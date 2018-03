Schweizerische Nationalbank : Examen du 15 mars 2018 de la situation économique et monétaire

Communiqué de presse

Zurich, le 15 mars 2018

Examen du 15 mars 2018 de la situation économique et monétaire

La Banque nationale poursuit sa politique monétaire expansionniste

La Banque nationale suisse (BNS) maintient le cap expansionniste de sa politique monétaire. Elle vise ainsi à stabiliser l'évolution des prix et à soutenir l'activité économique. Le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue détenus à la BNS reste fixé à -0,75%. La Banque nationale laisse également inchangée la marge de fluctuation du Libor à trois mois, qui demeure comprise entre -1,25% et -0,25%. Elle continue d'intervenir au besoin sur le marché des changes en tenant compte de la situation pour l'ensemble des monnaies.

Depuis l'examen de décembre, le franc s'est légèrement apprécié dans l'ensemble, du fait de l'affaiblissement du dollar des Etats-Unis. Il se situe toujours à un niveau élevé. La situation demeure fragile sur le marché des changes, et les conditions monétaires sont susceptibles de d'évoluer rapidement. C'est pourquoi le taux d'intérêt négatif et la disposition de la Banque nationale à intervenir au besoin sur le marché des changes restent nécessaires. Ils permettent de maintenir à bas niveau l'attrait des placements en francs et de réduire les pressions sur la monnaie suisse.

Par rapport à décembre, la prévision d'inflation conditionnelle s'est quelque peu déplacée vers le bas en raison du léger raffermissement du franc. Pour l'année en cours, elle est un peu plus faible et s'établit à 0,6%, contre 0,7% au trimestre précédent. Pour 2019, la Banque nationale table désormais sur un taux d'inflation de 0,9%, contre 1,1% dans la prévision du dernier trimestre. Pour 2020, elle s'attend à une inflation de 1,9%. La prévision d'inflation conditionnelle repose sur l'hypothèse d'un Libor à trois mois maintenu constant à -0,75% pendant les trois prochaines années.

La conjoncture internationale est actuellement favorable. L'économie mondiale a connu, également au quatrième trimestre 2017, une croissance vigoureuse qui repose sur une large

assise. Le commerce international est demeuré dynamique, et l'emploi a continué de progresser dans les pays industrialisés, ce qui soutient en outre la demande intérieure.

La BNS estime que la croissance de l'économie mondiale sera également supérieure à son potentiel durant les prochains trimestres. Dans ce contexte économique solide, la Réserve fédérale des Etats-Unis prévoit de poursuivre progressivement la normalisation de sa politique monétaire. Par contre, il faut s'attendre à ce que les politiques monétaires demeurent très expansionnistes dans la zone euro et au Japon.

En Suisse, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 2,4% au quatrième trimestre 2017, en termes annualisés. Cette croissance a de nouveau été portée principalement par l'industrie manufacturière, mais la plupart des autres branches y ont également contribué. Compte tenu de cette évolution, l'utilisation des capacités de production s'est encore améliorée dans l'ensemble de l'économie, et le taux de chômage a de nouveau légèrement reculé jusqu'en février. Pour l'année en cours, la BNS prévoit que la croissance du PIB s'inscrira à environ 2% et que le repli progressif du chômage se poursuivra.

Sur les marchés hypothécaire et immobilier, les déséquilibres persistent. Alors que la croissance des prêts hypothécaires est restée relativement faible en 2017, les prix des maisons individuelles et des appartements en propriété par étage se sont de nouveau accrus plus fortement. De même, dans le segment des objets résidentiels de rendement, les prix ont encore augmenté, mais à un rythme légèrement plus lent. Du fait de leur hausse marquée ces dernières années, les prix risquent de subir une correction à moyen terme, en particulier dans ce segment. La Banque nationale continue d'observer attentivement l'évolution sur les marchés hypothécaire et immobilier, et examine régulièrement s'il est nécessaire d'adapter le niveau du volant anticyclique de fonds propres.