-L'indicateur « 1 incident médical par million d'heures travaillées » présente un résultat très satisfaisant dès ce premier trimestre de 2018. Il enregistre en effet 0,79 incident médical par million d'heures travaillées sur la période. L'enjeu est de consolider cette performance sur les trois années du programme 2018-2020. Pour cet indicateur en effet, la tendance doit s'observer sur le long terme. Un incident médical est un incident du travail ayant nécessité un traitement médical, y compris les blessures et les maladies professionnelles, ayant entraîné ou non un jour d'arrêt. Le nombre

Relations Media Relations Investisseurs ISR Schneider Electric Schneider Electric Véronique Roquet-Montegon Emilienne Lepoutre Tel:.+33 (01) 41 29 70 76 Tel.: +33 (1) 41 39 60 51 veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com emilienne.lepoutre@schneider-electric.com Ref. Number : PR_G_2018Q1ISR_FR

d'incidents médicaux s'apprécie par million d'heures travaillées, le nombre d'heures travaillées d'environ 500 personnes sur une année.

Sur l'Ethique :

-L'indicateur « 5 pts /100 d'augmentation du score moyen de l'évaluation ISO26000 pour nos fournisseurs stratégiques » présente une augmentation de 0,5 point de la note moyenne de tous les fournisseurs stratégiques de Schneider Electric évalués par EcoVadis à fin mars 2018, par rapport à la note moyenne à fin 2017. Cette note moyenne est de 51.6/100 au T1 2018. Elle est supérieure à celle de l'ensemble des entreprises évaluées par l'organisme EcoVadis. Une augmentation de 5 points en trois ans est un véritable défi et suppose, de la part des acheteurs Schneider Electric, un suivi au plus près de leurs fournisseurs les moins bien notés, sur les sujets de développement durable et de responsabilité d'entreprise.

Sur le Développement :

-L'indicateur « 350 000 personnes défavorisées formées à la gestion de l'énergie » est présent dans les baromètres Planète & Société de Schneider Electric depuis 2009 (baromètres 2009-2011, 2012-2014 et 2015-2017). Il a enregistré près de 150 000 personnes défavorisées formées dans le monde entre 2009 et 2017 dans plus de 45 pays. Le programme ambitionne d'atteindre 200 000 personnes supplémentaires en trois ans seulement, et vise 1 million de personnes au total d'ici 2025.

Une montée en puissance qui nécessite l'inauguration de nombreux nouveaux centres de formation dans le monde avec des partenaires locaux et internationaux. La formation aux compétences spécifiques nécessaires à l'entrepreneuriat est aujourd'hui une dimension que Schneider Electric souhaite développer fortement. L'appui au démarrage, l'accompagnement et le financement sont des besoins clés pour créer des activités pérennes. Le programme se focalise notamment sur l'accompagnement des entrepreneurs sociaux et informels, et sur l'entreprenariat des femmes, dans le secteur de l'énergie. En 2017, plus de 500 entrepreneurs ont été accompagnés dans de nombreux pays (Égypte, Vietnam, Cameroun, etc.).

Faits marquants :

- Schneider Electric est sélectionné pour la 8ème année consécutive parmi 135 entreprises dans la liste Ethisphere world's most ethical companies en février 2018 ; seules 3 entreprises françaises sont listées cette année.

- Corporate Knights confirme Schneider Electric comme 3ème entreprise dans le Carbon Clean 200 List en février 2018, pour son chiffre d'affaires au service de la transition énergétique.

- Schneider Electric est classé 45ème et présent pour la 6ème année consécutive dans le classement Global 100 most sustainable corporations de Corporate Knights en janvier 2018.

- Schneider Electric figure parmi 104 entreprises dans le Bloomberg Gender-Equality Index, l'indice de performance en matière d'égalité entre les femmes et les hommes publié par Bloomberg en janvier 2018 ; à l'origine limité au secteur financier lors de son lancement en 2016, cet indice s'ouvre pour la première fois à tous les secteurs.

******************* Relations Media Relations Investisseurs ISR Schneider Electric Schneider Electric Véronique Roquet-Montegon Emilienne Lepoutre Tel:.+33 (01) 41 29 70 76 Tel.: +33 (1) 41 39 60 51 veronique.roquet-montegon@schneider-electric.com emilienne.lepoutre@schneider-electric.com Ref. Number : PR_G_2018Q1ISR_FR

La présentation des résultats extra-financiers du premier trimestre 2018 est disponible sur le site www.schneider-electric.com/isr/ww/fr

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et

Energie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

www.schneider-electric.com

Découvrez Life is On

L'Essentiel Stratégie et Développement Durable

Suivez-nous sur :

Sustainability Report

Hashtags : #LifeIsOn #DevDur #ISR #SchneiderSustainability # SchneiderSustainabilityImpact