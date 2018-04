Schneider Electric : vise le haut de fourchette de ses objectifs après un T1 au-delà des attentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier électrique Schneider Electric (SU.FR) a indiqué jeudi qu'il visait cette année le haut de la fourchette de son objectif de marge, s'estimant bien placé pour dégager une croissance organique également dans la partie haute de son objectif, tandis que l'intégration récente d'Aveva et d'IGE+XAO renforce son portefeuille dans les logiciels industriels.

Au cours des trois premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires a atteint 5,8 milliards d'euros, dépassant ainsi nettement les attentes des analystes, qui s'établissaient en moyenne à 5,66 milliards d'euros, selon FactSet. Le groupe a dégagé une croissance organique de 6,2% (ou de 7,7% à nombre de jours ouvrés comparables), en accélération par rapport aux 4,6% du trimestre précédent.

En données publiées par rapport au premier trimestre 2017, compte tenu d'un effet de changes défavorable, équivalent à 453 millions d'euros (-8,4%), et malgré un effet périmètre positif de 88 millions d'euros (+1,5%), le chiffre d'affaires s'est inscrit en recul de 0,7%. Comme Schneider l'avait indiqué en février, les fluctuations des changes devraient affecter les revenus annuels à hauteur de 1 à 1,1 milliard d'euros, soit un impact de 0,2 point sur le taux de marge d'Ebita, l'essentiel de cet effet défavorable étant attendu au premier semestre. L'effet de périmètre devrait quant à lui se matérialiser de plus en plus avantageusement au fil de l'année, avec l'apport d'Asco Power, Aveva et IGE+XAO.

L'activité du groupe industriel pour le trimestre écoulé s'est révélée dynamique sur la plupart de ses marchés, en particulier en Chine et aux Etats-Unis, ainsi que dans les économies émergentes où Schneider réalise désormais un peu plus de 40% de ses ventes.

Témoignant de la solidité de son positionnement en termes d'innovation sur les technologies numériques dédiées à la transition énergétique et à l'industrie du futur, le groupe a dégagé une croissance organique vigoureuse dans chacune de ses deux principales divisions, soit 6% pour la gestion de l'énergie et 9% pour les automatismes industriels, a souligné Emmanuel Babeau, directeur général délégué en charge des finances du groupe.

Selon Schneider, les bonnes performances du trimestre écoulé, dans un environnement économique favorable, sont de bon augure pour l'ensemble de l'année. Pour 2018, le groupe vise ainsi une croissance organique dans la partie supérieure de la fourchette de 3 à 5% annoncée précédemment, et une amélioration de son taux de marge dans le haut de la fourchette moyenne visée pour 2017-2019, de +0,2 à +0,5 point.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 48 11, gbayre@agefi.fr ed: VLV

