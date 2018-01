SCOR est élu « Reinsurer of the Year » par InsuranceERM pour l'année 2017. InsuranceERM remettra cette récompense prestigieuse, annoncée hier sur le site internet de la publication, à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'hôtel de ville de Londres, le 7 février 2018.

InsuranceERM indique que «la gestion des risques relève, par définition, d'une approche holistique et SCOR a démontré son excellence en la matière au travers d'un ensemble d'actions. » En particulier, la publication reconnaît la « forte contribution de SCOR à la gestion des risques climatiques, tant à l'actif qu'au passif de son bilan », les organisations engagées en faveur de la lutte contre le changement climatique ayant reconnu « les efforts pionniers de SCOR en matière de désengagement du secteur du charbon ». InsuranceERM affirme en outre que la stratégie de SCOR « permet une protection efficace des parties prenantes du Groupe grâce, notamment, à ses mécanismes de transfert des risques, par la rétrocession, et les ILS, à son niveau de solvabilité et à sa solution de capital contingent ».

SCOR est une nouvelle fois reconnu pour son leadership au sein du secteur, cette distinction succédant à plusieurs autres récompenses :

« Risk innovation of the year », InsuranceERM Awards 2016, en décembre 2016;

« Reinsurer of the Year », Reactions London Market Awards 2017, en juin 2017;

« North American Life Reinsurer of the Year » (réassureur Vie de l'année en Amérique du Nord), pour la troisième année consécutive, et « Underwriting star of the year » (meilleur souscripteur de l'année), attribuée à Nicholas Nudo (Senior Vice President et responsable de l'équipe des traités de réassurance dommage à Chicago), Reactions, en septembre 2017;

« Underwriting team of the year » (Meilleure équipe de souscription de l'année), attribuée à l'équipe Risques politique et crédit du syndicat de SCOR à Londres, Channel Syndicate, et « Rising star of the year » (Etoile montante de l'année) attribuée à Henry Mumme-Young (souscripteur senior du Channel Syndicate), 2017 Insurance Day London Market Awards, en novembre 2017.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Nous sommes une nouvelle fois honorés et fiers d'être élu Réassureur de l'année, cette fois-ci à l'occasion des InsuranceERM Awards 2017. Cette distinction témoigne de la qualité et de l'efficacité du cadre ERM mis en place par SCOR, qui couvre tous les types de risques et se situe au cœur de la stratégie du Groupe, contribuant ainsi à la réussite constante de notre plan stratégique « Vision in Action ». Au nom du comité exécutif, je tiens à remercier le Chief Risk Officer et ses équipes, et plus généralement l'ensemble des collaborateurs du Groupe, pour avoir contribué à ce succès. »