Schneider Electric : Oddo à l'achat avant les revenus du 1T

04/04/2018 | 12:29

Oddo a réitéré ce mardi son conseil 'achat' et son objectif de cours de 87 euros sur Schneider Electric, en amont d'une publication du chiffre d'affaires du premier trimestre que le broker anticipe 'de qualité'.



Selon le broker, l'effet jours ouvrés défavorable (estimé à -1,5% au niveau du chiffre d'affaires) devrait être compensé sur les 3 prochains trimestres (+0,5% pour chaque trimestre).



Oddo, qui vise croissance organique de 3,5% au niveau groupe, s'attend également à une confirmation des guidances annuelles, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5% ainsi qu'une amélioration de la marge d'Ebita au niveau organique dans le haut de la fourchette de +20 à +50 points de base.



Son conseil 'achat' repose sur un momentum favorable en termes de perspectives de marché, sur le fort levier opérationnel dont dispose Schneider Electric et sur la réorganisation en cours de la division Medium Voltage. 'Le groupe présente par ailleurs une décote de plus de 10% par rapport à ses pairs sur les multiples 2018 et 2019', pointe enfin l'intermédiaire.





