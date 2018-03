La BNS garde ses taux directeurs négatifs, toujours prudente sur le franc

Berne (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a, sans grande surprise, maintenu jeudi ses principaux taux directeurs en territoire négatif. Concernant l'évolution du franc, l'institut d'émission a estimé que la devise nationale se situait "toujours à un niveau élevé".

Le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue est resté en zone négative à -0,75%. La marge de fluctuation du Libor à trois mois a pour sa part été maintenue dans la fourchette de -1,25% à -0,25%, a indiqué la banque centrale helvétique dans un communiqué.

La BNS va continuer à intervenir "au besoin" sur le marché des changes, "en tenant compte de la situation pour l'ensemble des monnaies", employant les mêmes mots que lors de la précédente évaluation en décembre 2017.

Le franc se situe "toujours à un niveau élevé" et "la situation demeure fragile sur le marché des changes", a averti la BNS dans le cadre de l'examen périodique de sa politique monétaire.

La situation sur le marché des changes et l'évolution éventuelle des conditions monétaires font que "le taux d'intérêt négatif et la disposition de la Banque nationale à intervenir au besoin sur le marché des changes restent nécessaires", a-t-elle insisté.

Ces annonces étaient largement attendues par les analystes, d'autant plus que la Banque centrale européenne (BCE) n'a également pas bougé jeudi dernier sur ses principaux taux directeurs.

al/ol