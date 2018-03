Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) va mettre un nouveau billet de 200 CHF en circulation au mois d'août prochain. La nouvelle coupure sera présentée le 15 août prochain et mise en circulation le 22, a précisé la BNS lundi. Après les billets de 50, 20 et 10 CHF, ce sera le quatrième billet de la nouvelle série. Selon des informations préalables, la BNS va encore mettre en circulation, en 2019, de nouvelles coupures de 1000 CHF et 100 CHF.

rw/kw/rp/buc